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MotoGP | Marquez esclusivo: "Fra tre anni c'è un 70% di possibilità che mi sia ritirato"

In una lunga conversazione con Motorsport.com a Phillip Island, Marc Ma\rquez stima al 70% le possibilità di ritirarsi una volta scaduto il suo prossimo contratto con Ducati, e riconosce che lo farà "libero", indipendentemente dal fatto che abbia vinto qualche altro titolo.

Oriol Puigdemont

Pubblicato: 22 ott 2026, 15:36

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L'anno scorso, alla vigilia della prima gara dell'anno, in Qatar, Marc Marquez era perentorio quando gli venne chiesto dove si vedesse nell'arco di tre anni:"Esattamente come adesso: a correre". Da quella risposta nei giardini dell'hotel Ritz-Carlton, di Doha, gli eventi sono precipitati per il #93, che ha dominato per tornare a laurearsi campione sei anni dopo l'ultima volta (2019), e che solo pochi giorni dopo si è nuovamente infortunato al suo malconcio braccio destro, cadendo in Indonesia.

Quella caduta lo ha costretto a tornare sotto ai ferri, ad affrontare l'ennesimo periodo di recupero della sua vita e, mesi dopo, già con il Mondiale di questa stagione in corso, ad accettare qual è la nuova realtà che affronta in sella alla moto, soprattutto su determinati tipi di circuiti.

Con tutto questo sulle spalle, la risposta di Marc Marquez a quella stessa domanda è stata considerevolmente diversa questa volta, circostanza che invita a pensare che il contratto che ha firmato questo inverno con la Ducati, e che scade nel 2028, abbia molte probabilità di essere l'ultimo.

"Questa volta è un po' più complicato rispondere a questa domanda. Non lo so, esattamente, ma, per dare una cifra, direi che fra tre anni c'è un 70% di possibilità che mi sia ritirato, e un 30% che continui a competere", ha risposto Marquez, proprio questo giovedì, dal giardino della casa che condivide con Alex, suo fratello, a cinque minuti di auto da Phillip Island.

I 102 punti che è stato capace di recuperare al leader della classifica generale in sette gare, tra i Gran Premi d'Italia e di San Marino, hanno lasciato chiara testimonianza del fatto che la sua ambizione restava intatta, per quanto la catarsi rappresentata per lui dal titolo conquistato nel 2026 gli avesse dato pace e serenità.

Una dose così grande da far sì che vincere o perdere questo Mondiale, o quelli che dovrebbe disputare dopo, non gli tolgano affatto il sonno. "Proprio per il titolo dell'anno scorso, ora mi sento tranquillo e rilassato. E questo spiega anche che in quelle gare in cui non mi sento del tutto a mio agio, possa finire sesto o settimo", ha argomentato il pilota Ducati.

"In nessun momento della mia carriera avevo accettato di finire sesto o settimo, né tantomeno di farlo a tanta distanza dal primo come può essere successo quest'anno. Questo non mi entrava in testa. Ma, dopo l'ultimo Mondiale, ho accettato che non tutti i giorni splende il sole. Quel titolo ha cambiato il modo in cui mi ritirerò, quando ciò accadrà. Da qui in poi, uno in più o uno in meno non avrà alcuna influenza. Quando mi ritirerò lo farò libero, in pace con me stesso", ha approfondito il campione in carica.

La scarica di adrenalina, il sollievo e la liberazione che ha significato dimostrare a se stesso di essere capace di recuperare il trono dopo tanta sofferenza e dolore, lo ha lasciato "vuoto" e senza voglia di risalire in moto per diversi giorni.

Qualcuno poteva pensare che, dopo quella decompressione, sarebbe stato umano pensare di smettere e cercare di rinunciare all'anno di contratto che gli restava. Tuttavia, l'incidente a Lombok gli ha messo davanti un'altra carota da inseguire. "Non ho avuto la tentazione di ritirarmi perché non ho avuto il tempo di arrivare a quel punto, dato che una settimana dopo mi sono infortunato di nuovo (in Indonesia). E, finché avrò un infortunio da cui possa recuperare per continuare a competere e provare a vincere di nuovo, non mi ritirerò. Questo mi è chiaro", ha certificato il ragazzo di Cervera.

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