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MotoGP | Marquez: "Il contatto con Di Giannantonio? Lo accetto, corro e sto zitto"

In una giornata in cui molti dei suoi rivali per il titolo sono caduti, Marc Marquez ha concluso settimo dopo aver perso una posizione per aver calpestato il verde e per una controversa azione con Di Giannantonio.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Pubblicato:
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez lascia Assen con un bottino di punti inferiore rispetto a quelli ottenuti in Ungheria e a Brno, dove ha vinto. Con un sesto posto nella Sprint di sabato (grazie ad una penalità per aver toccato il verde inflitta a Pecco Bagnaia) e con un settimo posto nella gara lunga di questa domenica (che, al contrario, era un sesto posto, finché non è stato penalizzato per aver toccato il verde alla curva 13, la curva che gli ha dato grattacapi per tutto il weekend). E, tuttavia, saranno pochi che non lo indicheranno come uno dei "vincitori" del GP d'Olanda.

E infatti la gara lunga nella "Cattedrale" ha avuto molteplici incidenti per i suoi rivali per il titolo. Marco Bezzecchi è caduto nelle prime fasi, chiudendo un weekend nel quale sembrava avere il potenziale per ottenere 37 punti con appena 6. Pecco Bagnaia si è dovuto ritirare per problemi meccanici sulla sua Ducati. E anche Pedro Acosta è finito nel suo box anzitempo, per problemi fisici. Ha perso punti soltanto dal nuovo leader della classifica generale, Jorge Martin, che è arrivato terzo, e dall'altro ducatista Fabio Di Giannantonio, quarto.

Lo spagnolo affrontava l'appuntamento di Assen come un weekend nel quale sapeva che avrebbe dovuto soffrire, e nel quale cui aveva un obiettivo chiaro: saper resistere e uscirne senza infortuni. Lo spagnolo è arrivato a portarsi terzo all'inizio, approfittando della lotta dei piloti del Trackhouse Racing. Poi, è stato protagonista di un bel duello con Acosta, nel quale è stato un osso duro. Poi lo ha superato Bagnaia, che gli è rimasto davanti finché si è ritirato.

Ma il punto culminante è stato un duello con Di Giannantonio, con cui si è toccato nella chicane del traguardo, costringendo Marc ad andare sulla ghiaia, proprio come nel suo confronto con Valentino Rossi all'ultimo giro della gara di Assen del 2015, ma a ruoli invertiti. Marquez ha perso tempo, e l'italiano è stato penalizzato per aver tagliato la chicane. Anche se, dopo aver scontato la penalità, il romano della Pertamina Enduro VR46 è riuscito a rimettersi davanti. Il pluricampione poi è stato superato anche da suo fratello Alex e da Bastianini. Nel caso di "Bestia" per la penalità finale.

"Più che una follia, è stata una gara lunga, molto lunga. Perché ero in sella alla moto, aspettando gli ultimi 10 giri per fare un passettino in più, e in effetti l'ho fatto, anche con la gomma posteriore morbida. Stavo guidando in modo dolce, pulito, per finire la gara e lasciare l'Olanda senza alcun infortunio", ha iniziato a dire ai giornalisti, tra i quali c'erano anche quelli di Motorsport.com.

Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Vincent Jannink / ANP / AFP via Getty Images

Lo spagnolo ha analizzato il suo incidente con Di Giannantonio: "È stato un episodio di gara, così ha detto la Direzione Gara, perché lui non è stato penalizzato per il contatto, ma perché ha tagliato la chicane. Quindi bisogna accettare la decisione, è stato un episodio, e basta. Lo accetto, sto zitto e corro, tutto qui".

Il pilota di Cervera ha anche colto l'occasione per elogiare suo fratello Alex, quarto con tutti i problemi fisici alle spalle: "Mio fratello è il vice-campione del mondo. Cioè, è molto forte. Alex si è preservato, si è gestito molto bene per tutto il weekend, e lo ripeto, è vice-campione del mondo e l'anno scorso qui andava molto più veloce di me. Sono riuscito a difendermi nella Sprint, e in gara perché è caduto, altrimenti mi avrebbe battuto. Ma come ha dimostrato a Jerez, a Montmeló, è un gran pilota".

Interrogato sul fatto se sia difficile non scaldarsi in una gara così, Marquez ha avuto chiaro che questa domenica non era il giorno per superare i limiti: "Quando non puoi, non puoi, e oggi non potevo".

Infine, il #93 ha spiegato la sua scelta della gomma posteriore morbida, nonostante la media fosse la scelta maggioritaria: "Era la scelta migliore per me e per il mio fisico. Non posso spremere al massimo la gomma durante tutti i giri, quindi ho montato l'opzione che credevo di poter sfruttare nei giri singoli, ed è quello che ho fatto", ha concluso Marc, che lascia Assen a 40 punti da "Martinator", prima di uno dei suoi circuiti preferiti, il Sachsenring.

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