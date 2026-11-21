Ultime notizie

MotoGP Portogallo

MotoGP | Marquez: "Ho commesso un errore, ma non voglio rimuginarci. Domani abbiamo un'altra buona opportunità"

Una caduta inopportuna a due giri dalla fine della Sprint del GP del Portogallo ha lasciato Marc Marquez questo sabato senza la celebrazione di un titolo che aveva, praticamente, nelle sue mani. L'arrivo della pioggia ha rinviato i festeggiamenti almeno a questa domenica.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 21 nov 2026, 16:30

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Marc Márquez

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

A Marc Marquez non piacciono i sabati e, da oggi, ancora meno. Quando mancavano solo pochi chilometri per tagliare il traguardo della Sprint di Portimao, il pilota della Ducati è caduto alla curva 7. Un piccolo errore che, tuttavia, è stato sufficiente per rinviare la decima corona mondiale del #93 e dare un piccolo soffio di vita ai piloti dell'Aprilia, Jorge Martin e Marco Bezzecchi, rimasti ancora in lizza per il campionato.

"Ci piace l'epica", ha detto Marquez quando gli hanno ricordato che la caduta era avvenuta a meno di due giri dalla fine. "È stato un errore, la cosa positiva è che stiamo bene fisicamente, perché in una caduta ci sono sempre dei rischi. Ha iniziato a piovere, cosa che tante volte ci ha aiutato e questa volta sono scivolato", ha spiegato il leader del campionato.

"La cosa importante è che stavo facendo una buona gara, concentrato, ma quel giro e mezzo, quei due minuti e poco più, ci sono mancati. Domani avremo una buona opportunità. Il bello è che Martin ha potuto chiudere solo quinto, e il brutto è che Bezzecchi ha vinto e resta vivo per il campionato", ha sottolineato.

Dopo la caduta, si è potuto vedere Marc un po' disperato nella via di fuga. "Non ho pensato a niente quando sono caduto, ho controllato il corpo e ho visto che stavo bene, tutto qui, non voglio rimuginarci sopra. So perché sono caduto, qui c'è quello spray che non è nemmeno pioggia e mi aspettavo che in quel punto fosse meno bagnato", ha ammesso il suo errore.

In ogni caso, arrivando tra i primi nove questa domenica Marc sarà campione, qualunque cosa facciano i suoi rivali.

"Sì, domani abbiamo una buona opportunità. Il piano non ha funzionato perché oggi non abbiamo 'disattivato' Bezzecchi. Domani probabilmente vincerà di nuovo lui e la priorità è finire la gara. Martin sta soffrendo un po' di più, ma sappiamo che è capace di tutto".

Il pilota della Ducati ha ammesso che all'inizio è stato molto prudente per non commettere alcun errore.

"Con la pioggerella che c'era ad inizio gara sono andato con molta prudenza. E' tornata alla fine e lì siamo caduti, questo ci tempra di più. Un'altra notte a rimuginarci", ha scherzato il catalano, che non perde il senso dell'umorismo nemmeno in questi momenti critici, nonostante 'odi' i sabati.

"Dobbiamo vedere il lato positivo, vincere un sabato e con una gara anticipata di mezz'ora e molta gente forse non se ne sarà nemmeno accorta, non l'avrebbero vista. Domani ci vedrà più gente", ha concluso.

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente MotoGP | Aprilia può festeggiare: è il Team Campione del Mondo 2026

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Germán Garcia Casanova





MotoGP | A partire dal 2027, il GP slitterà alle ore 15:00, evitando però le concomitanze con la F1



MotoGP



MotoGP 4 h



MotoGP | A partire dal 2027, il GP slitterà alle ore 15:00, evitando però le concomitanze con la F1





MotoGP | Marquez: "Sono umano e oggi il corpo mi pesava di più perché sono io l’unico che può perdere"



MotoGP



MotoGP



Portogallo



22 h



MotoGP | Marquez: "Sono umano e oggi il corpo mi pesava di più perché sono io l’unico che può perdere"





MotoGP | Marc Marquez non smentisce le voci su un possibile ritiro prematuro



MotoGP



MotoGP



Portogallo



1 g



MotoGP | Marc Marquez non smentisce le voci su un possibile ritiro prematuro

More from

Marc Marquez





MotoGP | Bezzecchi sfata il tabù Sprint a Portimao, Marquez cade e rimanda la festa



MotoGP



MotoGP



Portogallo



1 h



MotoGP | Bezzecchi sfata il tabù Sprint a Portimao, Marquez cade e rimanda la festa





MotoGP | Pole da record per Bezzecchi a Portimao, Marquez si gioca il match point da 2°



MotoGP



MotoGP



Portogallo



4 h



MotoGP | Pole da record per Bezzecchi a Portimao, Marquez si gioca il match point da 2°





MotoGP | Portimao, Prove: super rientro di Alex Marquez davanti a Diggia e Bezzecchi. Marc è 6° e Martin 10°



MotoGP



MotoGP



Portogallo



1 g



MotoGP | Portimao, Prove: super rientro di Alex Marquez davanti a Diggia e Bezzecchi. Marc è 6° e Martin 10°

More from

Ducati Team





MotoGP | Tardozzi respinge le speculazioni sul ritiro di Marquez: "Resterà con noi"



MotoGP



MotoGP



Portogallo



1 g



MotoGP | Tardozzi respinge le speculazioni sul ritiro di Marquez: "Resterà con noi"





MotoGP | Portimao, Libere 1: Bezzecchi guida la doppietta Aprilia, Marc Marquez è 4° dietro ad Alex



MotoGP



MotoGP



Portogallo



1 g



MotoGP | Portimao, Libere 1: Bezzecchi guida la doppietta Aprilia, Marc Marquez è 4° dietro ad Alex





MotoGP | Alex Marquez: "Aprilia ha perso il campionato perché si è trovata contro Marc"



MotoGP



MotoGP



Portogallo



1 g



MotoGP | Alex Marquez: "Aprilia ha perso il campionato perché si è trovata contro Marc"

Ultime notizie





MotoGP | Marquez: "Ho commesso un errore, ma non voglio rimuginarci. Domani abbiamo un'altra buona opportunità"



MotoGP



MtGP MotoGP



Portogallo



10 min



MotoGP | Marquez: "Ho commesso un errore, ma non voglio rimuginarci. Domani abbiamo un'altra buona opportunità"





MotoGP | Aprilia può festeggiare: è il Team Campione del Mondo 2026



MotoGP



MtGP MotoGP



Portogallo



27 min



MotoGP | Aprilia può festeggiare: è il Team Campione del Mondo 2026





MotoGP | Bezzecchi: "Era anche ora di vincere una Sprint, è una sorta di liberazione"



MotoGP



MtGP MotoGP



Portogallo



44 min



MotoGP | Bezzecchi: "Era anche ora di vincere una Sprint, è una sorta di liberazione"





MotoGP | Bezzecchi sfata il tabù Sprint a Portimao, Marquez cade e rimanda la festa



MotoGP



MtGP MotoGP



Portogallo



1 h



MotoGP | Bezzecchi sfata il tabù Sprint a Portimao, Marquez cade e rimanda la festa

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti