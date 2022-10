MotoGP | Marquez: "La Honda 2022 mi confonde un po'"

Carica lettore audio

Questa parte conclusiva della stagione 2022 è una verifica continua per Marc Marquez. La quarta operazione al braccio destro per il momento sembra aver dato i frutti sperati, visto che nelle ultime due uscite, in Giappone e Thailandia, sono arrivati una pole position e due piazzamenti nella top 5. Ora c'è un altro esame importante ad attenderlo, quello di Phillip Island. Una pista sulla quale non si corre da tre anni, ma dove in precedenza ha vinto quattro delle ultime cinque edizioni del Gran Premio d'Australia.

"E' bello tornare in Australia, specialmente perché è una delle mie piste preferite. Anche se è una di quelle piste su cui ti devi sentire bene e devi partire bene. Se inizi lottando con la moto e non trovi le giuste traiettorie, diventa sempre più difficile ogni giro", ha detto Marquez durante la conferenza stampa che ha aperto il weekend.

"Al di là di questo, vediamo come partità il weekend, perché sembra che il meteo possa essere insidioso e per me sarà importante sentire un progresso nelle mie condizioni fisiche qui a Phillip Island, perché dopo la Thailandia c'è voluto molto tempo per recuperare nella settimana che sono stato a casa. Ora però mi sento meglio e sembra che i muscoli stiano procedendo sul percorso giusto. L'obiettivo principale sarà vedere un progresso nelle condizioni fisiche, perchè a quel punto credo che lo vedrò anche nelle prestazioni alla guida", ha aggiunto.

Se nelle ultime gare lo è stata meno, Marc teme che sulle pieghe velocissime del circuito australiano la sua RC213V possa tornare ad essere un elemento critico per le sue prestazioni, anche se vuole iniziare il weekend senza fasciarsi troppo la testa.

"La Honda 2022 è una moto che mi confonde un po', perché a volte mi aspetto che soffriremo tanto e poi per qualche motivo invece andiamo meglio. Teoricamente, qui faticheremo un po', però è anche una delle mie piste preferite, quindi vedremo. Proviamo a cominciare con una mentalità positiva e poi durante il weekend capiremo a che punto siamo. E' un fine settimana nel quale dovrò provare anche alcune cose in ottica futura e questo mi potrà condizionare, però è il momento di farlo".

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Sia in Giappone che in Thailandia ha corso all'attacco e al momento non sembra intenzionato a cambiare questo approccio in Australia, anche se è consapevole di dover sempre vivere in un certo senso alla giornata, valutando le sue condizioni di volta in volta.

"Se mi sento bene in moto, cercherò di approcciare il weekend con la stessa strategia, perché credo che quello sia il modo per migliorare. Poi vedrò se domenica starò bene o meno. In Thailandia, per esempio, alla domenica ero abbastanza distrutto, ma per fortuna è stata una gara bagnata, quindi non sono stato limitato dalle mie condizioni fisiche ed ho potuto guidare come volevo".

"Durante lo scorso fine settimana mi sono riuscito a riposare e rilassare un po', quindi qui approcceremo nel modo giusto. Però dovremo vedere cosa succede, perché a volte non riesci ad essere veloce perché non hai feeling con la moto. Questa è una pista che richiede una certa fluidità per fare tanti giri di fila, mentre se lotti con la moto ti ritrovi distrutto dopo due giri, quindi dovrò cercare di essere scorrevole".

Durante la conferenza, Marc ha anche rivelato di essere stato in contatto con un altro grande campione del passato che come lui ha dovuto fare i conti con un infortunio che gli ha cambiato la carriera, l'australiano Mick Doohan.

"Ci siamo telefonati spesso, specialmente prima della mia quarta operazione. Ho parlato con lui perché avevo tanti dubbi nella mia testa. Mi ha dato dei consigli, perché si era ritrovato in una situazione simile con la sua gamba. Mi ha detto: 'magari non potrai più guidare come prima, ma potrai farlo in modo diverso ed essere comunque competitivo'".

"Ed è quello che sto cercando di fare passo dopo passo, e già in Thailandia ho sentito un progresso. Il momento più importante però sarà il prossimo inverno, quando dovrò allenarmi bene, cercando di sistemare tutte le cose che mi servono per essere competitivo nel 2023. Come ha detto Mick, il futuro ed il tempo ci daranno le risposte".

Infine, gli è stato domandato se nella battaglia tra Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia, che li vede separati da appena due punti, preferirebbe essere il francese della Yamaha o l'italiano della Ducati per giocarsi questo rush finale dei tre gare.

"Più o meno sono a pari punti, anche se io preferirei sempre essere in testa, perché hai un vantaggio rispetto al tuo rivale, anche se solo di due punti come in questo caso. Però è vero che in questa seconda parte della stagione Pecco e la Ducati sono stati il pacchetto più forte. Per me comunque Phillip Island sarà un circuito particolarmente cruciale, specialmente per Quartararo", ha concluso.