MotoGP | Marquez: "Ho scelto di divertirmi 10 giri e poi soffrire"

Sebbene la lista rilasciata dalla Michelin mostrasse che la scelta di Marc Marquez fosse ricaduta sulla mescola media, all'ultimo momento il pilota della Honda ha optato per il pneumatico morbido per completare i 27 giri previsti per la gara lunga della MotoGP a Phillip Island.

Una scelta che gli avrebbe permesso di essere più aggressivo e di battagliare con i suoi avversari, ma che aveva anche una bella incognita legata alla sua durata. Che in effetti non si è rivelata sufficiente.

Se a Jorge Martin, che come lui ha fatto questo azzardo, sarebbe bastato un giro in meno per avere ragione della sua scelta rischiosa e vincere addirittura la gara, la gomma di Marquez è durata circa metà gara.

Tuttavia, l'otto volte campione del mondo era consapevole che si sarebbe potuta verificare una situazione di questo tipo, ma l'ha considerato un rischio accettabile nella sua posizione attuale.

"Sono rimasto sorpreso quando ho visto Martin con la gomma posteriore morbida", ha ammesso il pilota della Honda, visto che il madrileno invece ha corso un rischio decisamente più grande del suo, essendo in lotta per il Mondiale.

"Quando ho visto come è partito, ho pensato: 'Dove sta andando?', e mi è venuto il dubbio se volesse attaccare o gestire fino alla fine. Ma quando ho visto i suoi tempi, ho capito che aveva accelerato la gara".

"A quel punto non c'era più modo di gestire le gomme e in quel momento ho pensato che avevo due opzioni: gestire o divertirmi per dieci giri e poi soffrire. Ho deciso di divertirmi per dieci giri e poi soffrire", ha concluso il #93 in maniera rassegnata.