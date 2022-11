MotoGP | Marquez: "In gara cambio approccio se lotto con Pecco o Fabio"

Carica lettore audio

“Ho deciso di prendere dei rischi” aveva affermato Marc Marquez nel venerdì di libere del Gran Premio di Valencia. Così è stato e il pilota Honda ha concluso l’ultima qualifica della stagione in seconda posizione. l’otto volte campione del mondo scatterà dalla prima fila, alle spalle solo di un imprendibile Jorge Martin, ma in gara non vorrà di certo accontentarsi.

Davanti al pubblico di casa, Marc punterà a un bel risultato e l’obiettivo principale è il podio. Al rientro dopo la quarta operazione al braccio, lo spagnolo ha mostrato una grande progressione e un recupero che lo sta portando a tornare pian piano l’animale da gara che eravamo abituati a vedere. Aggressività e irriverenza sono le caratteristiche che vuole avere anche nella domenica di Valencia, in cui proverà a concludere il suo 2022 con un guizzo.

Non ha parlato di vittoria Marquez, che però ha mostrato un approccio da guerriero: “Ci sono tante cose dietro a questo approccio, qualcuna si può dire, qualcun’altra no. Prima di tutto per me, per dimostrare a me stesso che la velocità c’è, che siamo lì e si può andare forte. Come è successo a Phillip Island, a Sepang, ma anche oggi. Su questa velocità voglio lavorarci durante l’inverno per essere pronto nel 2023. Lo stesso atteggiamento lo avrò domani in gara, mi piacerebbe essere sul podio”.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Certo, il pilota Honda è consapevole del fatto che il Gran Premio di Valencia sarà decisivo per le sorti del mondiale. Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo si stanno giocando il titolo e Marquez sostiene che cambierà l’approccio in base al pilota con cui si dovrà confrontare in gara. Il pluricampione infatti fa intendere di voler avere un occhio di riguardo per i due contendenti al mondiale: “È una di quelle gare in cui si può rischiare un po’ di più. Ovviamente dipende se la lotta è con Quartararo o Bagnaia o se è con qualcun altro. Cambia perché i primi due si stanno giocando un mondiale, mentre gli altri non avranno molto da perdere. Fabio forse sarà aggressivo, ma Pecco penso di no”.

“Bisogna capire se si sta lottando con un pilota che non si gioca niente o che si gioca un mondiale, perché anche il modo di comportarsi dell’altro pilota sarà diversa. Mi aspetto Quartararo aggressivo, quindi si dovrà lottare, ma mi aspetto un Pecco più calmo. Per esempio Jack Miller sarà molto aggressivo. Penso che il mondiale sia quasi deciso, quasi perché non si sa mai. Ma io voglio lottare per la gara e proverò a farlo”, afferma Marc.

Con una Honda che al momento è in grande sofferenza, Marquez sembra fare dei miracoli alla guida, considerando che si trova ancora nella fase di recupero dall’infortunio. Il catalano ha messo a segno un ottimo giro che gli ha garantito la seconda fila, ma, così come nel venerdì di libere, i rischi che si è preso sono stati molti: “Alla fine della qualifica ballato perché ero contento quando ho visto il maxi schermo. Mi sono visto secondo e sono rimasto soddisfatto. Come ho detto, il mio obiettivo domani è quello di fare podio, ma sapevo che la qualifica era importantissima se volevo crearmi qualche opzione di salire sul podio. Domani si deve rischiare, non sai fino a quando la guidi cosa significa guidare la Honda con quella gomma davanti. Da fuori si vede la calma, ma io in realtà rischio in tutte le curve”.