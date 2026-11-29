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MotoGP | Márquez: "Il motociclismo mi ha formato e mi ha dato valori che terrò sempre con me"

Lo spagnolo celebra il secondo posto nella sua ultima gara e ringrazia tutta la comunità del motociclismo per la generosità e i valori che lo hanno accompagnato come pilota.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 29 nov 2026, 15:48

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In soli tre giorni, la comunità che segue il Mondiale di MotoGP è passata attraverso tutti gli stati d'animo possibili. Dallo stupore del venerdì, quando Marc Márquez ha comunicato il suo addio in puro stile hollywoodiano, all'estasi della domenica, una giornata di celebrazione con un tocco di malinconia, passando per il surrealismo del sabato, con tanto di incendio sulla sua moto.

Márquez ha monopolizzato il centro dell'attenzione a Cheste, dove ha debuttato come pilota di MotoGP, in quel test di novembre 2012, e dove ha salutato il campionato che lo ha reso una leggenda, 14 anni e 8 titoli dopo. E lo ha fatto a modo suo, con un secondo posto che avrebbe potuto essere una vittoria se non fosse stato per un superbo Raul Fernandez, che ha fatto tutto bene.

"Per fortuna sono riuscito a finire sul podio, ma questo è il meno. Mi sono goduto l'affetto dei tifosi e tanti ringraziamenti. Sono orgoglioso perché ho dato tutto. Il Marc pilota finisce qui, ma il Marc persona continua", ha riassunto Márquez, molto emozionato.

"Il motociclismo mi ha formato e mi ha insegnato dei valori nella vita che terrò sempre presenti. Mi ha insegnato a essere grato. Gli amici che porto con me da qui sono più importanti di qualsiasi titolo", ha aggiunto il corridore di Cervera, che prima di parlare con i giornalisti ha risposto alla chiamata di Felipe di Borbone, che lo aspetta presto al Palazzo della Zarzuela.

"L'ho già organizzata. Rispondendo gli ho detto: Ciao, Felipe! Che si dice!", ha scherzato il Campione.

Una delle cose che hanno sempre caratterizzato Márquez è che non gli si è mai sentito trovare scuse. Né per la moto che ha guidato, né per il trattamento ricevuto.

"Ho sempre creduto in ciò che trovavo ovunque fossi. Fino al mio ultimo giorno in Honda HRC, fino al mio ultimo giorno in Gresini Racing, e fino all'ultimo giorno in Ducati, ero convinto di essere nel posto migliore", ha riflettuto il #93, che lo scorso fine settimana, a Portimão, ha conquistato il suo ottavo titolo nella classe regina, ed è stato etichettato come il migliore di tutti i tempi (GOAT).

Questa impressione è stata nuovamente corroborata questa domenica, riuscendo ad isolarsi da tutta l'emozione che lo circondava in un'occasione tanto speciale come lo era l'ultimo GP della sua vita.

Dopo essersi lanciato nella prima curva a tutto gas, nel suo stile e aver affrontato i primi giri in testa, Márquez è stato superato da Fernámdez, ma è stato capace di difendere la seconda posizione, anche se Pedro Acosta è stato sul punto di fargli prendere uno spavento all'ultimo giro.

"Nell'ultimo giro non sapevo nemmeno in che marcia fossi, Acosta quasi mi passa. Entrando nel rettilineo, verso l'arrivo, ho guardato indietro perché quell'immagine mi resti per sempre in mente".

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