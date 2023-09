MotoGP | Marquez: "Incontro con HRC? Ho le idee chiare, non serve"

Vinca o non vinca, Marc Marquez è sempre un grande protagonista dei weekend di gara. Anche in India non è diverso, il pilota Honda è al centro del mercato per il probabile addio a Honda, ma non si lascia distrarre dal mercato e sfrutta i vantaggi che il Buddh può portare alla sua moto. Proprio per questo, agguanta nella Sprint una terza posizione dopo essere partito dalla seconda fila e chiude con soddisfazione il sabato del Gran Premio d’India.

È un Marc solido quello che si vede in questo sabato pomeriggio (inoltrato, vista la partenza ritardata) indiano. L’otto volte campione del mondo appare più a proprio agio in sella alla RC213V pur non mostrando un’enorme soddisfazione nel mezzo di cui dispone: “La moto è la stessa di Misano e di Portimao. Ma è una pista simile ad Austin, ci sono curve da prima marcia in cui non serve troppo grip, nel terzo settore sì, ma poi è stop and go e la nostra moto funziona meglio. Noi perdiamo tanto in piste come Barcellona, che ha le curve lunghe. Quando ho visto la pista mi sono detto che potevamo andare meglio, ma non mi aspettavo così”.

Il layout del Buddh è dunque più congeniale alla Honda del pluricampione del mondo e lui, da grande esperto qual è, ne approfitta per mettere a segno un grande risultato che per certi versi è assolutamente inaspettato. Per arrivare a ciò, però, Marquez ha trovato un compromesso, modificando un po’ lo stile di guida da sempre molto “sporco” e aggressivo e facendolo diventare più pulito.

Marc Marquez, Squadra Repsol Honda Photo by: Srinivasa Krishnan

“Avevo il dubbio per la gomma posteriore, perché con la dura la nostra moto va un po’ peggio anche per il mio stile di guida”, spiega Marc. “Mi piace andare di traverso e con questa gomma non ho il supporto. A inizio gara andavo un po’ male, ma poi ho preso la linea giusta e ho iniziato ad andare meglio alla fine. Cambiato modo di guidare? È un po’ tutto l’insieme, ora c’è molta aerodinamica, se metti di traverso la moto in staccata, l’aero scompone la moto. Poi anche con le Michelin si deve guidare puliti, poi la moto è diversa da quella che guidavo dal 2019. Non si può essere aggressivi con queste moto più alte e lunghe”.

Nonostante il podio nella Sprint sia un risultato di rilievo, al centro dell’attenzione c’è sempre il mercato. Marc correrà con il team Gresini o resterà in Honda? Ancora non c’è una conferma, tuttavia il pilota di Cervera sa bene cosa fare nella sua testa: “Dentro la mia testa non c’è nessuno, io ho chiare le mie idee. Cosa sto cercando, il momento. Come si è visto oggi in pista, io faccio il 100% perché la Honda mi ha dato tanto e il mio impegno con loro sarà massimo fino a quando sarò su questa moto. La cosa più importante è che ho le idee chiare. Un altro incontro con Honda? C’è stato a Portimao, al Mugello, in Austria, a Misano. Sono tanti i meeting fatti, sempre con lo stesso discorso. La cosa più importante è che loro stanno cercando una soluzione per fare un progetto migliore”.