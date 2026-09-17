MotoGP | Marquez: "Ho sofferto, ma ora sto iniziando a divertirmi"

In termini statistici, il contrasto tra le prestazioni offerte da Marc Marquez nelle prime sei gare di questa stagione e nelle otto successive non lascia spazio a dubbi: il campione del mondo in carica è nuovamente in grado di mostrare il meglio di sé, quella versione che lo colloca tra i migliori piloti di tutti i tempi, se non addirittura il migliore in assoluto.

Tra la gara d’esordio in Thailandia e quella di Montmeló, l’unica che ha saltato interamente a causa dell’ennesimo intervento chirurgico alla spalla destra, il pilota della Ducati ha totalizzato 57 punti. Al contrario, nelle sette gare disputate dal suo ritorno dopo l’intervento ha totalizzato 217 punti, tra cui quattro doppiette e cinque vittorie. Un andamento che mette in luce la sua resilienza e la sua capacità di adattamento, dato che rimontare nel modo in cui ha fatto non è stato un percorso facile ed indolore, ma piuttosto tutto il contrario.

"Sto soffrendo, non mi sto divertendo", ha ammesso Marquez in diversi momenti della stagione, molto a disagio per quella perdita di sensibilità causata dal nervo radiale, che gli toglieva forza al braccio destro quando meno se lo aspettava.

Una volta identificato il problema dal punto di vista medico e risolto in sala operatoria, il numero 93 ha quindi cercato il modo di contrastare quella mancanza di forza in sella alla moto, per poi togliersi dalla testa il peso di dover rispondere costantemente alle domande sul suo stato fisico.

Lo ha fatto dopo la tripletta ad Aragon, con la ormai famosa foto in cui appariva a torso nudo. La doppietta della scorsa settimana, a Misano, è servita a confermare che la formula ha funzionato, una sensazione che questo giovedì ha voluto esprimere a parole.

Marc Márquez, Ducati Team Foto di: Andreas Solaro / AFP via Getty Images

"Sto iniziando a divertirmi, e questo è importante. Ho sofferto, mi ci è voluto del tempo per adattarmi e so che ci saranno gare in cui soffrirò", ha ammesso Marquez questo giovedì al Red Bull Ring, dove si era già imposto lo scorso anno, anche se quel riferimento ora gli è di scarsa utilità: "Questo è un circuito in cui la Ducati va bene. L’anno scorso mi sono divertito molto, ma è anche vero che l’anno scorso mi sono divertito molto su molti circuiti".

Il catalano ha collezionato cinque vittorie a Spielberg, un tracciato che, a priori, esalta i punti di forza della Desmosedici GP. Questo venerdì sarà la prima volta, quest’anno, che scenderà in pista come leader del campionato, anche se è a pari punti con Jorge Martin in testa alla classifica.

"È una posizione nuova, ma in fondo è sempre la stessa. Essere in questa situazione non cambia nulla rispetto a quando ero leggermente indietro in classifica. Negli ultimi Gran Premi sembra che, tra la Ducati e la squadra, abbiamo fatto un passo avanti, ma c’è ancora molta strada da fare e possono succedere tante cose", ha relativizzato Marquez.