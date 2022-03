MotoGP | Marquez: "Gli abbassatori andrebbero vietati in futuro"

Carica lettore audio

Probabilmente non era nel copione e la domanda ha colto di sorpresa lo stesso Marc Marquez, ma nella parte finale della conferenza stampa prima del Gran Premio del Qatar, che dà il via alla stagione della MotoGP questo fine settimana, al pilota della Honda è stato chiesto se i piloti dovrebbero approfittare della loro notorietà per esprimere la loro opinione sul conflitto per l'invasione della Russia in Ucraina.

"È molto difficile per me capire questa situazione, come possiamo arrivare a questo punto nel 2022. Come avete già visto, tutti noi qui siamo contro la guerra, personalmente non capisco come una cosa del genere non possa essere fermata. Da parte nostra, l'unica cosa che possiamo fare è dare il nostro appoggio a tutte le persone, le famiglie e, soprattutto, i bambini che stanno soffrendo con questa guerra, ma penso che ci sono persone molto più importanti di noi, che sono quelle che devono agire per fermare questa guerra", ha detto Marc Márquez.

In precedenza, il pilota spagnolo, che dopo due anni di grandi problemi fisici sembra arrivato a posto all'inizio della stagione, ha detto di essere sulla strada del recupero.

"Sono molto felice di essere qui, è già meglio dell'anno scorso quando non ho corso in Qatar. Durante l'inverno non ero sicuro, ma poi abbiamo potuto fare i test, mi sono sentito bene fisicamente e ora siamo qui. Nel 2022 voglio lottare con tutti i miei rivali per il titolo, ma prima vediamo come va questa prima gara".

Una delle risorse su cui l'otto volte campione conterà è la nuova Honda RC213V, completamente modificata.

"La moto è un grande passo avanti, ho quasi la sensazione di aver cambiato marchio, perché è totalmente diverso, la natura, il carattere, l'essenza della moto è diversa e vedo il potenziale. A Mandalika ho iniziato ad adattare la moto al mio stile e la base è buona, avremo bisogno di alcune gare per finire la regolazione, ma vedremo nelle prossime settimane," ha detto.

"È una moto per più stili di guida, ho vinto tre gare con la moto dell'anno scorso e si diceva che fosse una moto difficile. Quest'anno, dopo i commenti di tutti i piloti Honda ci sono stati dei cambiamenti. Capisco che la Honda deve lottare per il titolo ogni anno, non importa il nome del pilota, e ora abbiamo una moto più facile, ma bisogna capirla bene. A Mandalika ho iniziato ad adattarla al mio stile e in ogni caso è una moto migliore, è un grande cambiamento, ma è una moto migliore per il futuro della Honda".

Dai test pre-campionato, la stagione inizia sulla carta con tutti i marchi molto vicini tra loro.

"È vero che nei test abbiamo visto tutti molto vicini, quindi dobbiamo aspettare tre o quattro gare per vedere come si evolve la stagione, ma è molto interessante che il livello tra i marchi sia equilibrato".

Nonostante la sua carriera a tratti dominante, Marquez ha vinto solo una volta in Qatar, quindi questo circuito potrebbe non essere il miglior termometro per lui.

"Durante la stagione ci sono 21 circuiti, Losail non è il migliore per la mia guida, la Honda non era così forte su questo circuito, ma vedo la Honda forte ora e vedremo cosa succede domenica. Vincere sarebbe un sogno, ma prima andiamo una passo alla volta nel weekend".

"Mi concentro su me stesso, ma non posso perdere tempo, la vittoria questa domenica forse non è l'obiettivo ora, ma durante il fine settimana vedremo dove siamo tutti, e se non vinco sarà perché non posso, non perché non voglio, ma devo sbrigarmi e capire bene cosa devo fare per poter lottare per il titolo a fine anno".

Un altro aspetto che continua a migliorare ogni anno è l'aerodinamica, un qualcosa che secondo Marc ha sia aspetti positivi che negativi.

"Quando sono arrivato in MotoGP (2013) non c'erano le ali ed era meglio per lo spettacolo, si poteva sorpassare ed era più facile seguire un altro pilota, ora tutto si agita in modo strano quando stai dietro a qualcuno. Ora è più facile guidare, ma è anche più difficile fare errori, come lo è seguire qualcuno o sorpassare un altro pilota".

I dispositivi che regolano l'altezza della moto sono un altro aspetto che continua ad evolversi e qui Marc è stato chiaro nella sua diagnosi.

"Penso che sia qualcosa che dovrebbe essere eliminato in futuro, l'ho detto l'anno scorso dopo il mio infortunio, noi piloti dovremmo farlo insieme. I costruttori sono sempre alla ricerca di più velocità, più potenza, ma questo non aggiunge nulla allo spettacolo, per le moto da strada è inutile. Tutti questi sistemi ci permettono di andare più veloce, ma non hanno senso per il futuro", ha detto, sottolineando il suo dissenso.

Due anni costellati dai problemi fisici lo hanno fatto ripensare ad alcuni aspetti. "Negli ultimi due anni ho imparato ad affrontare gli infortuni in modo diverso, e a prendere il mio tempo con ognuno di essi. Anche se non vorrei, mi infortunerò di nuovo, e ciò che è cambiato è l'approccio al recupero. Ma quando starò bene correrò gli stessi rischi di sempre", ha detto.

Il 2022 sarà il primo anno in cui Valentino Rossi non sarà in MotoGP e non sarà il rivale di Marc, quindi gli è stata chiesta una valutazione.

"L'anno scorso mi sono concentrato sui piloti più veloci: Joan Mir, Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo. Ovviamente abbiamo perso un'icona in MotoGP, ma il campionato del mondo continua e penso che sarà una buona stagione", ha concluso il pilota di Cervera.