MotoGP | Marquez firma la sua nona pole al Sachsenring, ancora una brutta caduta per Bezzecchi

Marc Marquez avrà sempre un rapporto speciale con il Sachsenring e lo ha dimostrato ancora una volta stamattina, andando a conquistare la pole position per il Gran Premio di Germania di MotoGP, al termine di una qualifica che è stata a forti tinte Ducati, con tre Desmosedici GP a monopolizzare la prima fila.

Il campione del mondo in carica magari non ha dominato come ci si sarebbe potuti aspettare da uno che sul saliscendi tedesco ha vinto 12 volte, nove delle quali nella classe regina, perché alla fine l'ha spuntata per appena una manciata di millesimi nei confronti del fratello Alex, anche se il suo 1'19"041 vale il nuovo record della pista.

Tra le altre cose, va sottolineato che il #93 ha attuato una strategia particolare: puntando sul fatto che il tracciato tedesco è molto breve, ha fatto tre run nel corso della Q2 ed è stato proprio nell'ultimo che è arrivato il giro che gli è valso la 77° pole position in MotoGP, la nona al Sachsenring.

Come detto, alle sue spalle, a soli 61 millesimi, c'è suo fratello Alex, che quindi ora può dire di essersi messo definitivamente alle spalle l'infortunio di Barcellona, proprio dove era stato in prima fila per l'ultima volta. E' stato della partita però anche Fabio Di Giannantonio, che con la GP26 della Pertamina Enduro VR46 è stato anche per diversi minuti in pole provvisoria, prima di essere scavalcato da entrambi i Marquez e chiudere terzo a 147 millesimi.

Bisogna scendere in seconda fila, dunque, per trovare la migliore delle Aprilia, che è stata quella di un Raul Fernandez parso particolarmente in palla in questo fine settimana. Lo spagnolo del Trackhouse Racing, infatti, paga 151 millesimi e quindi si è ritrovato relegato in quarta posizione per appena 4 millesimi.

A seguire c'è il suo vicino di box, Ai Ogura, reduce dalla sua prima vittoria in carriera ad Assen e ormai una presenza sempre più costante nelle posizioni di vertice anche in qualifica, che fino a qualche settimana era il suo tallone d'Achille. Nel box della Casa di Noale però c'è grande apprensione per l'ennesima brutta caduta di Marco Bezzecchi: nel corso del primo run, il riminese ha perso il posteriore della sua RS-GP alla curva 7, che poi lo ha lanciato in aria con un highside ad oltre 130 km/h.

L'impatto con l'asfalto e la rotolata nella ghiaia sono stati molto rovinosi e non bisogna dimenticare che Marco era già tutto dolorante dopo il brutto incidente di due settimane fa ad Assen. Per lui c'è preoccupazione, perché quando è tornato al box si teneva il polso sinistro, che poi era immobilizzato quando è uscito dal suo motorhome per recarsi al centro medico. Non tornando più in sella, Bezzecchi ha chiuso così all'ottavo posto, ma comunque davanti al vicino di box e leader iridato Jorge Martin, solo nono. E' chiaro però che ora bisognerà capire se potrà proseguire il weekend o meno.

In mezzo alla pattuglia Aprilia si sono infilati un sorprendente Fabio Quartararo, capace di issare la sua Yamaha addirittura in sesta posizione dopo essere passato dalla Q1, e Franco Morbidelli, autore di un bel settimo tempo con la Ducati della Pertamina Enduro VR46. Tuttavia, va segnalato che nella gara lunga il pilota italiano dovrà arretrare di tre posizioni in griglia a causa di impeding commesso ieri ai danni di Pedro Acosta.

Proprio quest'ultimo è l'unico pilota della KTM ad essere riuscito ad entrare in Q2, ma la sua qualifica è stata tutt'altro che facile, perché ha chiuso decimo a poco meno di sette decimi. Stesso discorso che vale anche per Pecco Bagnaia, che ha superato il taglio della Q1, ma poi si è portato in dote una sola gomma nuova per la Q2, con la quale non è riuscito ad andare oltre all'11° posto. Il quadro delle prime quattro file si completa poi con la Yamaha del Prima Pramac Racing affidata a Jack Miller.

Il weekend del Sachsenring si sta rivelando particolarmente complicato per le Honda, perché nessuna delle RC213V è riuscita a staccare il pass per la Q2. Joan Mir è stato il primo degli esclusi, rimanendo fuori per 134 millesimi. Nella sua scia c'è Luca Marini, che si era addirittura presentato con un "casco rosso" al T3, ma poi ha perso tutto nel T4, chiudendo a 245 millesimi dal miglior tempo della Q1 di Bagnaia.

In 15° posizione c'è la Honda LCR del rookie Diogo Moreira, che però nella gara lunga di domani dovrà arretrare di tre posizioni per un impeding ai danni di Marini commesso nella sessione di venerdì pomeriggio. Il brasiliano però rischia anche di veder peggiorare la sua sanzione, perchè nella Q1 ci è ricascato, danneggiando Enea Bastianini.

Il riminese della KTM Tech3 è a sua volta tra i piloti eliminati e si ritrova solamente 17°, alle spalle anche dell'altra RC16 di Brad Binder. Particolarmente in difficoltà questo fine settimana l'altro rookie Toprak Razgatlioglu, che non è andato oltre il 18° tempo con la Yamaha del Prima Pramac Racing, mettendosi comunque dietro l'altra M1 di Alex Rins.

Notte fonda anche per un Maverick Vinales sempre più in guerra con la KTM. Il pilota spagnolo ha chiuso penultimo, staccato di oltre un secondo dal miglior riferimento della Q1, proprio sulla pista dove lo scorso anno è iniziato il suo calvario con l'infortunio alla spalla sinistra.

Lo schieramento si chiude poi con Cal Crutchlow, chiamato ancora a sostituire l'infortunato Johann Zarco sulla Honda del Team LCR. Bisogna ricordare, infine, l'assenza di Fermin Aldeguer, che nell'incidente avvenuto ad Assen si è fratturato la vertebra T7 e non è stato sostituito dal Gresini Racing per questo fine settimana.