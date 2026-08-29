MotoGP | Marquez è sempre il riferimento ad Aragon, ma questo Bezzecchi può minare le sue certezze

La pole di Marco Bezzecchi aveva illuso che il pilota dell'Aprilia potesse sovvertire i pronostici, ma Marc Marquez ha dato un altro saggio del suo talento nella Sprint del Gran Premio di Aragon di MotoGP, conquistando un successo fondamentale per alimentare le sue speranze iridate.

Ormai è abbastanza chiaro che il pilota della Ducati si porta ancora dietro un handicap alla sua spalla destra, come certificato dai tre settimi posti di Misano, Assen e Silverstone, ovvero sulle piste che hanno tante curve veloci su quel lato. Dunque, è consapevole di dover massimizzare i risultati sui suoi tracciati preferiti, che sono quelle che come il Motorland girano in senso antiorario e quindi finiscono anche per sforzare meno il lato destro del suo fisico.

Probabilmente, stamattina il #93 non avrà gradito che Bezzecchi gli abbia soffiato la pole position ed il record di una pista sulla quale si è già imposto sette volte in carriera nella classe regina, ma al via della Sprint non ci ha messo troppo a ristabilire le gerarchie.

Conscio che il riminese aveva scelto la gomma posteriore soft mentre lui aveva la media, il campione del mondo in carica sapeva di dover provare in tutti i modi ad evitare che potesse sfruttarla per scappare, quindi provare a mettere le ruote davanti alla prima curva era fondamentale. E, favorito anche da una staccata un po' timida di "Simply the Bez", ha portato a termine la sua missione, aprendo anche la porta quel tanto che ha permesso anche a suo fratello Alex di infilarsi.

Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Quando ho visto che Marco aveva montato la morbida, sapevo che la mia unica opportunità per provare a vincere era tentare di superarlo alla prima curva. Allo spegnimento dei semafori la moto mi si è alzata leggermente, ho pensato di non riuscire ad attaccare subito, ma nelle curve a sinistra riesco ad andare bene e ormai avevo in testa quella mossa. Ho preso il rischio ed è andata bene, ma ormai avevo deciso già prima della gara e ho fatto tutto al momento giusto", ha raccontato Marc dopo la gara, confermando che quello è stato il passaggio chiave, ma anche tutta la sua determinazione a provare a fare bottino pieno questo weekend.

La vittoria di Marquez su questa pista però è quello che si aspettavano tutti quanti. Anzi, la sorpresa sarebbe se domani il nove volte campione del mondo non dovesse riuscire a concedere il bis, non riuscendo a prendersi 37 punti su quella che è da sempre una delle sue roccaforti, ma che soprattutto lo vede imbattuto da quando è passato a difendere i colori della Ducati.

A stupire, per vari motivi, è invece quello che è riuscito a fare Bezzecchi. Non bisogna dimenticare che è da giovedì che il portacolori della Casa di Noale ripete quasi come un mantra di dover ancora giocare in difesa questo fine settimana, proprio come al ritorno dalla pausa estiva a Silverstone, perché il ginocchio sinistro è ancora piuttosto lontano dal 100% e su una pista dal layout sinistrorso questa cosa è ancora più fastidiosa.

Inoltre, il saliscendi alle porte di Alcaniz non è mai stato troppo favorevole alle caratteristiche della RS-GP, ma Marco è riuscito a trovare una chiave per spremerla al limite ed andare a prendersi una pole position stratosferica in 1'44"962, diventando l'unico ad aver mai infranto la barriera dell'1'45" su questa pista. Impresa che per pochi millesimi non è riuscita neppure al padrone di casa Marquez. Ma ad impressionare sono anche i quattro decimi che ha rifilato alla seconda delle Aprilia in griglia, che era quarta con Raul Fernandez.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Qian Jun / MB Media via Getty Images

L'occasione di provare a battere Marquez a "casa sua", dunque, sembrava ghiotta e forse è anche per questo che Marco ha scelto di montare la gomma soft ed impostare una strategia all'attacco, ma è andata in fumo alla prima curva, quando i due fratelli di Cervera sono riusciti ad infilarlo, anche se "Simply the Bez" crede che sarebbe potuta finire allo stesso modo anche se fosse rimasto davanti al via.

"Restare davanti in curva 1 sicuramente avrebbe aiutato, ma Marc è molto bravo in queste cose. E’ molto veloce nel prendere le decisioni, quindi me lo aspettavo. Io non volevo neanche rischiare. Forse ho frenato leggermente troppo presto e questa è l’unica cosa che posso recriminarmi di tutta la giornata. Magari stando davanti sarebbe cambiato qualcosa, ma il ritmo che avevo era comunque quello. Secondo me gli altri ne avevano un pochino di più", ha detto con onestà dopo la Sprint.

La sensazione però è che dopo la pausa estiva abbiamo cominciato a ritrovare quel Bezzecchi che aveva dominato la scena fino al Mugello, pur commettendo qualche errore di troppo al sabato, e che poi si era clamorosamente smarrito nelle quattro gare successive, tra episodi censurabili e brutte cadute. Tra le altre cose, oltre ad essere un Bez che sta ricostruendo la sua velocità, in questo momento sembra anche molto centrato mentalmente: oggi, per esempio, è stato molto bravo a non perdere la testa di fronte alla sbavatura al via, prendendosi il terzo podio consecutivo tra Sprint e gare lunghe e riducendo così a 29 punti il gap nei confronti del leader, il suo compagno Jorge Martin, che questo fine settimana sembra avere qualcosina in meno degli altri contendenti al titolo.

Domani anche Bezzecchi passerà sulla gomma posteriore media e sappiamo che fin dall'inizio dell'anno gradisce di più la sua RS-GP con questa mescola, trovandola meno nervosa e più prevedibile nei suoi comportamenti. Inoltre, su una gara più lunga, la Ducati potrebbe anche tornare ad accusare i problemi di degrado incontrati a Silverstone. Detto questo, battere Marquez non sarà facile, ma questo Bezzecchi sembra almeno poter provare a minare le sue certezze. E magari è un qualcosa che potrebbe tornare utile nel proseguimento del cammino...