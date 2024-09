MotoGP | Marquez: “La differenza la fanno Pecco e Martin, non la GP24”

Marc Marquez arrivava alla seconda gara di Misano da favorito, la vittoria di due settimane fa aveva acceso le speranze iridate, ma nel weekend del Gran Premio dell’Emilia Romagna il pilota Gresini è tornato a invocare la calma, non solo con le parole ma anche con l’azione in pista. Caduto nell’ultima sessione di libere di questa mattina al Carro, l’otto volte iridato è scivolato nuovamente in qualifica, quando lottava per la prima fila.

“La vita è così, provi e sbagli, provi e sbagli, provi e sbagli”, ha detto sorridendo Marc, che non ha paura di prendere il rischio di cadere pur di migliorare. “Il problema è che le nostre prove si fanno davanti a milioni di persone. Ma io continuerò a provare fino a che riuscirò e sono disposto a prendere questo rischio”.

Così, Marc non è andato oltre la settima posizione in qualifica, ma nella Sprint è riuscito a rimontare fino alla quarta piazza finale. Secondo il pilota di Cervera, è il massimo che potesse ottenere in una situazione di netta superiorità degli altri: “Lo dico da praticamente tutte le gare e non cambio il discorso, perché guardo sempre la realtà, i dati e la telemetria: hanno qualcosa in più. È vero che quando cadono Quattro gocce o la pista è scivolosa riusciamo a salvare un po’ la situazione, ma loro ne hanno di più. Oggi partivo dalla terza fila e ho chiuso quarto, ma se fossi partito dalla prima fila avrei concluso quarto ugualmente, perché questo è il nostro ritmo ed è anche l’obiettivo per domani, che non è una brutta posizione”.

Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“Per me essere il primo dopo quelli sul podio non è quello che voglio, il mio obiettivo è lottare con i primi, ho una moto competitiva, abbiamo vinto delle gare, e il mio obiettivo non è essere il primo GP23, è stare con i primi ed è per questo che continuo a provarci. Quando accetti nella tua testa di avere una moto dell'anno precedente cominci ad avere dei dubbi, e io non li ho e non voglio averli”, ha spiegato Marc con molta franchezza ma anche con tanta determinazione.

Ancora una volta, Pecco Bagnaia e Jorge Martin hanno fatto la differenza su tutti gli altri, anche su Enea Bastianini, che ha chiuso la Sprint in terza posizione: “Per poter vincere, dovrebbero sbagliare Bagnaia e Martin? Sì. La differenza la fanno loro, non la GP24. Sono forti, vanno veloci, conoscono la moto, ce l’hanno in mano soprattutto quando la pista ha molto grip, perché hanno fatto un giro in gara veloce come il mio giro in qualifica. Questo significa che traggono più potenziale e si sentono a loro agio. Io ero dietro facendo 31 basso e ho deciso di non spingere oltre. Anche così ho commesso un errore andando largo alla curva 13. Vanno più veloci”.

“L'obiettivo è sempre lo stesso come in ogni gara, è vero che veniamo da due weekend di vittorie e questo ti dà la fiducia per provare di più e fare più errori, sì. Se guardate stamattina in Q2 ho fatto lo stesso errore della settimana scorsa (incidente) ma perché ho provato, non posso rimanere lì senza provare. Ed è proprio questo che ti dà la fiducia per provare più cose, se non funziona, lo accetti, impari e la prossima volta ci riprovo”, ha concluso Marquez.