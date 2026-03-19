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MotoGP | Marquez: "Il livello di Bezzecchi e Acosta è davvero alto"

Nonostante sia considerato il favorito su tutti i circuiti nuovi, Marc Marquez si mostra cauto al suo arrivo a Goiania, dove ritiene che Marco Bezzecchi e Pedro Acosta dimostreranno ancora una volta di essere in lizza per il titolo.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Pubblicato:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez non sa cosa significhi correre in Brasile, circostanza che gioca a suo favore se si considera che nessuno ha vinto tanto quanto lui (quattro volte) quando il Campionato del Mondo fa tappa su circuiti nuovi. Tuttavia, quella qualità che gli permette di adattarsi meglio di chiunque altro a qualsiasi scenario sconosciuto perde forza con il passare degli anni e l'accumulo di esperienza, secondo quanto racconta lo stesso pilota della Ducati, e livella le cose con alcuni dei giovani irriverenti che sono arrivati con più forza.

È il caso di Marco Bezzecchi e Pedro Acosta, protagonisti principali della prima tappa del calendario, tre settimane fa, in Thailandia, dove lo spagnolo si è imposto nella sprint e l'italiano nella gara lunga. 

Come a Buriram, Michelin, fornitore di pneumatici del campionato, ha portato per questo evento una carcassa posteriore più rigida, la stessa utilizzata in Austria. Un tipo di costruzione con cui le Ducati non riescono a trovare il modo di sfruttare appieno il proprio potenziale.

"È vero che correremo di nuovo con la carcassa della Thailandia e dell’Austria, che di solito non ci funziona del tutto bene. Ma dovremo capire come adattarci. Non è solo una questione di moto, ma anche di guida: Bezzecchi e Acosta sono ad un ottimo livello", ha sottolineato Marquez, giovedì, prima di chiarire che la grande prestazione del leader del campionato (Acosta) e del suo più diretto inseguitore (Bezzecchi), in Thailandia, non è stata casuale. 

"È vero che qui speriamo di essere molto più vicini. Ma il livello di Bezzecchi e Acosta è reale, perché già nelle ultime sei gare dello scorso anno sono stati quasi sempre sul podio. Sono due grandi piloti che hanno un ottimo feeling con la loro moto, e noi dobbiamo lavorare per avvicinarci il più possibile e cercare di batterli", ha aggiunto il #93, che relativizza quel ruolo di favorito teorico che gli viene attribuito, per il semplice fatto di approdare su una pista nuova.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing; Marco Bezzecchi, Aprilia Racing; Diogo Moreira, Team LCR Honda

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing; Marco Bezzecchi, Aprilia Racing; Diogo Moreira, Team LCR Honda

"Quando avevo 20 anni, sui circuiti nuovi avevo addirittura un vantaggio in più rispetto ad ora, per quella spensieratezza della gioventù. I piloti giovani si adattano meglio ai nuovi circuiti rispetto a quelli più esperti, proprio per quella spensieratezza", ha riflettuto Marquez. 

Il catalano si presenta al secondo Gran Premio della stagione dopo aver dovuto abbandonare il primo, a seguito dell'esplosione della gomma e del cerchio posteriore della sua Desmosedici GP, quando era in grado di lottare per il podio. La buona notizia a Buriram è stata quella di essere riuscito a sopravvivere nonostante non si fosse ripreso del tutto dall’infortunio alla spalla destra, che lo condiziona ormai da più di sei anni e che l’anno scorso, in Indonesia, si è aggravato con l’incidente provocato da Bezzecchi alla partenza. 

"L'evoluzione del braccio è andata bene. Sono contento. Ho notato un piccolo passo avanti, il miglioramento è costante, che è l'importante per non fermarsi. Ho potuto fare due giorni di motocross quasi di fila, cosa che fino ad ora non ero riuscito a fare", ha ribadito Marquez.

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