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MotoGP | Marquez: "Vorrei essere da un'altra parte, per questo ho preso l'ultimo aereo possibile"

Marc Marquez, che in Qatar ha la prima opportunità di confermarsi campione del mondo di MotoGP, si pone come priorità quella di costruirsi uno scenario più favorevole per laurearsi campione in Portogallo o a Valencia. E ancora una volta non nasconde che avrebbe fatto volentieri a meno di dover volare a Doha.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 5 nov 2026, 18:10

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Come ha risposto alla prima domanda che gli hanno fatto i giornalisti nella conferenza stampa ufficiale del Gran Premio del Qatar, Marc Marquez avrebbe preferito essere in qualunque altro posto piuttosto che a Lusail, dove, paradossalmente, questa domenica può conquistare il suo ottavo titolo di MotoGP, il decimo complessivo.

Costretto a viaggiare in Qatar per non essere penalizzato, economicamente e sportivamente, il pilota della Ducati si è arrangiato per arrivare il più tardi possibile a Doha, dove spera di passare il minor tempo possibile fino a domenica, prima di volare di nuovo in Europa. Questo, indipendentemente dal fatto che si proclami campione, una possibilità reale, ma difficile: deve totalizzare 30 punti più di Jorge Martin ed otto più di Marco Bezzecchi.

Se ci riuscisse, completerebbe una delle rimonte più rilevanti della storia dello sport. Peccato che debba essere celebrata in un posto in cui non gli fa affatto piacere stare. "Mi piacerebbe essere da un'altra parte, a dire il vero. Per questo ho preso l'ultimo aereo con cui potevo arrivare, e domenica me ne andrò con il primo che potrò", ha detto, davanti alle telecamere.

"Questo circuito non è quello ideale per festeggiare il titolo. A noi latini piace di più qualcosa tipo Valencia, o Portimao. Ma cercheremo di fare il nostro lavoro nel miglior modo possibile e di fare punti, che è la cosa più importante", ha aggiunto il pilota della Ducati.

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

Da quando si è operato alla spalla, la domenica del Gran Premio di Francia, Marquez si è costruito, gara dopo gara, la posizione di privilegio che occupa in questo momento, e che sembrava inverosimile quattro mesi fa. Tuttavia, lo spagnolo non è uno di quelli che si lascia confondere dalle proprie imprese, per quanto vistose siano, ed è consapevole che, se ha il Mondiale così vicino, non è solo per i suoi meriti, ma anche per il calo dei suoi rivali.

"So bene i calcoli, quello che dovrebbe succedere, ma lo vedo lontano. Devono succedere molte cose, e sarebbe un errore pensarci, perché può venirti l'ansia", ha riflettuto il catalano, che attribuisce tanta importanza al proprio lavoro e a quello svolto da Ducati, quanta all'occasione persa dall'Aprilia: "Per me, i momenti chiave sono stati gli zero incassati da Aprilia. Io ho fatto il meglio che potevo, ma per recuperare 100 punti devi sfruttare le opportunità che ti danno. Il titolo lo hanno perso loro", ha rimarcato.

In quella che può essere la gara che gli permette di confermare il titolo, il pilota di Cervera non pensa di cambiare la sua tabella di marcia, né tantomeno il punto di vista a livello strategico. Innanzitutto, bisognerà vedere se ha la velocità che, in Malesia, la scorsa settimana, ha trovato appena sceso in pista. "La mentalità è quella di sempre, pensare che il rivale sarà più forte che mai e, se sarà debole, allora è un regalo che ti porti a casa. Io scenderò in pista come in Malesia, al massimo e cercando i limiti. Poi, il fine settimana ci metterà al nostro posto", ha argomentato il #93.

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