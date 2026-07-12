MotoGP | Marquez: "Karma per Bezzecchi? A me lo dicono dal 2015 e ho vinto altri sei Mondiali"

Sui social media si sono scatenati in tanti a richiamare la parola "karma" per quanto accaduto a Marco Bezzecchi che, all'apice di un periodo nero iniziato un mese fa in Ungheria, si è fratturato la clavicola sinistra durante la Q2 del Gran Premio di Germania ed oggi sarà sottoposto ad un intervento chirurgico.

Il pilota dell'Aprilia, che ha collezionato appena 13 punti negli ultimi quattro Gran Premi, perdendo così la leadership del Mondiale, è stato vittima di un highside ad oltre 130 km/h, ma è stato probabilmente nell'impatto con il gradino della ghiaia della via di fuga della curva 7 del Sachsenring che ha finito per infortunarsi.

Sui social network, i classici leoni da tastiera, hanno attribuito quanto accaduto al riminese ad una sorta di principio di causa ed effetto karmico, ricordando non solo il brutto episodio di Brno, quando aveva schiaffeggiato un commissario in seguito ad una caduta nella Sprint, ma anche il fatto che era stato lui ad innescare, lo scorso anno in Indonesia, l'incidente in cui Marc Marquez si era nuovamente infortunato alla spalla destra.

Proprio al vincitore della Sprint, dunque, è stato domandato cosa ne pensasse, ma il pilota della Ducati ha allontanato questo tipo di discorsi, evidenziando che in passato anche a lui è stata affiancata molto spesso la parola "karma" dopo i fatti del 2015 con Valentino Rossi e ricordando che lui aveva già difeso Bezzecchi ai tempi dell'incidente di Mandalika.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"E' dal 2015 che leggo la parola 'karma' e da allora ho vinto sei Mondiali. Quindi, se questo è karma, ben venga. Il karma non esiste e tutti noi piloti corriamo molti rischi là fuori. Auguro il meglio a Marco. L'avevo già scritto sui social in Indonesia: 'Non spingete contro Marco, perché queste cose succedono nelle gare'", ha detto Marquez.

Invece, quello a cui a voluto dare più peso il #93 è stata proprio la dinamica dell'incidente, spiegando che la MotoGP ed i circuiti dovrebbero lavorare di più per evitare che ci siano questi gradini così pronunciati nel passaggio tra l'asfalto e la ghiaia della via di fuga, che sono stati la causa sia dell'infortunio di Marco che del suo a suo tempo.

"Oggi è successa una cosa che invece possiamo risolvere per il futuro. Perché ancora una volta, Bezzecchi, Aldeguer ad Assen o io in Indonesia, ci siamo infortunati sul passaggio tra asfalto e ghiaia. Auguro una pronta guarigione a Bez, ma spero che in futuro riusciremo a risolvere queste cose", ha concluso.