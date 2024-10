MotoGP | Marquez: "Ducati ha un leader e decide che tutti hanno le stesse condizioni"

La matematica lo tiene ancora in lotta, ma Marc Marquez si sente ormai al di fuori della battaglia per il mondiale e, di conseguenza, fuori luogo nella conferenza stampa del giovedì a cui ha preso parte. Negli ultimi weekend, infatti, abbiamo visto solo Jorge Martin e Pecco Bagnaia nella prima consueta conferenza, tuttavia la vittoria di forza conquistata in Australia ha portato Marc a condividere lo spazio con i due contendenti al titolo.

“Non c’entravo niente lì, questa conferenza deve essere una cosa tra loro due e basta”, racconta Marc nel giovedì del Gran Premio di Thailandia. Tuttavia, con 111 punti ancora in palio, nessuno esclude il fatto che il pilota Gresini possa conquistarne diversi, favorendo o meno uno dei due: “Se non fosse stato per il problema alla moto in Indonesia, sarei stato vicino a quella lotta”, ricorda Marc, che comunque non viene mai scartato quando si tratta di battagliare o lottare per la vittoria, come ha già dimostrato in più di un’occasione.

Al centro dell’attenzione però ci sono Bagnaia e Martin, che stanno arrivando alle fasi finali della loro battaglia: “Io li vedo bene. Ha più da perdere Pecco che Martin, ma vedo bene entrambi. Il loro rapporto? A me importa poco, loro mi sembrano avere un buon rapporto, ma poi in pista vedo che se devono darsele, se le danno. Sanno differenziare il dentro e il fuori dalla pista, il buon rapporto sanno che rimane in sala stampa, ma in pista, quando li vedo competere tra loro, lo fanno al massimo”.

La lotta tra loro due potrà favorire Marc in qualche modo? Il pilota di Cervera non ne è sicuro perché, per quanto i due combattano prendendo più rischi, tirano fuori qualcosa di più alzando il livello: “Questa rivalità mi può andare bene o meno, perché Bagnaia deve rischiare di più e in questo caso si alza l’asticella. Vedremo dove la piazzano questo weekend. quando lotti per il mondiale, tiri fuori sempre quel pizzico in più di velocità che in condizioni normali”.

In più di un’occasione, però, Marc è stato “il terzo incomodo”, privando uno dei due della vittoria, come abbiamo visto in Australia, in cui ha piegato Jorge Martin conquistando il terzo successo stagionale: “Quando sei al primo anno con una moto e un tecnico nuovo, hai bisogno di un’evoluzione ed è ciò che abbiamo fatto quest’anno. Dall’Austria, le cose sono migliorate, siamo andati in una direzione che mi è piaciuta di più e mi ha fatto sentire più a mio agio. Se non fosse stato per la rottura del motore a Mandalika, in questa seconda parte staremmo con i due migliori, in termini di punti. Ma in una stagione ci sono più di venti gare e bisogna completarle tutte”.

Proprio quel problema al motore dell’Indonesia, ha portato Ducati a togliere dalla Desmosedici un pezzo dopo diverse analisi. Questo, però, non sembra aver condizionato Marquez: “È stato meno evidente di quanto mi aspettassi. Quando succede quello che è accaduto in Indonesia, un marchio cerca, in un modo o nell'altro, di risolvere il problema. Ducati ha pensato che fosse causato da un pezzo specifico e ha preso una decisione tecnica. Quando la fabbrica prende una decisione io la seguo, non penso se sarà buona o cattiva per me, penso che possa perdere in alcune aree e guadagnare in altre. La verità è che in queste due gare (Giappone e Australia) mi sono trovato a mio agio, ma è vero che nel punto di cui mi lamentavo non sono così a mio agio, ma ho altri punti di forza che possono compensare”.

A partire dal prossimo anno, Marquez correrà con il team ufficiale Ducati e, nella lotta tra Pecco e Martin, sta avendo modo di vedere quanto la filosofia del marchio di Borgo Panigale sia quella di lasciare libertà ai propri piloti. L’ha potuto toccare con mano, battendo i contendenti al titolo in diverse occasioni: “La Ducati ha un leader, una persona che comanda la barca. E se il marinaio dice destra, tutti vanno a destra, e se dice sinistra, la barca va a sinistra. È molto chiaro, e sapete di chi sto parlando (Gigi Dall'Igna, ndr), sulle linee guida da seguire e, soprattutto, sulle condizioni che ogni squadra ha; i piloti hanno tutti le stesse condizioni. Se ti dice alcune cose, le avrai per tutta la stagione e se ti dice qualcos'altro, sarà così. E questo è un aspetto molto importante, affinché non ci sia confusione durante l'anno e non si creino malumori. Soprattutto, che la direzione di ognuno sia chiara”.