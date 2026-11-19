MotoGP Portogallo

MotoGP | Marquez: "Ho il primo vero match point per il titolo, ma vedo rischi ovunque"

Il pilota Ducati ha questo sabato nella Sprint un nuovo match point per conquistare il titolo della MotoGP 2026, ma avverte: "Bisogna minimizzare tutti i rischi".

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 19 nov 2026, 17:20

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Marc Marquez deve solo conquistare 14 punti nel Gran Premio del Portogallo, che prende il via questo venerdì a Portimao, per aggiungere la sua decima corona mondiale, l'ottava in MotoGP, e superare Valentino Rossi come il pilota con più titoli nella classe regina, eguagliando il leggendario Giacomo Agostini.

Per il pilota della Ducati i conti sono chiari e già questo sabato, se vince la Sprint o conquista due punti più di Jorge Martin, sarà campione del mondo. "Mi è indifferente, sabato, domenica, Portogallo o Valencia, ma per il momento siamo qui ed abbiamo il primo vero match point. Quello del Qatar era una carambola", ha detto, ricordando che gli resterebbe ancora una nuova opportunità a Valencia la prossima settimana.

"Bisogna essere super concentrati e, soprattutto, mantenere la stessa intensità, ma inevitabilmente vedo rischi dappertutto. Ho un numero in testa, che è il 14: sono i punti che devo conquistare tra le due gare senza dipendere da nessuno. Ma sono due gare di fila e il rischio in sella ad una moto esiste sempre. È lì che dobbiamo controllare tutte le situazioni che sono nelle nostre mani".

Per Marquez quello di quest'anno sarebbe il secondo titolo consecutivo da quando è arrivato in Ducati. Il primo è stato l'anno scorso, firmando un ritorno leggendario dal suo infortunio del 2020, e quest'anno realizzando una rimonta record dei 102 punti che lo separavano da Marco Bezzecchi dopo il GP d'Italia.

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"È un fine settimana con molte coincidenze: in Portogallo è dove ho debuttato, dove ho ottenuto la mia prima grande vittoria nel 2010. La gente non si ricorda di quell'anno in cui sono stato campione, si ricorda della gara del Portogallo, quando rimontai partendo dai box. Dopo il grave infortunio del 2020 è stato anche qui che sono riapparso. Ma ripeto, vedremo se riusciremo a chiuderla. L'importante è chiuderla, non importa sabato o domenica, a Portimao o a Valencia, meglio qui questa settimana che la prossima, ma la questione è chiuderla. È la priorità numero 1. E per riuscirci devo essere paziente e controllare tutto ciò che è nelle mie mani e non lasciarmi sfuggire alcun dettaglio".

Marquez ha ricordato, per illustrare le sue paure, l'incidente di Tadej Pogacar alla Vuelta di ciclismo che lo ha lasciato senza l'unico grande giro che manca nel suo palmares. "È così. È una delle cose su cui lavoro molto a casa, mettermi in tutte le situazioni possibili e vedere tutto ciò che può succedere, il buono e il cattivo".

"La gente mi dice di pensare positivo, ma bisogna mettersi nel peggio e cercare di evitarlo. Tre mesi fa Pagacar aveva la Vuelta in pugno e per una pietruzza l'ha persa. Significa che nello sport e ancor più sulle due ruote il rischio esiste sempre, ed è lì che devi cercare di minimizzarlo, perché tutto sotto controllo non lo è mai", ha concluso il pilota spagnolo.

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