MotoGP | Marc Marquez è di nuovo in pista dopo 100 giorni

Carica lettore audio

Marc Marquez è salito in sella alla Honda RC213V questa mattina, come pianificato dal team. Puntualmente alle ore 9:45 è tornato in sella alla sua moto, la stessa da cui è sceso 100 giorni fa dopo la gara del Mugello. In queste settimane, il pilota spagnolo si è sottoposto alla quarta operazione al braccio destro, a un processo di riabilitazione, a molta ansia e incertezza, e a due test su una moto stradale prima di tornare in sella alla MotoGP.

Il catalano ha fatto la sua prima uscita in pista con la moto di quest’anno per prendere feeling e verificare che il braccio risponde con la forza sufficiente per controllare una “belva” di 300 cavalli di potenza. Nel suo primo run, il pilota numero 93 ha completato 6 giri con il miglior crono di 1’33”561, realizzando un secondo run con lo stesso numero di giri ma abbassando il tempo a 1’32”848. In totale ha compiuto una dozzina di giri in 40 minuti da quando è salito sul suo prototipo. La sensazione è che tutto sembra funzionare correttamente.

Stefan Bradl, Honda RC213V 2023 Photo by: Germán Garcia Casanova

Al momento, Honda ha mostrato solamente un’unità della RC213V del 2023, una moto completamente nera che è stata, nella prima ora di test, nelle mani di Stefan Bradl. Il tester ha completato i primi 18 giri firmando un crono di 1’33”363. Si apprende che questa nuova moto passerà al box di Marquez durante la pausa pranzo (dalle ore 13 alle ore 14) e verrà preparata per lo spagnolo. Se tutto continua come ora, Marc uscirà con quella nel pomeriggio per cominciare a dare le prime indicazioni.

È stato portato in pista anche un nuovo prototipo della KTM 2023, guidato da Dani Pedrosa. Lo spagnolo, nelle sue prime 11 tornate, ha girato in 1’34”589.