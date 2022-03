MotoGP | Marquez: “La KTM è la moto che capisco meno”

Carica lettore audio

La RC16 è la moto più nuova sulla griglia della MotoGP, perché KTM ha debuttato nella classe regina nel 2017. Nel giro di cinque anni, la casa austriaca è passata dallo stare in fondo della griglia a vincere le gare, contando cinque vittorie totali, tra cui i due successi per Miguel Oliveira e uno per Brad Binder.

Nonostante le due vittorie nel 2021, KTM ha avuto una stagione piuttosto difficile, ma sembra aver aggirato i problemi nel 2022, con Binder in lotta per la vittoria del Gran Premio del Qatar. Il sudafricano ha chiuso la gara in seconda posizione, rimontando dalla settima casella della griglia. Di tutte le moto presenti, la KTM è la più diversa. Infatti la RC16 è l'unica moto costruita su un telaio a traliccio in acciaio e sospensioni WP.

Essendo stato alle spalle di Binder per diversi giri durante il GP del Qatar, Marc Marquez ha detto che la RC16 è una moto che ancora non capisce, visto quanto il sudafricano era diverso di giro in giro: “È la moto che capisco meno. Ho capito Enea Bastianini, sulla sua Ducati 2021 del team Gresini, ho capito il modo in cui guidava. Ma Binder era diverso a ogni giro. Un giro entrava in curva molto veloce, al giro successivo era più lento, ma usciva molto rapidamente. Quindi ancora non riesco a capire KTM, in particolare Binder. Ma hanno un buon motore, lui fermava la moto con il posteriore ed era molto veloce a fine gara”.

Pol Espargaro, Repsol Honda Team, Marc Marquez, Repsol Honda Team, Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: MotoGP

Il GP del Qatar ha portato dei risultati interessanti, la Ducati dello scorso anno ha trionfato mentre quella attuale ha faticato. Il campione del mondo in carica Fabio Quartararo ha avuto diverse difficoltà, mentre le due Suzuki, favorite prima della gara, hanno avuto problemi di grip. Marquez pensa che Lusail sia un tracciato troppo particolare per fare previsioni sul campionato, ma è convinto che Bastianini e Pol Espargaro (suo compagno di squadra in Honda) saranno dei contendenti al titolo.

“Siamo alla prima gara e ho già detto che è particolare e un evento a sé. Quello del Qatar è un circuito che porta sempre risultati diversi. Lo scorso anno Vinales e Quartararo sono stati molto veloci, così come Zarco. Ma poi durante la stagione non lo sono stati. Ma credo che Bastianini e Pol Espargaro, che erano veloci a Lusail, saranno dei contendenti al titolo”.