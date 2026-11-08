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MotoGP | Marquez: "La battaglia del Qatar l'abbiamo vinta, ora tocca fare un passettino indietro"
Dopo aver conquistato in Qatar il suo terzo podio su quattro possibili nella tournée asiatica, Marc Marquez affronterà il suo secondo match point, in Portogallo, con molta più prudenza: "Quando abbiamo dovuto attaccare, lo abbiamo fatto".
Germán Garcia Casanova
Pubblicato: 8 nov 2026, 18:12
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Marc Márquez, Ducati Team
Foto di: Mahmud Hams / AFP via Getty Images
Da quando è arrivato a Doha, nella tarda serata di giovedì, Marc Marquez non ha mai smesso di ripetere che conquistare il titolo alla sua prima occasione non rientrava nei suoi piani. Domenica, dopo essere diventato il pilota che ha accumulato più punti nell'arco del fine settimana (32), il campione in carica è ripartito verso la Spagna con la sensazione di aver completato alla perfezione il piano che si era segnato nella sua tabella di marcia: in Portogallo, tra due settimane, avrà un'occasione molto più chiara per confermare il titolo, l'ottavo in MotoGP e il decimo in totale.
A Portimao, il catalano chiuderà i conti al sabato se vincerà la gara corta, indipendentemente da cosa faranno Jorge Martin e Marco Bezzecchi, che con il trionfo a Lusail conserva ancora delle possibilità, seppur minime. Pur avendo la situazione molto favorevole, il pluricampione si presenterà lì con una mentalità diversa da quella che ha mantenuto in quest'ultimo tratto del calendario, nella tournée asiatica, in cui ha ribaltato una situazione che pochi mesi fa era molto complicata per lui.
"Il Portogallo è uno di quei circuiti in cui troveremo condizioni estreme. Freddo, e forse anche pioggia. Un tracciato spettacolare, ma rischioso. La battaglia del Qatar l'abbiamo vinta, ora tocca fare un passettino indietro", ha riassunto Marquez, che a Lusail, per incredibile che sembri, ha ottenuto il suo primo podio senza vittoria della stagione. "Abbiamo dimostrato che, quando abbiamo dovuto rischiare, lo abbiamo fatto. Nella tournée asiatica abbiamo messo tutto sul piatto", ha aggiunto il pilota di Cervera, che dispone di 60 punti di vantaggio su Martin e di 74 punti su Bezzecchi.
Marc Márquez, Ducati Team
Foto de: Karim Jaafar / AFP via Getty Images
Il pilota dell'Aprilia è stato il più veloce del fine settimana, e la sua battaglia non era quella del #93, che si è imposto nella Sprint dopo un contatto con il riminese, finito a terra. Nella gara lunga, la superiorità di Bezzecchi è stata evidente fin dal primo momento, e Marquez non ha nemmeno accennato a dare battaglia.
"È stato un fine settimana importantissimo, perché sapevamo che le Aprilia sarebbero andate molto forte", ha proseguito il leader del campionato, che ha girato per un bel po' dietro a Pedro Acosta, che poi lo ha lasciato passare per problemi legati alla pressione degli pneumatici, e a Raul Fernandez.
"Ero convinto della mia strategia. Volevo gestire i miei primi cinque giri, indipendentemente dal fatto che Marco scappasse. Poi, quando ho cominciato a sentirmi bene, mi sarei accontentato del terzo posto, finché ho visto che Raul soffriva più di me. Arrivati a quel punto, sono andato a prendermi quei quattro punti, perché non si sa mai", ha concluso Marquez.
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