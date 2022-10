MotoGP | Marquez: "Il terzo posto non è reale, sto facendo fatica"

Carica lettore audio

Il pilota della Honda aveva già avvertito, dopo la sua spettacolare prestazione nel Gran Premio d'Australia, dove è arrivato secondo ed è stato in lotta per la vittoria fino all'ultimo centimetro di gara, che le cose in Malesia sarebbero state diverse e che questo era un circuito dove avrebbe dovuto soffrire.

Le previsioni di Marc Marquez si sono avverate appena una settimana dopo e il pilota spagnolo si è visto coinvolto in una serie di uscite di pista, non riuscendo a fermare la moto in frenata.

"Non so perché, ma la moto mi sembra molto pesante, bisogna capire perché sento queste inerzie. Sui circuiti in cui si scorre, come Phillip Island, è meno evidente. Ma qui si soffre di più", ha spiegato l'otto volte campione del mondo venerdì, al termine della giornata.

Anche se giovedì Marc ha detto di non voler più parlare del suo braccio, il fatto è che l'infortunio continua ad influenzare la sua posizione sulla moto.

"La mia posizione è simile a quella abituale, ma il carattere della moto di quest'anno è peggiore per il mio stile di guida. Ma è quella che abbiamo scelto perché era migliore per quest'anno".

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez ha approfittato delle buone condizioni della pista durante la FP1 del mattino per ottenere il terzo tempo in una sessione guidata da Brad Binder e piuttosto lenta, con tempi ad oltre 1"2 dalla pole 2019.

"Sono terzo, ma non è una posizione reale, sto facendo fatica. Sono terzo perché stiamo facendo esperienza", ha ammesso il catalano.

A Sepang, nonostante non si corra dal 2019, i team hanno a disposizione i dati dei test di febbraio, nei quali la Honda sembrava aver trovato la chiave, cosa che poi si è rivelata un puro miraggio.

"La moto è uguale a quella del test, con un'aerodinamica diversa e un forcellone diverso", ha detto.

La RC213V sta condannando i piloti dell'ala dorata ad un anno molto difficile. "Con questa moto, quando non c'è grip, non si può fare nulla. E questo (guidare senza grip) è uno dei miei punti di forza", ha concluso il #93.