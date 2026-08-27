MotoGP | Marquez: "Il risultato di Aragon non è una questione di vita o di morte per il campionato"

Dopo aver ottenuto il suo peggior risultato della stagione a Silverstone lo scorso 9 agosto, Marc Marquez arriva su uno dei suoi circuiti prediletti, il più favorevole da quando ha lasciato Honda per correre con la Ducati, poiché nel 2024, con il Gresini Racing, e nel 2025, con il team ufficiale, lo spagnolo ha ottenuto due grandi slam a MotorLand. Riassumento: pole, vittorie il sabato nella Sprint e la domenica nella gara gara e il giro veloce, oltre al record assoluto del circuito, che ha stabilito lo scorso anno in 1'45"704.

Con questi precedenti, chiunque può immaginare che per Marquez l'obiettivo questo fine settimana sia uscire con i 37 punti in palio e ridurre il distacco dalle tre Aprilia che lo precedono nella classifica generale del campionato del mondo. Qualsiasi altro risultato potrebbe essere inteso come un campanello d'allarme sul fatto che il titolo possa complicarsi per il nove volte campione del mondo.

"Beh, non c'è bisogno di dipingerla come una questione di vita o di morte, non è così. Però è vero che se vogliamo avere una minima possibilità di vincere il mondiale, nei circuiti dove teoricamente siamo favoriti, dobbiamo ottenere il massimo dei punti possibili. Il massimo è 37 e se non si possono prendere tutti, bisogna prendere quelli che si possono. Ma questo è sulla carta, dobbiamo vedere durante il venerdì ed il sabato dove saremo noi e dove saranno le Aprilia", ha avvertito.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Cercheremo di dare il cento per cento e gestire il fine settimana nel modo migliore per provare a lottare per la vittoria domenica", ha aggiunto, come se quello fosse l'obiettivo minimo per il pilota Ducati.

Ducati "me l'ha fatta" nel video di Inside

L'immagine di Marc domenica dopo aver chiuso settimo a Silverstone, a quasi dieci secondi dal vincitore, parlava da sola del suo nervosismo, corroborato dalle immagini dell'Inside Ducati in cui assicurava che il braccio non gli ha risposto e non poteva guidare come voleva.

"A Silverstone ero piuttosto arrabbiato, soprattutto domenica. Perché non ho potuto guidare come sempre. Speravo di arrivare dopo le vacanze meglio di quanto sia stato, grazie all'allenamento e alla palestra. Ma quando mi sono alzato domenica, ho già visto che non potevo, e che dovevo andarci piano", ha valutato prima di dare una spiegazione schiacciante: "È a causa delle sette operazioni che ho subito al braccio".

"Sono quello che cerca di parlare meno di questo tema (l'infortunio al braccio), ma nell'Inside Ducati me l'hanno fatta e ora se ne torna a parlare. Però cerchiamo di gestire il fisico nel miglior modo possibile. Per quanto io non voglia parlarne, c'è una cosa ovvia: ho subito molte operazioni a questo braccio destro, dall'omero alla spalla sette, e questo si sente", ha sottolineato.

"Dove non arriva il fisico, deve arrivare la mente", ha aggiunto il pilota Ducati, che non vede solo i piloti Aprilia come massimi rivali. "Io ci metto anche Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, che sono i due che a Silverstone andavano più forte di me. Anche i piloti Ducati stanno dimostrando che la nostra moto è vicina alle Aprilia. Su 22 gare abbiamo una moto competitiva e dobbiamo sfruttarla al cento per cento".

Delle sette operazioni di cui parla Marc, l'ultima è stata lo scorso 10 maggio, un intervento dal quale non è recuperato al cento per cento. "Un pilota si aspetta sempre di più, ma sta andando abbastanza bene. Almeno il braccio non mi cede inaspettatamente, che è già molto. Sento che si stanca, ma non ci sono le disconnessioni di inizio stagione che mi facevano cadere. Ora vado più tranquillo e costante sulla moto", ha concluso il catalano.