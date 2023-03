MotoGP | Marquez: "Ho sbagliato, sono d'accordo con la penalità"

Carica lettore audio

Marc Marquez si è presentato ai media nel tardo pomeriggio, diverse ore dopo aver terminato la gara del Gran Premio del Portogallo, nel quale è stato involontariamente coinvolto in una collisione con Jorge Martín e Miguel Oliveira dopo aver completato solo due giri. Una manovra che gli è costata una sanzione della Direzione Gara: una doppia long lap penalty da scontare nella gara lunga del Gran Premio d'Argentina.

Sapendo già di essere stato punito per la gara di domenica prossima a Termas de Rio Hondo (sempre se sarà della partita, visto che c'è il sospetto di una frattura alla mano destra), che lo lascia virtualmente fuori dalla lotta per la vittoria, Marc si è detto concorde con la penalità, e preoccupato soprattutto dei danni che ha causato.

"Non mi interessa la penalità per l'Argentina, ma che Miguel Oliveira stia bene. Ho commesso un errore alla curva tre e questo ha creato tutto. Ho bloccato la gomma anteriore e sono riuscito a evitare Martin, ma non Miguel. È stato molto brutto per me e per questo mi sono scusato con lui", ha spiegato il pilota della Honda.

"Non era mia intenzione sorpassare Martín, ma la moto era rivolta verso l'interno quando ho rilasciato i freni", ha spiegato.

Marquez non ha voluto cercare scuse, ma ha riflettuto sulla novità del format dei Gran Premi di quest'anno, con l'introduzione della Sprint del sabato. "Con questo nuovo formato ci sono dei rischi. Ma avere un test qui ha reso tutti molto vicini", ha ricordato.

Marc Marquez, Respol Honda con una fasciatura al braccio Photo by: Oriol Puigdemont

Nonostante non abbia concluso il weekend come sperava, la pole position ed il podio nella Sprint di sabato sono stati una buona ricompensa. "Il weekend è stato sorprendente, perché non ci aspettavamo di essere a questo livello. Ma per essere a questo livello bisogna prendersi molti rischi".

Quando poi gli è stato domandato direttamente della penalità, non ha cercato giustificazioni: "Ho commesso un grave errore, sono stato penalizzato e mi va bene così. Non si vorrebbe mai un incidente del genere, ma quando si commette un piccolo errore in frenata, si prende molta velocità".

Con la Honda in crisi, Marc è stato coinvolto in alcune azioni al limite negli ultimi tempi. "Non è il caso di fare queste cose, ma forse la gomma anteriore dura non era pronta. Alla fine, l'errore è mio, punto e basta", ha detto. "L'unico modo per ottenere il tempo è in frenata. Ma non stavo attaccando, ero tranquillo perché non stavamo andando molto veloce".

Giovedì, nella riunione dei piloti con la Direzione Gara, Marc ha chiesto di pensare ad un abbassamento delle penalità perché con così tante gare potrebbero essere eccessive.

"Nella riunione di giovedì si è parlato di quella penalità (doppia long lap penalty). Secondo il regolamento questa è la penalità; ma se il regolamento dice che deve essere più severa, allora la accetterò", ha concluso il pilota di Cervera.

