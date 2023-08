MotoGP | Marquez in cerca di “passi avanti per il futuro” in Austria

Due settimane dopo il Gran Premio di Gran Bretagna, la MotoGP affronta il decimo appuntamento della stagione, il GP d’Austria, dove una delle grandi incognite è come Marc Marquez affronterà la gara.

Il catalano infatti ha deciso di attuare una maggiore prudenza nella gara precedente, pur essendo caduto ancora, si è definito contento, perché l’idea era quella di recuperare la fiducia. Ora, in vista dell’appuntamento al Red Bull Ring, assicura di arrivare nella migliore condizione fisica.

“Ho approfittato del tempo tra le gare per continuare a lavorare sulla mia forma fisica. Ogni giorno sto sempre un po’ meglio, quindi vediamo cosa riusciremo a fare in Austria”, ha affermato Marc Marquez.

“Il meteo a Spielberg può essere un po’ instabile, quindi dovremo lavorare bene e in modo constante per approfittare al massimo del fine settimana. Sappiamo che sarà un altro gran premio di lavoro duro per provare a migliorare e compiere un passo per il futuro”, ha sottolineato il pilota Honda.

Tra l’ultima gara e questa, l’otto volte iridato ha dichiarato che KTM sarà presto il marchio di riferimento, mentre continuano a diffondersi le voci sul suo futuro. Tuttavia, il pluricampione del mondo ha un contratto con Honda e da KTM è stato dichiarato di non essere in condizione di offrire una delle RC16, dato che hanno già cinque piloti per quattro moto.

Joan Mir, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

In Austria ci sarà anche Joan Mir, rientrato a Silverstone. Come il compagno di squadra, anche il maiorchino si è ritirato nella gara della domenica dopo aver chiuso in 17esima posizione (davanti a Marquez) la Sprint.

“Arriviamo al Red Bull Ring con l’intenzione di migliorare ciò che abbiamo fatto nella gara precedente”, ha affermato Mir. “Domenica non è andata come previsto, ma in generale il fine settimana ci è servito per progredire e tornare a sentirci bene sulla moto. È questa la strada che dobbiamo seguire di nuovo, provare a massimizzare il tempo che abbiamo in pista”.

Dopo nove gare in questa stagione 2023 della MotoGP, Mir ha ottenuto punti solamente nella gara iniziale in Portogallo, poi è stato fermo un mese per infortunio. È così 24° nella classifica generale, con soli 5 punti. Marquez invece è 19° con 15 punti, mentre Honda è ultima nel mondiale dei team e penultima (solo davanti a Yamaha) nella classifica costruttori.