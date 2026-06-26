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MotoGP | Marquez: "E' più pericoloso partire solo con l'abbassatore posteriore, ma ci adattiamo e zitti"

Marc Marquez pone l'accento sul rischio che correranno i piloti con il nuovo protocollo di partenza, che impedisce l'uso dell'abbassatore anteriore, ma consente quello posteriore: "In due delle prove, la ruota anteriore non ha toccato il suolo fino alla prima frenata", ha avvertito.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Pubblicato:
Marc Marquez, Ducati Team

Con l'intenzione di limitare la possibilità che si ripetano cadute tanto impressionanti come quella che Johann Zarco ha subito nell'ultimo Gran Premio di Catalogna, l'organizzazione del Mondiale MotoGP ha deciso di intervenire quasi immediatamente sul regolamento.

Quattro Gran Premi dopo l'appuntamento di Montmeló, la Grand Prix Commission ha approvato una modifica alla normativa che, da questo stesso fine settimana, ad Assen, impedirà ai piloti di usare l'abbassatore anteriore, un dispitivo progettato appositamente per guadagnare efficienza nelle partenze. Tuttavia, potranno continuare ad usare quello posteriore, a cui ricorrono non solo nel momento in cui i semafori si spengono, ma anche in uscita dalle curve.

Questo cambiamento ha provocato una certa controversia tra i piloti, e Marc Marquez è stato uno di quelli che ha alzato di più la voce quando questo venerdì gli è stata chiesta la sua opinione al riguardo. Il pilota della Ducati, il riferimento della griglia non solo per palmarès ma anche per l'esperienza che ha accumulato, ritiene che la natura della modifica possa portare a situazioni critiche nel momento più delicato dal punto di vista della sicurezza, per la tensione e l'aggressività che si concentrano nei primi metri, e la densità di moto per metro quadrato.

"Per me, è molto più pericoloso partire con l'abbassatore posteriore che senza nessuno dei due. Nei due test che ho fatto, sono arrivato al momento di frenare, alla prima curva, e la ruota anteriore non aveva toccato terra", ha avvertito l'attuale campione del mondo. "La moto va come un chopper. E, soprattutto, devi fare attenzione quando la ruota anteriore torna a toccare terra".

Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Quando sei da solo, controllarlo è molto facile. Ma vediamo chi chiude il gas sul rettilineo per far scendere la ruota anteriore. È molto pericoloso, l'avevo già detto. Ma hanno deciso così, noi piloti ci adattiamo e zitti", ha sbottato lo spagnolo, che ha invitato i giornalisti che lo ascoltavano a rivedere i primi istanti del Gran Premio di Catalogna del 2017. Nella sequenza della partenza, a Danilo Petrucci si alza l'anteriore della sua Ducati, lui non decelera, e attraversa la griglia da un lato all'altro fino a finire praticamente addosso a Marquez: "Se non ci fossi stato io sarebbe finito contro il muro".

Sul piano strettamente sportivo, Marquez arriva alla "Cattedrale" dopo due vittorie consecutive, in Ungheria e a Brno, ma con un profilo molto più basso, almeno davanti ai microfoni. Su una delle piste più veloci del calendario, il catalano ha chiuso con il sesto tempo, a tre decimi da Marco Bezzecchi, il più veloce, e colui che, secondo il #93, dovrebbe essere il favorito.

"Bezzecchi, qui, dovrebbe centrare la doppietta", ha avvertito Marquez, che è caduto al mattino – "mi si è chiuso davanti, cose che succedono nel motociclismo", ha relativizzato –, e che nel pomeriggio non ha fatto nessun eccesso che potesse comprometterlo, in uno scenario in cui cadere porta facilmente in infermeria.

"Sono uscito in modalità riduzione rischi. Per me, per il mio stato fisico, Assen è una delle piste più pericolose, nel senso che, se cadi, lo fai a velocità molto alta. E i sassi sono grandi, duri e fanno male", ha riflettuto il pilota di Cervera, che, fedele alla sua strategia più recente di contenere qualsiasi aspettativa, si vede lontano dal podio. "Credo che dovrei finire tra il sesto e il settimo posto. Oltre alle quattro Aprilia, ci sono Diggia, Pecco e Acosta che vanno forte. Vediamo se riesco a battere uno di questi tre", ha concluso.

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