MotoGP | Marquez: "Il sorpasso di Enea? Io nel T2 faccio ca... e lo sapeva"

Non è un mistero ormai che la qualifica rappresenta il tallone d’Achille per Marc Marquez, che all’inizio di quest’anno aveva definito come “un incubo”. A Mandalika il copione si è ripetuto e, nella Q2 che aveva conquistato in maniera diretta, è scivolato per ben due volte, non andando oltre la 12esima posizione in griglia.

Tuttavia, il pilota Gresini è stato autore di una delle sue solite rimonte e, alla partenza della Sprint, ha guadagnato ben otto posizioni in pochi metri. Così, complice anche Jorge Martin fuori dai giochi per via della caduta, è rientrato velocemente nella lotta per la vittoria. L’otto volte iridato ha tagliato il traguardo in terza posizione, un risultato incredibile considerando da dove partiva.

Nonostante la rimonta sia stata uno dei principali temi della Sprint a Mandalika, Marquez non ci si adagia, anzi. Il pilota di Cervera è consapevole del fatto che domani, nella gara lunga, la storia sarà diversa e sarà costretto a ripetere l’impresa, se vuole lottare come oggi. Così, se non vuole ritrovarsi a mettere a segno rimonte su rimonte, dovrà migliorare la qualifica.

“La partenza? Niente di incredibile, è buona”, afferma il pilota del team Gresini. “Sono più concentrato sull’errore della qualifica, lì ci devo lavorare. Quello che è successo nella Sprint è stato buono, abbiamo fatto il nostro lavoro. Ma devo lavorare sulla qualifica”.

Marc entra poi nello specifico spiegando il problema della qualifica: “Mi spinge davanti, non riesco a fermare bene la moto. Il mio istinto è piegare la moto, ma se non la piego non mi viene bene il tempo. È qui che dobbiamo continuare a lavorare. È anche vero che il primo errore è stato un po’ strano, mi è partito da dietro, ma abbiamo lo stesso problema e dobbiamo capire”.

Domani scatterà nuovamente dalla 12esima casella e la gara si prospetta complicata. Così, Marquez si pone obiettivi realistici: “Domani l’obiettivo è provare a essere quinto o settimo. Ma in quel gruppo penso che, facendo una bella partenza e provando a stare calmo, possiamo lottarci. Poi vediamo, ma la gara sarà molto lunga. Il miglior punto di sorpasso è la Curva 10, ma è anche il punto dove è più facile sbagliare”.

Non sarà facile recuperare posizioni e lottare con i piloti davanti perché i primi tre in campionato sono molto agguerriti. Bagnaia, con la vittoria odierna, ha recuperato punti a Martin, che è incappato in uno zero. Ma attenzione a Enea Bastianini, che si porta dietro l’entusiasmo di Misano e anche oggi, nella Sprint in Indonesia, ha tirato fuori gli artigli. Il pilota Ducati si è preso la seconda posizione nel finale proprio ai danni di Marc: “Il sorpasso di Bastianini? Bellissimo! Io al T2 faccio cagare, lui lo sapeva, mi è arrivato vicino e mi ha sorpassato”.