MotoGP | Marquez: "La mia velocità sulla Ducati è già un'altra"

Non ci ha messo troppo tempo Marc Marquez per portarsi a casa il suo primo podio con la Ducati del Gresini Racing. In un certo senso possiamo parlare di una progressione costante, perché in Qatar c'era già andato vicino, con un quinto ed un quarto posto, ma a Portimao si è visto subito che la musica poteva cambiare.

Lusail non è mai stata una pista congeniale alle sue caratteristiche, il saliscendi dell'Algarve invece è una di quelle che permettono ancora al pilota di fare la differenza e l'otto volte campione del mondo oggi ha dimostrato di essere ancora uno dei migliori del lotto. Nonostante un errore in qualifica, con una caduta che lo ha relegato all'ottavo posto in griglia, nella Sprint ha fatto subito capire a tutti che oggi si sarebbero dovuti fare i conti con lui.

E alla fine è arrivato un secondo posto, con tanto di bellissimo sorpasso all'ultimo giro ai danni del vice-campione del mondo Jorge Martin, che lo ha reso il migliore dei piloti Ducati alle spalle dell'Aprilia di Maverick Vinales. Insomma, un sabato che è iniziato in salita, ma che si è concluso con un bel sorriso per il #93, che per la gara lunga di domani può anche confidare su un passo gara che non sembrano avere in molti tra i suoi avversari.

"E' tutto il weekend che mi sto divertendo. Vediamo domani, ma la mia velocità è già un'altra ed anche la grinta. Sono molto contento per la Sprint, ma ho fatto un grosso errore in qualifica: non ho sbagliato perché voglio andare troppo forte, ho sbagliato perché mi mancano ancora gli automatismi ed ho azionato l'abbassatore troppo presto. Sono errori che però poi quando devi partire ottavo, dalla terza fila, ti penalizzano tanto per la gara", ha detto Marquez ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Riuscire a piegare Martin, che conosce la Ducati molto meglio di lui, è stata una bella soddisfazione: "Lottare con Martin è un piacere, perché lui sta guidando la Ducati molto bene ed è un pilota in forma, quindi è già un piacere. Quando l'ho attaccato alla curva 5, ho visto che c'era la possibilità e sono andato dentro, ma questo lo puoi fare quando hai la velocità e quando hai la confidenza. E piano piano sto prendendo più confidenza con questa Ducati".

Nello stesso punto del sorpasso aveva vissuto un bel brivido nelle prime fasi della corsa, quando era già in seconda posizione, finendo lungo per evitare di scivolare e subendo diversi sorpassi: "Per fortuna ero caduto ieri nello stesso punto, perché è stato identico. Questo mi ha permesso di capire che oggi era meglio andare lungo e perdere qualche posizione. Devo ancora capire meglio alcune reazioni della moto, ma anche come evitare di arrivare a quel punto".

Osservandolo da fuori, però, pare piuttosto evidente che il feeling con la GP23 stia crescendo: "Abbiamo fatto un cambiamento sul setting questo fine settimana e nelle curve strette mi sento più vicino non alla Honda, ma al mio stile di guida, che però si è creato guidando la Honda per 11 anni. Però perdo ancora troppo nelle curve veloci. Per esempio, all'ultima curva faccio molta fatica ed oggi sono caduto in quel punto senza esagerare, ma bisogna sempre stare molto attenti perché ti può costare un infortunio".