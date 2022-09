MotoGP | Marquez in pista sulla CBR prima di decidere per Aragon

Carica lettore audio

La Honda dovrebbe annunciare questo martedì se Marc Marquez deciderà di fare il suo ritorno al Gran Premio di Aragon, che si svolgerà nel fine settimana. Prima di prendere una decisione definitiva, il pilota è tornato in azione questa mattina in pista, in sella alla moto sportiva che usa per recuperare sensibilità e forza.

Marquez ha partecipato al Gran Premio d'Italia alla fine di maggio e in quell'occasione ha annunciato che si sarebbe sottoposto alla quarta operazione al braccio destro infortunato. Dopo essere stato operato il 2 giugno negli Stati Uniti, il pilota della Honda si è sottoposto a controlli ogni sei settimane, prima di ricevere il via libera per tornare ad allenarsi a pieno regime alla fine di agosto.

La scorsa settimana, al Circuito Marco Simoncelli di Misano, Marquez ha partecipato alla due giorni di test ufficiali della MotoGP, completando quasi 100 giri del circuito con un miglior tempo di 1'31"642, a poco più di mezzo secondo dal record della pista.

Marc Márquez hace test en MotorLand con la CBR 600

Dopo i due giorni di lavoro, Marquez ha dichiarato che le sensazioni erano state buone, ma che avrebbe aspettato il fine settimana prima di prendere una decisione, per vedere la reazione del suo corpo.

Tutto lascia pensare che il pilota spagnolo sarà al Motorland Aragon giovedì, come ha indicato anche il campionato stesso inserendolo tra i piloti che saranno presenti alla conferenza stampa, insieme a Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, Aleix Espargaro ed Enea Bastianini, pur precisando che la presenza di Marc era in attesa di conferma.

Questo lunedì, Marquez si è recato al MotorLand Circuit e ha effettuato una serie di giri sulla pista di karting su una Honda CBR 600 e caricando alcuni video sui suoi social network.

Marc Márquez completa un nuevo test antes de decidir si compite en Aragón

Il pilota della Honda aveva già girato sulla stessa pista prima di recarsi al test di Misano, testando la risposta del braccio e la forza nella zona operata, l'aspetto che lo preoccupava di più prima e dopo i test in Italia.

Se Marc stesso non lo rivelerà in anticipo, dovremo aspettare il comunicato del team prima del fine settimana per ufficializzare il ritorno del pilota, che dalla fine di maggio ha saltato Barcellona, Sachsenring, Assen, Silverstone, Red Bull Ring e Misano.