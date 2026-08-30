MotoGP | Marquez fa bottino pieno ad Aragon davanti ad un super Acosta, Bezzecchi ancora sul podio

Marc Marquez voleva 37 punti nella sua Motorland e se li è presi di forza. Dopo il successo nella Sprint, il pilota della Ducati ha concesso il bis nella gara lunga, centrando così la quarta vittoria stagionale, che vale anche il suo ottavo sigillo nel Gran Premio di Aragon di MotoGP e riduce a soli 19 punti il ritardo nei confronti della vetta iridata.

Per il nove volte campione del mondo l'unico vero brivido è stato nelle primissime fasi della corsa. Al via, infatti, ha immediatamente provato a ripetere la manovra di ieri e ad infilarsi all'interno del poleman Marco Bezzecchi alla curva 1. Per farlo però ha dovuto mollare i freni, andando largo e soprattutto lasciando ingaggiato l'abbassatore posteriore della sua Ducati.

Questo ha creato un po' di scompiglio nel gruppo e i due piloti dell'Aprilia sono stati i più lesti ad approfittarne, con Bezzecchi che ha preso il comando delle operazioni davanti al leader iridato Martin ed appunto a Marquez.

Nell'arco di un paio di giri però il #93 ha trovato il varco per infilare "Martinator" nel cambio di direzione tra le curve 14 e 15, cogliendo di sorpresa il portacolori della Casa di Noale, che ha aperto la porta anche al sorpasso della KTM di un arrembante Pedro Acosta.

Una volta secondo, Marc non ci ha messo molto a rifarsi sotto a Bezzecchi e al sesto giro, proprio nello stesso punto, ha provato a ripetere la manovra nei confronti dell'italiano. Il riminese però ha incrociato e i due hanno fatto tutto il rettilineo che conduce alla curva 16 carena contro carena. Prima della staccata però Bezzecchi ha dovuto chiudere il gas ed accodarsi, e in quel frangente Acosta è stato di nuovo bravissimo a farsi trovare pronto e ad impallinare il romagnolo.

Per circa metà gara, i due futuri compagni di squadra nel box Ducati sono rimasti vicinissimi tra loro, con Acosta che sembrava addirittura avere qualcosina in più di Marquez nel T3. Nell'ultimo terzo di gara però Marc ha cambiato ritmo, facendo capire che si stava tenendo ancora qualcosa nel taschino, e a suon di giri veloci ha scavato un solco di poco meno di due secondi su Acosta, che poi ha amministrato fino all'ennesimo trionfo della sua leggendaria carriera.

Questo non toglie meriti però alla prova gagliarda di Acosta, che finalmente può contare su un motore che ha risolto i suoi problemi di affidabilità e dalla prossima gara dovrebbe tornare al pieno regime di rotazione. Per lo "Squalo di Mazarron" si rinvia ancora l'appuntamento con la prima vittoria in carriera, ma il quarto podio stagionale è un risultato importante su una KTM che sicuramente oggi non vale una Ducati o un'Aprilia, anche perché la seconda RC16 è arrivata ad oltre 20" dalla sua.

La pole position e l'ottimo avvio di oggi avevano forse illuso Bezzecchi di poter lottare per la vittoria. Dopo aver subito il doppio sorpasso da Marquez e Acosta, il pilota dell'Aprilia ha provato a rimanere al gancio, ma è stato evidente fin da subito che a livello di passo aveva qualcosina in meno rispetto ai primi due. A quel punto quindi è rimasto lontano dai guai e si è portato a casa un altro podio prezioso, il quarto consecutito tra Sprint e gare lunghe, che è anche il primo per lui ad Aragon e lo riporta a -24 dal leader Jorge Martin.

Ai piedi del podio c'è un Alex Marquez che al via è rimasto bloccato dietro al fratello Marc, perdendo posizioni fino alla sesta. Una volta preso il ritmo, il pilota del Gresini Racing poi non ci ha messo molto a riportare la sua Ducati al quarto posto. A quel punto però si è ritrovato a fare i conti con un gap nei confronti di Bezzecchi, che non è più riuscito a colmare, dovendosi accontentare della "medaglia di legno".

Dopo un ottimo avvio, Martin ha invece confermato che su questa pista aveva qualcosina in meno rispetto ai suoi rivali nella corsa al titolo, ma è riuscito comunque a centrare una preziosa top 5, che tiene ancora a distanza di sicurezza Marquez e Bezzecchi.

Tra le altre cose, la corsa iridata ora sembra destinata a rimanere solo a tre perché, complice anche l'assenza per infortunio di Ai Ogura, ora il quarto è distanziato di ben 48 punti. Del resto, quello di Aragon non è stato un weekend semplice per Fabio Di Giannantonio, che dopo la caduta di ieri ha chiuso solamente settimo con la Ducati della Pertamina Enduro VR465, alle spalle anche di un Fermin Aldeguer che si è regalato un grande rientro con quella del Gresini Racing.

Nella top 10 c'è spazio anche per Enea Bastianini, ottavo con la KTM Tech3 dopo essere riuscito nel finale a regolare la migliore delle Honda, che è stata quella del rookie Diogo Moreira. La prima delle Yamaha invece è appena fuori dalla top 10, con Jack Miller che ha chiuso in 11° posizione, uscendo sconfitto nel duello con la KTM di Brad Binder.

Due punticini poi se li è portati a casa anche Luca Marini, 14° davanti al rientrante Johann Zarco, che oggi doveva scontare due long lap penalty essendo stato ritenuto colpevole dell'incidente al via di Barcellona, nel quale si era procurato l'infortunio al ginocchio che lo ha tenuto a fare da spettatore per tre mesi. Da dimenticare invece la gara di Fabio Quartararo, ultimo al traguardo con oltre 50 secondi di ritardo. Non è da escludere però che, dopo il ritiro di ieri per la rottura del motore, la sua Yamaha possa aver accusato dei problemi anche oggi.

Non ha visto il traguardo Pecco Bagnaia, che ha alzato bandiera bianca dopo appena cinque giri, a causa di una scivolata al "Cavatappino" avvenuta mentre si trovava in settima posizione. Nello stesso giro è finito a terra alla curva 16 anche Franco Morbidelli. Dopo essere stato nella lotta di vertice all'inizio, Raul Fernandez è stato invece costretto allo stop da un problema legato probabilmente alla frizione della sua Aprilia Trackhouse.