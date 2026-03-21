MotoGP | Marquez la spunta su Diggia nella Sprint di Goiania. Primo podio in Aprilia per Martin

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Il pilota della Ducati vince in rimonta la Sprint del GP del Brasile, piegando nel finale l'altra GP26 della Pertamina Enduro VR46. "Martinator" approfitta di un errore di Bezzecchi per prendersi il primo podio con la RS-GP. E la Casa di Noale piazza ancora tre moto nella top 5. Quartararo lotta come un leone ed è 6°, Bagnaia 8° davanti ad Acosta.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Modificato:
Marc Marquez, Ducati Team, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Marc Marquez, Ducati Team, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Foto di: EVARISTO SA / AFP via Getty Images

Lo spettacolo almeno è valso l'attesa. Una buca che si è formata sul rettilineo di partenza del circuito di Goiania ha ritardato il via della Sprint del Gran Premio del Brasile di MotoGP di ben un'ora e 20, ma almeno gli spettatori si sono potuti godere una bella gara. Dopo la penalità della gara breve in Thailandia, quella di oggi segna il ritorno alla vittoria di Marc Marquez, che proprio nel finale è riuscito a regolare un Fabio Di Giannantonio che ha sperato a lungo di centare il bersaglio grande dopo essere scattato benissimo dalla pole position.

Nelle prime fasi della corsa, infatti, è stato proprio il portacolori della Pertamina Enduro VR46 a prendere il comando delle operazioni, seguito a sorpresa dalla Yamaha di Fabio Quartararo, che ha avuto un vero e proprio guizzo felino dalla seconda fila, riuscendo ad andare ad infilarsi proprio davanti alla Desmosedici GP del campione del mondo in carica.

Il #93 ci ha messo un paio di giri prima di riuscire a sbarazzarsi di "El Diablo" e nel frattempo "Diggia" era riuscito ad aprire una forbice di circa un secondo. Conoscendo Marc, però, era fin troppo scontato che non si sarebbe dato per vinto. E infatti, un decimino alla volta, si è rifatto sotto al pilota romano.

A tre giri dal termine poi ha sfruttato la sua maggior agilità nella chicane 10-11 ed una piccola sbavatura dell'italiano per preparare l'attacco decisivo, che ha portato con successo alla curva 13. Di Giannantonio però non è stato da meno, perché non si è arreso e ha provato fino all'ultimo metro a rimanere incollato agli scarichi di Marc, senza riuscire però a replicare con un attacco. Alla fine quindi si è dovuto accontentare di chiudere a 213 millesimi dal vincitore.

Dietro ai due ducatisti, la gradita sorpresa di oggi è il nome del pilota che è salito sul gradino più basso del podio, perché Jorge Martin si è regalato la sua prima top 3 in sella all'Aprilia. Segno che ormai è davvero vicino al top della forma. Dopo essersi liberato insieme al compagno di squadra Marco Bezzecchi della Yamaha di Quartararo, "Martinator" ha approfittato proprio di un errore del riminese per soffiargli la terza piazza e poi l'ha mantenuta fino alla bandiera a scacchi.

In ogni caso, anche il quarto posto è prezioso per "Simply the Bez", perché gli permette di ridurre a due sole lunghezze il ritardo in classifica nei confronti del leader Pedro Acosta, che stavolta non è riuscito ad andare oltre al nono posto con la sua KTM. In casa Aprilia poi possono gioire per aver portato nuovamente tre moto nella top 5 grazie anche al quinto posto di Ai Ogura.

Anche se alla fine è arretrato fino alla sesta piazza, probabilmente questa Sprint è andata oltre ogni più rosea aspettativa per Quartararo. Fin qui, è stato di gran lunga il miglior weekend per la M1 V4 e il gap di appena 7"7 incassato è sicuramente una notizia molto lieta se si pensa ai distacchi abissali incassati due settimane fa in Thailandia.

Sicuramente avrebbero sperato in qualcosina in più invece Alex Marquez e Pecco Bagnaia, che alla fine hanno chiuso in settima ed ottava posizione. Partendo 11°, il tre volte iridato ha azzardato la scelta della media al posteriore, sperando che lo potesse favorire alla distanza. La sua rimonta però si è placata proprio alle spalle dell'altra GP26 del pilota del Gresini Racing.

Ha solo sfiorato la zona punti la Honda, con l'idolo locale Diogo Moreira che si è regalato il miglior risultato in MotoGP con il decimo posto, precedendo l'altra RC213V di Luca Marini. Molto attardati invece gli altri italiani, con Franco Morbidelli ed Enea Bastianini che hanno tagliato il traguardo in 16° e 17° posizione, davanti al turco Toprak Razgatlioglu, che non è riuscito a dare seguito al suo venerdì da leone con la Yamaha del Prima Pramac Racing.

Da segnalare anche il brivido in partenza per Fermin Aldeguer, che ha visto la sua Ducati del Gresini Racing sbandare pericolosamente, fortunatamente senza essere colpita da nessuno. Per lo spagnolo la gara si è quindi rovinata allo spegnimento dei semafori e alla fine non è andato oltre al 14° posto. Ritirati in seguito a delle cadute invece Maverick Vinales, Johann Zarco e Joan Mir, che comunque sono tutti ok.

La classifica della Sprint

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Ritirato Punti
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 15

19'41.982

   175.2   12
2 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 15

+0.213

19'42.195

 0.213 175.1   9
3 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 15

+3.587

19'45.569

 3.374 174.6   7
4 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 15

+4.061

19'46.043

 0.474 174.6   6
5 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 15

+4.994

19'46.976

 0.933 174.4   5
6 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 15

+7.728

19'49.710

 2.734 174.0   4
7 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 15

+8.153

19'50.135

 0.425 174.0   3
8 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 15

+8.342

19'50.324

 0.189 173.9   2
9 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 15

+9.096

19'51.078

 0.754 173.8   1
10 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 15

+10.329

19'52.311

 1.233 173.6    
11 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 15

+11.106

19'53.088

 0.777 173.5    
12 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 15

+14.213

19'56.195

 3.107 173.1    
13 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 15

+15.090

19'57.072

 0.877 172.9    
14 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 15

+15.353

19'57.335

 0.263 172.9    
15 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 15

+15.528

19'57.510

 0.175 172.9    
16 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 15

+21.396

20'03.378

 5.868 172.0    
17 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 15

+22.706

20'04.688

 1.310 171.9    
18 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 15

+23.044

20'05.026

 0.338 171.8    
19 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 15

+23.807

20'05.789

 0.763 171.7    
dnf Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 10

+5 Giri

13'21.954

 5 Giri 172.1 Incidente  
dnf France J. Zarco Team LCR 5 Honda 7

+8 Giri

9'21.236

 3 Giri 172.1 Incidente  
dnf Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 1

+14 Giri

1'26.011

 6 Giri 160.5 Incidente  
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