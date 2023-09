MotoGP | Marquez: "Honda mi promette cose da troppo tempo”

Marc Marquez ha concluso la miglior gara della sua stagione tagliando il traguardo in settima posizione a 13 secondi dal vincitore Jorge Martin, ma soprattutto dando l’impressione di divertirsi guidando e che in qualche modo si sentisse competitivo. “Mi sono distrutto completamente, ma a parte questo, correvamo con la gomma morbida che era la scelta giusta, abbiamo fatto tre quarti di gara bene, alla fine poi con la morbida si fatica”.

“Mi sono sentito a mio agio, penso di aver fatto la gara perfetta ed è strano dirlo perché ho chiuso settimo. Ho consumato molte energie per prendere Vinales, volevo arrivare fino a lui e tenere duro. Ma quando sono arrivato ero già oltre il limite e ho dovuto fermarmi per non cadere. Alla fine ho dovuto difendermi da quelli che venivano da dietro e ho ottenuto una settima posizione che non è buona, ma non è nemmeno cattiva”, ha affermato.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Successivamente, Jorge Lorenzo nell’intervista a DAZN gli ha chiesto direttamente se potesse confermare Honda al cento per cento l’anno prossimo: “Domani abbiamo un test molto importante, proviamo la moto nuova, è quella che ha usato Stefan Bradl questo fine settimana. A partire da lì non servono più le parole, solo i fatti e devono esserci i fatti per proseguire in Honda. Così è chiaro?”, ha chiesto Marc a Jorge, che ha risposto di no.

“Voglio vedere i fatti, e non solo domani nei test. Non valgono più i pdf e bisognerà vedere i fatti. In un progetto il pilota deve scegliere i fatti, non le parole”. Sulla data limite per decidere, ha lasciato la porta aperta: “Il limite di vedrà. Un pilota compie gli anni e ogni volta ne resta uno di meno”.

Marc si è poi mostrato molto fermo: “Quello che si cerca in un test è il rendimento, poter andare più veloce. Tutto dipenderà dal rendimento. Bradl ha usato la moto nuova, ma il rendimento non è cambiato troppo”. A questo proposito, ha affermato che “Honda mi promette cose da troppo tempo. Domani proverò una moto su cui hanno lavorato per un anno. Io ho le mie tempistiche e le mie teorie, ma un pilota compie gli anni e ogni volta ce n’è uno di meno”.