MotoGP | Marquez: "Il buon momento personale compensa quello professionale"

Marc Marquez è stato dichiarato "non idoneo" a continuare a gareggiare nel Gran Premio d'Olanda di questo fine settimana dopo il peggioramento di una frattura alla seconda costola destra. Il pilota della Honda si è svegliato questa domenica con molto dolore e ha preso la decisione di non correre, supportato da una visita medica che ha certificato che non è in grado di farlo.

"Ho passato una brutta notte, dopo la Sprint di sabato ero triste e dolorante. Ho sofferto stanotte, quindi stamattina sono andato al centro medico per dire che non volevo correre e hanno visto che la frattura alla costola si era un po' spostata. E' ora di riposare e questa pausa di un mese e mezzo mi farà bene sotto tutti i punti di vista", ha detto a DAZN in riferimento alle cinque settimane senza gare, che riprenderanno la prima settimana di agosto a Silverstone.

Marc ha già ammesso sabato: "A parte l'infortunio, questo è il momento peggiore della mia carriera sportiva". Una sensazione che il catalano compensa con il suo buon momento personale.

"Ho detto ieri che a livello professionale questo è uno dei miei momenti più difficili. Ma la cosa si sta compensando a livello personale, perché è uno dei miei momenti migliori, più calmo e felice, sostenuto dalla mia famiglia, da mio fratello, dalla mia compagna, da tutto il team del mio manager e da tutta la squadra che mi circonda. Sta compensando un po' l'equilibrio e sono sicuro che mi darà la forza di continuare a spingere e tornare a Silverstone, non con più forza, ma per vedere se riusciamo a prendere un altro slancio".

Per quanto riguarda la possibilità di approfittare di questo mese e mezzo per prendere decisioni sul suo futuro, il pilota di Cervera è rimasto fedele alla sua idea.

"Mi sto concedendo l'estate per riposare, riflettere e schiarirmi le idee. E per iniziare la seconda parte della stagione con lo stesso impegno di questa prima parte", ha detto il #93.