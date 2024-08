MotoGP | Marquez: “Firmerei per lottare con Pecco come nel 2021”

Pista di casa, gara davanti al proprio pubblico e bei ricordi: il Gran Premio di Aragon rappresenta uno degli appuntamenti fondamentali per Marc Marquez, che torna per la terza volta in stagione a correre davanti alla sua gente, ma soprattutto sulla pista dove è stato battuto per la prima volta da Pecco Bagnaia. Nel 2021, infatti, il campione del mondo in carica ha conquistato il suo primo successo in MotoGP dopo un duello spettacolare con l’allora pilota Honda, che quest’anno si presenta al MotorLand in una situazione ben diversa.

Il passato lo ha visto trionfare un po’ ovunque, ma il pilota di Cervera non vuole vivere di ricordi e, in vista del weekend di Aragon, si concentra sul presente e sul risultato che può ottenere in sella alla Ducati. L’otto volte iridato può puntare al suo primo successo con la Desmosedici proprio nella sua pista di casa? Ormai questa è una domanda che ci si pone a ogni inizio di weekend e la risposta di Marc è sempre la stessa.

“Posso sentirlo, ma non mi preoccupa né voglio sentirlo”, ha spiegato il pilota del team Gresini nel giovedì di Aragon. La pista sinistrorsa può essere favorevole per il catalano, che però scaccia via ogni illusione. “Al momento quest’anno nelle tre gare in cui mi sono sentito più vicino non erano piste sinistrorse. Qui domani faremo le libere e capiremo dove saremo. La base di partenza condiziona molto il fine settimana e dobbiamo essere calmi. Sono consapevole che un weekend perfetto mi darà un’opportunità, sì. Ma non è come prima, è una cosa passata di moda!”.

Marc Marquez, Gresini Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez manifesta una certa tranquillità nel non riuscire a vincere, nonostante siano passati più di 1000 giorni dall’ultima volta in cui è salito sul gradino più alto del podio. È trascorso tanto tempo da quando ha assaporato questa sensazione, ma l’alfiere Gresini ribadisce che non si sente ossessionato da questo pensiero. Quando la vittoria arriverà, sarà gustosa ma si rende conto di quanto sia complicato battere i primi tre davanti a lui, soprattutto perché equipaggiati di una moto più evoluta rispetto alla sua GP23.

“Non mi preoccupa perché so che ci saranno opportunità”, spiega Marc parlando della vittoria. “Non sono ossessionato perché, passati 1000 giorni, non senti più questa cosa. A parte gli scherzi, sento di essere competitivo, lotto per il podio e sono vicino ai piloti davanti. Per vincere le gare dobbiamo essere davanti la domenica, ma ci manca sempre qualcosa perché non abbiamo ancora il massimo della velocità che al momento hanno gli altri”.

Passo dopo passo, mattone dopo mattone, Marquez ricostruisce se stesso e la strada per tornare sul gradino più alto del podio: “L’obiettivo è continuare a disputare dei weekend buoni, sentirmi competitivo e sentire quell’adrenalina per lottare per podi e vittorie. Se non senti quel nervoso per tanto tempo, ti dimentichi ed è come se ti rilassassi. Voglio continuare con l’intensità con cui ho vissuto questa prima parte di stagione, in qualche pista soffriremo di più, in altre meno. Ma l’obiettivo sarà fare il podio, magari anche la prima vittoria. Ma se non succede, non finisce il mondo”.

Il favorito rimane Pecco Bagnaia, che si presenta ad Aragon da leader del campionato e sta difendendo la sua corona da un Jorge Martin estremamente agguerrito. Sono loro i due contendenti e i piloti da battere, con il campione in carica che proprio al MotorLand ha piegato Marquez. Se però si riproponesse il duello tra i due, Marc sarebbe solo felice: “Pecco all’epoca aveva difeso molto bene e aveva usato i suoi punti forti in una gara che ha vinto senza essere il più veloce e questo ha molto merito. Le vittorie che io ho considerato sempre di più sono quelle che ho ottenuto soffrendo, non in fuga. Perciò quella sua vittoria ha ancora più valore. Cosa cambierei di quel duello? Il risultato finale, ma se potesse succedere la stessa cosa domenica, firmerei ora!”.