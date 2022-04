MotoGP | Marquez in pista ad Alcarras con una CBR prima di volare ad Austin

Carica lettore audio

Marc Marquez ha già recuperato la vista normale dopo che un nuovo episodio di diplopia lo ha costretto a restare fermo dal 20 marzo, quando è caduto durante il warmup del Gran Premio dell’Indonesia. Per verificare se il recupero della vista è stabile, il pilota Honda è sceso in pista questa mattina su una moto sportiva stradale, una Honda CBR600RR sul tracciato di Alcarras, a Lleida. Lì ha completato un buon numero di giri per chiarire che a sua vista torna ad essere normale.

Se il risultato delle prove è quello sperato, Marc viaggerà mercoledì stesso negli Stati Uniti per prendere parte al Gran Premio delle Americhe, che viene disputato questo fine settimana al COTA, uno dei tracciato talismano dell’otto volte campione del mondo. Ad Austin Marc ha vinto sette volte, l’ultima lo scorso anno nonostante fosse reduce dall’infortunio al braccio che si porta dietro da Jerez 2020.

Honda ha previsto di diramare un comunicato confermando la decisione di Marc Marquez di viaggiare verso gli Stati Uniti e dichiarando che tornerà a gareggiare dopo aver perso le gare dell’Indonesia e dell’Argentina.

Il catalano ha pubblicato sui propri canali social domenica scorsa un video in cui si allenava in una palestra di Madrid, dove risiede da quest’anno per stare vicino allo staff medico che tiene sotto controllo la riabilitazione del braccio infortunato a luglio 2020 a Jerez. Nel post pubblicato sui social, Marquez lanciava un chiaro messaggio attraverso la musica di sottofondo che dava indizi su un possibile rientro immediato.

Per il pilota di Cervera, questa è la seconda volta in meno di sei mesi che si presenta un episodio di diplopia. Dopo aver colpito la testa praticando motocross a fine ottobre, è stato tre mesi fermo, perdendo le ultime due gare della stagione 2021 (Portimao e Valencia) e compromettendo la preparazione invernale. Marc ha recuperato giusto in tempo per la pre-stagione in Malesia e in Indonesia a febbraio, tornadno alla prima gara del 2022, in Qatar, dove ha chiuso quinto.

Nella seconda gara del calendario, a Mandalika, Marquez è caduto ben quattro volte durante le prove del weekend, ma l’ultima è stata terribile. È avvenuta nelle fasi finali del warmup e ha colpito la testa, rimediando una forte commozione. I medici del campionato, in accordo con il team e con il pilota, hanno deciso di dichiararlo unfit per la gara. Durante il viaggio di ritorno in Europa, inoltre, si è ripresentato il problema di vista doppia, come ha spiegato il pilota.

La buona notizia è che l’oftalmologo di fiducia di Marquez, il dottore Sanchez Dalmau, ha emesso una diagnosi più positiva rispetto a quella del 2021, assicurando che i problemi di vista doppia erano più lievi, stavolta.

Marc Marquez al momento è 15esimo in classifica con 11 punti, a 34 lunghezze dal nuovo leader del mondiale Aleix Espargaro (45 punti). Non è però troppo lontano dai favoriti, come Fabio Quartararo (35 punti), Joan Mir (33 punti) o Pecco Bagnaia, che ha solo un punto in più di Marc senza aver saltato alcuna gara.