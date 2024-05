MotoGP | Marquez: “La rimonta? Non ne sono orgoglioso”

È ormai opinione comune che la qualifica nella MotoGP attuale sia diventata fondamentale. Tuttavia, Marc Marquez ha smentito questa tesi a Le Mans e, per ribadire il concetto, ha replicato anche a Barcellona. Partito dalla 14esima casella della griglia, il pilota del team Gresini ha messo a segno una rimonta spettacolare, salendo ancora una volta sul podio.

Tuttavia, Marquez ha riconosciuto di non andare troppo fiero delle gare in rimonta, perché significa che non è efficace sul giro secco: “Non ne sono orgoglioso, specialmente perché se fai una rimonta significa che vieni da alcuni errori”. Nella gara di domenica non è mancato il rischio: Marc aveva optato per una gomma morbida al posteriore, scelta in controtendenza rispetto ai rivali, che erano andati sul sicuro montando la media. “Mi sono sentito quasi obbligato a montare la morbida”.

“Non so se sia stato meglio o peggio, avevo quel grip extra nei primi giri che mi ha consentito di sorpassare gli altri, ma alla fine ero in difficoltà. Anche così, ho preso Aleix con l’Aprilia e avevo qualcosa di più. Ho detto al mio team di darmi la media del warm-up per fare il giro di formazione, se non avessi avuto feeling avrei montato la soft. In quel giro ho sentito che il feeling non era buono e ho montato la morbida. In gara l’abbiamo gestita bene, alla fine ho faticato un po’ per tenere Aleix dietro, ma anche lui stava faticando con la media”.

Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

La terza posizione conquistata con una gara all’attacco è stata una prova di forza impressionante per l’otto volte campione del mondo, che archivia il Gran Premio di Catalunya con il terzo posto in campionato, a 41 punti dal leader Jorge Martin e a sole due lunghezze dal secondo e vincitore della gara, Pecco Bagnaia: “Ovviamente siamo in lotta per il titolo. Perché? Siamo terzi in campionato dopo sole sei gare”.

“Ma questa è la nostra opzione reale”, ha spiegato Marquez. Il pilota Gresini è in lotta per il campionato matematicamente, ma ritiene di dover ancora compiere dei passi in avanti per poter essere davvero della partita. Guardando all’inizio della stagione, Marc pensa che avrebbe firmato se gli avessero detto che dopo sei gare sarebbe stato terzo. “I piloti davanti a me sono più veloci. Se vogliamo lottare sempre con loro, dobbiamo migliorare in qualifica. Se a inizio anno mi avessero detto che sarei sato terzo in campionato a quest’ora, avrei firmato. Essere sul podio a Montmelo è speciale e importante, perché è una delle piste che non mi piacciono”.