MotoGP | Marquez esclude di provare una F1 in futuro, Quartararo invece vuole provarci

Dopo aver dominato al Gran Premio d'Ungheria, appena una settimana dopo essere riapparso dal suo ultimo, Marc Marquez ha cambiato il paddock del Mondiale MotoGP con quello della Formula 1. Invitato dal team Audi, marchio del Gruppo Volkswagen, così come lo è anche la Ducati, il nove volte campione del mondo di motociclismo è stato uno dei grandi protagonisti della giornata di venerdì al GP di Barcellona, ultimo appuntamento del Gran Circus delle quattro ruote, 7 giorni fa.

Lì, il pluricampione di Cervera, grande appassionato anche di F1, ha potuto verificare in prima persona com'è il paddock del campionato diretto da Liberty Media, che ora è anche proprietaria di MotoGP Sports Entertainment Group (ex Dorna). Il maggiore dei fretelli Marquez voleva vedere com'è il lavoro dei suoi omologhi nella massima categoria dell'automobilismo, se hanno un'agenda fitta come la sua, e ha avuto anche l'opportunità di vedere la monoposto di Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto, la R26.

Questo fine settimana, nel suo ritorno in MotoGP all'Autodromo di Brno per il GP di Repubblica Ceca, Marquez è stato, come non poteva essere altrimenti, uno dei massimi protagonisti del giovedì, il giorno che precede l'azione in pista. E in diverse occasioni gli hanno chiesto della sua 'fuga' in F1.

Principalmente, nella conferenza stampa dei piloti, al #93 hanno chiesto se ci fosse qualche possibilità, nei prossimi cinque anni, che un giorno gli venisse voglia di fare un test con una F1. Marc è stato netto: "No, no. So che in Formula 1 hanno messo quella cosa di 'ex pilota di MotoGP' (per un errore in una grafica televisiva, nella quale lo davano già per ritirato), ma no".

"Se vuoi essere competitivo su quattro ruote, può riuscirti bene. Ma se vuoi essere davvero competitivo, io ho tutto il rispetto per i piloti di F1, ed è impossibile. Forse farò una o due gare per divertimento in altre categorie, inferiori. Perché no? Non si sa mai. Ma mai in F1, perché loro hanno un livello altissimo", ha chiarito, senza chiudersi le porte ad altri campionati, alla Max Verstappen.

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Marc Márquez Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Proprio chi ha avuto un incontro con il quattro volte campione di F1 olandese è stata un'altra delle stelle della MotoGP, Pedro Acosta. Il murciano ne ha parlato: "Mi ha sorpreso quanto sia un bravo ragazzo, mi ha riconosciuto ed abbiamo parlato dopo la gara, quando pensavo che non sarebbe stato disponibile per nessuno, un po' come se lo facessero a me. Ma la verità è che ho potuto salutare parecchi: Carlos Sainz, Oscar Piastri, Lando Norris. La verità è che sono stati tutti molto alla mano".

Quartararo invece vuole provare una F1 in futuro

A differenza di Marquez, chi è invece disposto a salire su una Formula 1, anche solo per una semplice prova, è Fabio Quartararo. Va ricordato che il campione del mondo 2021 aveva già in programma di poter guidare una delle vetture campioni del mondo della scuderia Mercedes in un test privato a fine 2022, un anno dopo aver conquistato la corona MotoGP con la Yamaha.

In quel momento, la squadra di Brackley e quella di Iwata condividevano due sponsor principali, Monster Energy e Petronas, il che rappresentava un'interessante opportunità commerciale. Inoltre, nel 2019, due leggende come Lewis Hamilton e Valentino Rossi avevano già completato un clamoroso scambio nel 2019, correndo per gli stessi marchi.

Tuttavia, il test di Quartararo con il marchio tedesco non si è mai concretizzato, e apparentemente è passato in secondo piano. Ma "El Diablo" era anche lui a Montmeló lo scorso fine settimana, e questo giovedì a Brno ha chiarito che continua ad avere in mente di salire su una Formula 1 quando gli sarà possibile.

"Avevamo un accordo con Mercedes per fare un test, ma in realtà non l'abbiamo mai fatto. Però sono andato al loro simulatore, e non sono andato così male, quindi è qualcosa che voglio fare nella vita, e organizzeremo qualcosa", ha ricordato. "Ho fatto 60 giri a Silverstone, al simulatore, ed ero a 2"2 da Valtteri Bottas. Quindi non è andata così male".

Fabio Quartararo en el Mercedes W13 Foto de: Fabio Quartararo

Alla domanda sulle differenze tra F1 e MotoGP, il francese, che passerà alla Honda HRC nel 2027, ha commentato: "Ce ne sono molte. Naturalmente, il budget della Formula 1 non è lo stesso di quello della MotoGP, ma è molto più esclusiva. Si vede anche che i paddock di Formula 2 e Formula 3 sono fuori. C'è molta, molta meno gente nel paddock. Quindi ho potuto parlare con Lando Norris in mezzo al paddock, è stato piuttosto bello”.

Su quale delle esperienze gli piaccia di più, Quartararo ha detto: "Come pilota, mi piace di più lì (in F1), perché sei più rilassato e non vai di fretta sullo scooter. Quindi è bello, ma credo che siano due mondi diversi e mi sto divertendo anche qui (in MotoGP)", ha concluso.