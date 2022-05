MotoGP | Marquez: "Honda troverà il pilota migliore per un team competitivo"

Carica lettore audio

Marc Marquez è stato interpellato alla vigilia del Gran Premio di Francia, che si disputa questo weekend a Le Mans, sul colpo di Suzuki, che lascerà la MotoGP alla fine di questa stagione. “È una notizia molto brutta per il campionato, non è buono che vada via un costruttore, quanti più ce ne sono in griglia e meglio è”, ha affermato il pilota Honda.

Lo stesso Marc ha osservato una conseguenza immediata della decisione della Casa di Hamamatsu: “È chiaro che questa decisione agiterà il mercato, ora ci sono due grandi piloti liberi. Suzuki è un grande progetto che ha lavorato molto ed è evoluto moltissimo. Questo significa che ci sono grandi ingegneri e meccanici lì dentro e questo girerà nel paddock, cercheranno lavoro”.

Una delle reazioni a catena della chiusura di Suzuki a fine anno è che il nome di Joan Mir risuona con forza come arrivo in Honda al posto di Pol Espargaro e compagno di Marc Marquez, che invece ha un contratto fino al 2024: “Logicamente Mir è un grande pilota, è campione del mondo. È un grande pilota anche Rins, così come Pol”.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Ma so che Honda cercherà sempre di avere la miglior struttura in generale, io ho un contratto e il compagno di squadra non lo decido io né voglio intervenire. Honda proverà a trovare il migliore che crede possa creare un team competitivo, perché se non vince uno, vince l’altro. In qualsiasi squadra il sogno è che entrambi i piloti siano davanti”, prosegue l’otto volte campione del mondo.

Durante al conferenza stampa del giovedì a Le Mans, Marquez ha utilizzato l’espressione “nel mio stato attuale” senza chiarire se si riferisse al fisico o alla moto: “Parlo in generale, non solo in concreto. Mi riferisco alla fiducia con la moto, allo stato fisico. I risultati sono stati in progressione nelle ultime gare, ma abbiamo bisogno di dare una spinta in più se vogliamo cominciare a lottare per le posizioni del podio. Non dico vincere, ma dico podio, vediamo se riusciamo a fare questo passo”.

Marquez arriva a Le Mans dopo un test di Jerez in cui le sensazioni, all’inizio, sono state positive: “Sono state buone, ma qualsiasi pilota vuole sempre di più e si aspetta qualcosa di più. Anche gli ingegneri Honda vogliono di più. Sono state provate cose, alcune hanno funzionato, altre no, come succede in tutti i test. Ma la chiave è continuare a insistere e a evolvere”.