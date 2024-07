MotoGP | Marquez: "Fossi Pecco vedrei il mio arrivo in Ducati come una sfida"

Dopo un solo anno con Gresini in sella alla Ducati, Marc Marquez è riuscito a firmare per il team ufficiale della Rossa, che gli metterà a disposizione la moto più evoluta della Casa italiana e quindi l'arma per lottare ad armi pari con i suoi rivali.

Il pilota di Cervera approda così al team di riferimento, la Ducati, dove dividerà il box con un Pecco Bagnaia attualmente in testa al campionato ed alla ricerca del suo terzo mondiale consecutivo nella classe regina.

Quando in un'intervista rilasciata a DAZN gli è stato chiesto come si sarebbe sentito Pecco ad essere suo compagno di squadra, Marquez si è messo nei suoi panni e ha detto: "Penso che sarebbe stato bello. Se fossi in lui, credo che la prenderei come una sfida. Il pilota che ha il maggior numero di titoli Mondiali su questa griglia, io avrò la sua stessa moto e dimostrerò alla gente che posso batterlo. Se fossi Pecco, la prenderei così, ma dovete chiedere a lui come l'ha presa".

Durante le trattative con la Ducati per il posto in squadra, si diceva che Marquez avesse preso in considerazione anche un passaggio alla KTM o addirittura all'Aprilia. Ora che tutto è stato firmato, ammette che si trattava di una possibilità, ma non certo dell'opzione principale: "Era un approccio che era l'opzione C, la terza, nemmeno la seconda, ma sì, perché no? Ci sono altri due marchi, entrambi europei, che stanno facendo bene, hanno un metodo di lavoro, sono cresciute negli ultimi anni e stanno vincendo delle gare. Quindi sì, era un'opzione reale ed efficace".

Marquez ritiene che la Ducati non avesse paura di perderlo, perché anche l'altra opzione, Jorge Martin, era molto valida: "Non credo. Se fossi nella Ducati, non avrei paura di un altro marchio, nemmeno con un altro pilota. Ora hanno uno dei piloti più veloci in griglia, o il più veloce, che è Pecco, ma ce ne sono sempre due o tre che sono tra i più veloci. Non avrei paura che un altro pilota se ne vada, perché se non fossi io sarebbe Martin, che sta andando molto veloce".

"Per me la risposta che mi hanno dato è sempre stata diretta e rigorosa: 'Vedendo la tua progressione in queste prime sei gare con la moto 2023, siamo molto contenti e pensiamo che tu possa fare molto bene con la moto ufficiale'. Ho accettato, abbiamo discusso le condizioni, ero soddisfatto, felice, e quando mi sento soddisfatto e competitivo, non c'è bisogno di guardare altrove", ha concluso.