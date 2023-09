MotoGP | Marquez: "Ho un piano A, un piano B e un piano C. Mi prenderò tempo"

Il pilota della Honda ha fatto una prima uscita in pista con la Honda di quest'anno per verificare lo stato della pista, e nel suo secondo stint, con la moto che HRC ha portato a Misano come prototipo 2024, le cose hanno iniziato ad andare male: non faceva tempi sul giro e dopo quattro uscite il team ha annunciato che Marc Marquez avrebbe parlato durante la pausa pranzo. Non esattamente il migliore dei presagi.

E infatti, come era successo a Valencia l'anno scorso, Marquez ha spiegato: "Ci sono facce nuove nel box, hanno portato nuovi ingegneri: un ingegnere aerodinamico dalla F1 ed un nuovo project leader, ma la moto ha gli stessi problemi e non stiamo facendo tempi migliori", è stata la sentenza.

Ora che la pista ha dato la sua sentenza, per Marc sembra arrivato il momento di prendere una decisione sul suo futuro. E ancora una volta ha stupito.

"Non ho due piani, ne ho tre: il piano A, il piano B e il piano C", ha detto quando gli è stato chiesto del futuro e della decisione su dove correrà l'anno prossimo. "Cercheremo di trascinare la decisione il più a lungo possibile", una decisione che, per il momento, "spetta solo a me e alle persone di cui mi fido di più, cioè una o due altre persone". Il che lascerebbe fuori dall'equazione la squadra, gli sponsor e anche il suo manager ed il team di rappresentanza.

"Abbiamo provato il prototipo in pista e sì, è una moto diversa in termini di posizione di guida, di sensazioni sulla moto. Ma i problemi principali sono sempre gli stessi. Le prestazioni e i tempi sul giro, che sono la cosa principale in questo sport, sono gli stessi. Quindi dobbiamo continuare a lavorare".

"Le decisioni, e ce ne sono diverse, sono molto chiare, finiremo il test, andremo a casa e penseremo con calma a tutto".

"In un test un pilota si aspetta sempre molto e fa un passo avanti, altre volte vedi che il feeling non è buono perché la moto è nuova, ma il tempo arriva e ti abitui. Ma in questo caso il tempo sul giro è simile, è meglio avere questo feeling ora e avere spazio per reagire per il futuro".

"Lascio spazio di manovra ai giapponesi, non voglio parole, voglio fatti. Il tempo passa, non voglio promesse, voglio fatti. A poco a poco spero che questi fatti arrivino, in modo da poter continuare ad essere motivato ed impegnato con Honda fino a quando sarò con loro con il progetto. In termini di prestazioni in pista, non le abbiamo viste, ma in termini di volti nuovi le abbiamo viste. Non faremo molte altre uscite nel pomeriggio, ma vedremo se avremo questa reazione".

"La teoria è sempre che le modifiche sono in meglio, ma poi bisogna vedere la pratica, per questo dico che i pdf sono belli, ma la cosa importante è il risultato e quello che abbiamo visto in questo test è che non abbiamo migliorato le prestazioni in pista".

Hasta Sergio García Dols se acercó para escuchar la rueda de prensa de Marc este lunes en Misano Photo by: Germán García Casanova