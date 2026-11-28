Intervista

MotoGP Valencia

MotoGP | Marquez: "La prendo con ironia perché il titolo è già deciso, magari cambierà il regolamento!"

Lo spagnolo si è rassegnato ad accettare il doppio Long Lap Penalty che gli è stato inflitta nella Sprint di Valencia, nonostante un malfunzionamento dei semafori avesse causato un guasto alla sua Ducati sulla griglia di partenza.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 28 nov 2026, 16:33

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Marc Márquez non ha certo avuto un’ultima gara Sprint tranquilla come pilota di MotoGP. Il dieci volte Campione del Mondo sembrava avere tutte le carte in regola per fare bene, partendo dalla seconda posizione in griglia, ma una sanzione ricevuta per un problema al di fuori del suo controllo ha vanificato tutte le sue possibilità di questo sabato a Valencia.

Il semaforo del Circuito Ricardo Tormo si è guastato proprio mentre stava per partire la gara breve conclusiva della stagione 2026. Le moto attuali non sono progettate per rimanere ferme, ma hanno bisogno di aria fresca affinché i loro sistemi si raffreddino correttamente. In caso contrario, tendono a guastarsi. Ed è proprio quello che è successo alla Desmosedici #93.

La moto ha iniziato a fumare mentre il resto della griglia alzava la mano, lamentandosi di quanto si stesse protraendo la procedura di partenza. Alla fine, il mezzo del ragazzo di Cervera è andata in fiamme, subendo alcuni danni e costringendo la Ducati a ritirarla dalla griglia essendo ormai inutilizzabile, affrontando così la nuova gara con la seconda moto.

Ciò che ha scatenato la polemica è che, per quanto la Ducati si sia rotta per una causa estranea al Costruttore o al pilota, Márquez è stato comunque sanzionato con due Long Lap Penalty, poiché la Direzione Gara ha applicato alla lettera il regolamento.

Alla ripartenza, Márquez è partito male, scendendo quarto, poi è tornato terzo dietro a Jorge Martín, che è riuscito a superare brevemente.

Scontata la penalità, scendendo prima all’8°posto e poi al 14° posto, infine ha terminato 13° e a zero punti.

"Credo che cambieranno il regolamento", ha anticipato ridendo all’inizio della sua intervista a DAZN un Márquez che ha già precedenti in materia di chiarimenti normativi o di modifiche dirette alle regole a seguito di azioni in cui è coinvolto.

"Regolamento alla mano, la sanzione è stata applicata correttamente, perché se c’è un ritardo nella partenza e tu lasci la griglia, il regolamento prevede un doppio Long Lap. Quindi, per questo non possiamo lamentarci".

Marc Márquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Ovviamente il campionato è ormai deciso e questo non cambia le carte in tavola. Meno male, perché qui abbiamo avuto un problema al semaforo. Eravamo per 10 secondi a tutto gas, e queste sono moto da competizione".

"Sarebbe stato molto più sicuro che tutte le moto tornassero ai box per un controllo approfondito, perché c’erano squadre che nutrivano dubbi in merito. Persino la Ducati temeva che alle altre moto potesse succedere la stessa cosa. Ma è andata così e non possiamo farci nulla".

"Ci siamo divertiti in quei primi cinque giri con il gruppo di testa, e poi, una volta completato il doppio Long Lap, mi sono detto: ‘Non creiamo confusione, finiamo la gara, e domani sarà un altro giorno’ ".

Nel corso dell’incontro con la stampa, tra cui era presente Motorsport.com, Marc ha aggiunto: "Nella nostra ultima gara dovevamo aver modo di cambiare una regola... e la cambieranno! La prendo con ironia perché il campionato era già deciso; se fosse successo in Portogallo sarei andato in Direzione Gara".

"Avrebbero potuto risparmiarsi la sanzione, non c’è nulla in gioco, l’Aprilia aveva già il titolo Costruttori in tasca; capisco che il pubblico si sia arrabbiato. Avrebbe dovuto essere una nuova gara: tutti ai box e poi ripartire. Mi sono goduto cinque o sei giri, poi mi sono limitato a non combinare pasticci, rimanendo dietro a Diogo Moreira fino alla fine della gara".

In vista di domenica, in quella che sarà la sua ultima gara lunga e il suo addio alla MotoGP, Márquez vuole soprattutto tranquillità: "Domani sarà più difficile controllare le emozioni, voglio iniziare la gara senza pressione e godermela. Spero solo che sia una giornata normale, ma sapete bene che se deve succedere qualcosa, succederà proprio a me", ha concluso scherzando.

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