MotoGP | Marquez gela Honda: "Non possiamo essere ottimisti"

La Honda è impegnata in una corsa contro il tempo per dare una svolta alla sua ostica RC213V, perché a sua disposizione è rimasto un solo giorno di test prima dell'inizio della stagione 2023 della MotoGP.

Sabato, nei test di Portimao, la Honda che si è piazzata meglio è stata quella con i colori del Team LCR affidata ad Alex Rins, 11° a quasi un secondo di distacco, mentre i due piloti ufficiali, Joan Mir e Marc Marquez, (entrambi vittime di cadute) hanno ottenuto rispettivamente il 14° e il 19° tempo.

Marquez ha concluso i test del mese scorso a Sepang ammettendo di non avere una moto in grado di lottare per il titolo nel 2023 ed ha ribadito le difficoltà della Honda dopo le prove di oggi in Portogallo.

"Oggi abbiamo finito con la stessa moto della Malesia", ha detto Marquez, che ha completato 78 giri, quando gli è stato chiesto se il suo stato d'animo sulla Honda fosse cambiato in Portogallo rispetto a quello che provava a Sepang.

"È il miglior pacchetto che ho trovato qui, quindi siamo ancora lontani dai primi, ma in questa parte dell'anno non abbiamo ancora iniziato la stagione".

"Onestamente, non possiamo essere molto ottimisti sul risultato, ma non si guadagna nulla ad essere arrabbiati. Quindi, domani con la base che abbiamo cercheremo di trovare il miglior assetto, il miglior ritmo, il miglior tempo sul giro e il meglio in ogni situazione".

Joan Mir, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il compagno di squadra Mir è stato altrettanto negativo sulle sue sensazioni in sella alla RC213V, aggiungendo: "Non voglio mentire, non mi sento molto bene. Oggi è stata una giornata difficile".

"Non ho ancora un buon feeling con la moto e stiamo cercando di capire di cosa ho bisogno per andare forte, di cosa abbiamo bisogno in generale e di fare piccoli passi per avvicinarci ai primi".

"Alla fine della giornata, stavo migliorando un po' i miei tempi sul giro, ma poi sono caduto in un settore in cui in qualche modo abbiamo faticato molto. La cosa positiva è che in alcuni settori sono veloce, in altri no. Quindi, significa che dobbiamo capire quei tipi di curve in cui perdiamo prestazione".

Mir ha spiegato che sta faticando a capire l'erogazione di potenza della Honda sul circuito dell'Algarve, mentre il nuovo telaio non ha offerto grandi miglioramenti, soprattutto in curva. Marquez ha fatto eco a questi commenti sul telaio e ha deciso che per il momento il suo preferito è: "Quello che ho usato a Sepang".

L'otto volte campione del mondo si è lamentato anche della nuova frizione "dura" della moto 2023, che ha contribuito a diverse prove di partenza complicate alla fine della sessione odierna.

"Dobbiamo ancora capire il perché", ha detto quando gli è stato chiesto quale fosse il problema delle sue partenze. "È vero che la prima volta ho usato una gomma posteriore media molto usata e forse non avevo il grip necessario".

"Ma quest'anno la Honda ha cambiato la frizione ed è piuttosto dura nella prima parte. Quindi, diventa pericoloso. Domani abbiamo già un set-up da provare sulla frizione per cercare di evitare questo problema".

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images