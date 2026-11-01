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MotoGP Malesia

MotoGP | Marquez è ad un passo dalla leggenda, ma la gara che nessuno vorrebbe in Qatar gli ruba la scena

Con la vittoria conquistata a Sepang, il pilota della Ducati si è portato ad un passo dal suo decimo titolo iridato e avrà il suo primo match point nel tanto discusso GP del Qatar. La Yamaha ha già detto che non ci sarà e i piloti restano contrari ad andare in un'area interessata dal conflitto in Medio Oriente, ma la MotoGP non ci sente...

Matteo Nugnes

Modificato: 1 nov 2026, 15:28

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Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Marquez è ad un passo dalla leggenda. O meglio, è ad un passo dallo scrivere un capitolo molto importante della sua già leggendaria carriera. Dopo la vittoria di Sepang, la settima negli ultimi 12 Gran Premi, è infatti vicinissimo a quel decimo titolo iridato che Valentino Rossi ha inseguito invano per oltre una decade, che sarebbe il suo ottavo in MotoGP.

Anche questo probabilmente non risolverà mai il dilemma su cui sia il GOAT del Motociclismo, che è un quesito paragonabile ai vari "chi siamo?" o "da dove veniamo?". Anche perché, su questo genere di argomento, finiscono sempre per pesare valutazioni soggettive e i numeri non bastano per spiegare tutto.

Tralasciando queste discussioni da massimi sistemi, quello che è innegabile è che siamo di fronte ad una vera propria impresa, sulla quale probabilmente cinque mesi fa non avrebbe scommesso neppure il diretto interessato. Ad inizio stagione, infatti, il pilota di Cervera sembrava di nuovo sull'orlo di quel baratro da cui era uscito alla fine del 2023, decidendo di interrompere lo storico rapporto con la Honda per passare alla Ducati, con la quale poi è tornato a laurearsi campione nel 2025.

Il recupero dall'infortunio rimediato un anno fa in Indonesia alla spalla destra non procedeva come sperato e questo lo ha anche obbligato a tornare sotto ai ferri del chirurgo. Cosa che, sommata alla forma straripante delle Aprilia nelle prime uscite, lo aveva fatto arrivare a toccare quota 102 punti di ritardo in classifica dopo la domenica del Mugello.

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

In tanti forse si sarebbero arresi ed avrebbero cominciato a pensare a recuperare con calma in vista del 2027, quando arriveranno le nuove moto da 850cc, ma non Marc Marquez. Se nel 2022 era parsa incredibile la rimonta di Pecco Bagnaia, che da -91 è andato a laurearsi campione del mondo all'ultima gara, il #93 è andato oltre, perché non solo è stato capace di recuperare più di 100 punti, ma potrebbe addirittura chiudere i conti con due GP d'anticipo, favorito ad onor del vero anche dall'infortunio di Jorge Martin.

Dopo la Malesia, infatti, Marc ha 44 punti di margine su "Martinator". Questo vuol dire che se riuscirà a fare 30 punti più del rivale nella prossima gara, allora sarà campione. Cosa non impossibile visto che è tutto da dimostrare che Jorge possa scendere in pista, essendosi ritirato dopo la FP1 a Sepang, a causa della frattura del radio destro rimediata la scorsa settimana a Phillip Island.

E' qui però che si arriva alla parte meno bella della vicenda, ovvero che questo match point se lo giocherà nel tanto discusso Gran Premio del Qatar. I piloti le hanno provate veramente tutte per far annullare la gara di Lusail, in quanto non si sentono sicuri ad andare a correre in un'area interessata dal conflitto in Medio Oriente, arrivando a mettere anche tutto per iscritto in una lettera firmata dalla loro maggioranza (pare che siano solo 3 quelli disposti a viaggiare verso Doha), nella quale hanno chiesto che sia l'organizzazione del Mondiale ad assumersi la responsabilità di ogni eventuale disagio e non il governo del Qatar come paventato fino ad oggi.

Anche perché le loro preoccupazioni sono legate anche al fatto che martedì ci saranno le elezioni di midterm negli Stati Uniti e il risultato di queste potrebbe pesare sugli equilibri del conflitto, con il presidente Donald Trump che ha già minacciato nuovi attacchi all'Iran. Cosa che finirebbe inevitabilmente per generare nuova instabilità, con il rischio di rappresaglie in tutta l'area del Golfo Persico.

Atmosphere

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Da MotoGP Sports Entertaiment Group però non ne hanno voluto sapere di sentire da quell'orecchio, ribadendo a più riprese che l'organizzatore locale ha garantito le condizioni di sicurezza ed un piano di evacuazione, ma arrivando addirittura a minacciare sanzioni esemplari per chi dovesse decidere di non presentarsi, che potrebbero arrivare fino all'esclusione dalle ultime due gare della stagione, a Portimao e Valencia, o alla perdita di punti in campionato.

Il paradosso, dunque, è che questa gara che quasi nessuno vorrebbe fare non solo rischia di essere decisiva, ma ha finito anche per rubare completamente la scena all'ennesima impresa di Marquez. Nel post-gara di Sepang, infatti, si è parlato principalmente di questo. Ma non avrebbe potuto essere diversamente, dopo che la Yamaha ha deciso di fare la sua mossa, annunciando che non prenderà parte al GP del Qatar, visto che le sue politiche aziendali impediscono di inviare personale nelle aree di guerra. Forfait che riguarderà anche la struttura satellite, il Prima Pramac Racing.

La Casa di Iwata, dunque, ha deciso di dare priorità alla sicurezza dei suoi dipendenti, esponendosi anche al rischio di eventuali sanzioni, che potrebbero essere sia economiche che sportive, stando alla nota diffusa successivamente dalla MotoGP. In questo scenario, parlare di certezze granitiche non è semplice, ma la sensazione è che alla fine la gara si farà, perché l'organizzazione è arroccata sulla sua posizione e anche perché è inutile nascondersi dietro ad un dito, il Qatar ha un peso enorme dal punto di vista economico per la MotoGP, altrimenti non si sarebbe arrivati a creare un clima così teso. Dunque, salvo clamorosi colpi di scena, viene difficile ipotizzare che si possa fare un passo indietro.

La speranza è che tra una settimana saremo qui a parlare dell'eventuale trionfo di Marquez o magari di un Mondiale riaperto contro ogni pronostico, perché vorrebbe dire che è filato tutto liscio. Perché l'ultima cosa che vorremmo è dover sentire qualcuno dire: "Io l'avevo detto".

Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna Sports, Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Alexander Trienitz

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