MotoGP | Marquez lancia l'allarme e chiede modifiche alle vie di fuga in ghiaia di Assen

Marc Marquez ha chiesto delle modifiche alle vie di fuga in ghiaia al TT Circuit Assen, dopo diversi incidenti svanetosi avvenuti durante il Gran Premio d'Olanda di MotoGP.

Sebbene Assen abbia regalato uno dei round più ricchi d'azione della stagione MotoGP 2026, il weekend è stato anche segnato da diversi incidenti di alto profilo.

In particolare, Fermin Aldeguer è stato escluso dalle gare per il resto dell'estate dopo essersi fratturato una vertebra nelle prove del venerdì pomeriggio e Marco Bezzecchi è stato trasportato in ospedale domenica, dopo una caduta ad alta velocità avvenuta al secondo giro.

In entrambi i casi, i piloti sono rotolati rovinosamente nella ghiaia, colpendo il suolo più volte prima di fermarsi.

Marquez, che ha subito lui stesso una piccola caduta alla curva 16 nella FP1, ha affrontato con cautela il weekend di Assen, consapevole che qualsiasi errore avrebbe potuto comportare un altro lungo periodo lontano dalle piste.

Dopo la gara di domenica, il pilota della Ducati ha ribadito le sue preoccupazioni sulla sicurezza del circuito, sostenendo che bisogna fare di più per impedire che i piloti vengano lanciati in aria ad alta velocità.

"Assen è un circuito molto bello", ha detto. "L'ho già detto l'anno scorso e continuerò a dirlo quest'anno perché devono fare qualcosa per le vie di fuga, perché ogni pilota che finisce sulla ghiaia ad alta velocità vola letteralmente".

"Quindi, non so cosa dobbiamo fare, ma venerdì abbiamo visto Fermin infortunarsi. È stata una caduta normale, ma quando è arrivato sulla ghiaia, ha colpito il suolo duramente. Oggi, Bezzecchi ha iniziato a rotolare quando è finito sulla ghiaia, quindi devono capire cosa devono fare".

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Alex Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Bezzecchi ha perso l'anteriore della sua Aprilia alla curva 15, una delle più veloci del circuito olandese, mentre inseguiva Marquez per il terzo posto. Arrivato con troppa velocità, l'italiano è rotolato nella ghiaia prima di fermarsi appena prima delle barriere all'ingresso della pitlane.

L'ex leader del campionato è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti, ma alla fine è stato dimesso dai medici, dopo che gli esami hanno confermato che non aveva riportato infortuni.

Luca Marini si è detto convinto che le conseguenze del suo incidente avrebbero potuto essere peggiori, chiedendo agli organizzatori di estendere la via di fuga alla curva 15.

“Penso che sia stato davvero fortunato a non colpire il muro", ha detto Marini. "È stato super fortunato. Spero stia bene e che abbia una pronta guarigione per il Sachsenring".

"Ma di sicuro parleremo di quella via di fuga perché possiamo migliorarla. Con le moto di adesso, la velocità in curva è incredibile. E se cadi lì, forse non c'è abbastanza spazio perché avete visto anche voi come stava rotolando nella ghiaia".

"Il problema è che metti la ghiaia, ma inizi a rotolare molto. Quindi, forse basterebbe avere più spazio, anche con un po' d'erba, come abbiamo visto nell'incidente di Martin alla curva 12 (venerdì). Senza ghiaia, con l'erba secca, era perfetto".

"Martin non è saltato, non è rotolato come ha fatto Aldeguer. Aldeguer è caduto molto lentamente ma ha iniziato a saltare nella ghiaia. Perché alla fine, quando cadi qui, non sei mai lento. Arrivi sempre alla ghiaia super veloce".

"Quindi, parleremo con la Safety Commission e cercheremo di migliorarla, perché anche il muro non era in una buona posizione. Ma anche alla curva 7, abbiamo visto che non è in una buona posizione. È un piccolo aspetto che possiamo migliorare".

Maverick Vinales ha detto di essere rimasto sorpreso che il suo connazionale Aldeguer abbia riportato un infortunio dopo una caduta relativamente a bassa velocità alla curva 11.

"Ho visto la caduta di Bezzecchi al replay, e un po' come Aldeguer, quando colpiscono la ghiaia, volano così in alto. Dalla caduta di Bezzecchi, è difficile capire, ma può essere possibile che stia andando davvero veloce quando entra nella ghiaia. Ma Aldeguer non era veloce sulla ghiaia. È stata una caduta normale".

Il compagno di squadra di Bezzecchi e nuovo leader del campionato Martin ritiene di essere scampato a potenziali infortuni dopo il proprio incidente alla curva 12 durante le prove: "Per fortuna, c'era molta via di fuga e dopo tutto l'asfalto avevamo un po' di verde e non la ghiaia. Penso che se ci fosse stata della ghiaia, avrei iniziato a fare dei backflip, e non sarebbe stato bello".