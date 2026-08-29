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MotoGP | Márquez: "Dovevo superare Bez alla prima curva: ho rischiato, ma ormai avevo deciso così"

Il dominio del ducatista nella Sprint di Aragón è figlio di una scelta d'attacco presa quando ha notato il rivale dell'Aprilia con la gomma morbida al posteriore. Dopo la gara è stata tranquilla, rimane qualche interrogativo sulle temperature per domenica.

Francesco Corghi
Modificato:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Márquez torna alla vittoria conquistando autorevolmente la Sprint di MotoGP in quel di Aragón.

Possiamo dire che il circuito del MotorLand è letteralmente casa dello spagnolo, che qui ha sempre regalato spettacolo per i suoi tifosi, anche se a dir la verità, oggi di emozioni non ce ne sono state molte.

Il portacolori della Ducati aveva scelto di montare entrambe le Michelin medie sulla propria Desmosedici, mentre le Aprilia del poleman Marco Bezzecchi e di Jorge Martin erano dotate di morbida al posteriore, decisione che avrebbe potuto dare un vantaggio nelle prime tornate alle RS-GP26.

Ma la Rossa #93 è scattata benissimo dalla seconda casella dello schieramento portandosi subito davanti a 'Bez', che ha dovuto poi lasciare anche la seconda piazza ad Alex Márquez scendendo terzo.

Da lì in poi, a parte qualche elastico cronometrico che ha visto il riminese della Aprilia riavvicinarsi momentaneamente alla Ducati-Gresini, non c'è stato molto altro da raccontare per quello che è un podio meritatamente capitanato dal Campione del Mondo in carica, autore di una corsa di altissimo spessore senza dare modo a nessuno di riavvicinarlo e impensierirlo.

Partenza

Partenza

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Quando ho visto che Marco aveva montato la morbida, sapevo che la mia unica opportunità per provare a vincere era tentare di superarlo alla prima curva, cosa che succederà anche domani nella gara lunga", ha detto Márquez, che con questa 20a affermazione in una Sprint ora si riporta terzo in classifica di campionato a -33 dal leader Martin.

"Noi con la mobida non riusciamo ad essere competitivi, si distrugge subito, mentre con la media siamo molto costanti e andiamo forte. L'unica cosa è che nei primi giri bisogna scaldarla bene, ma la strategia era entrare forte in curva 1".

"Allo spegnimento dei semafori la moto mi si è alzata leggermente, ho pensato di non riuscire ad attaccare subito, ma nelle curve a sinistra riesco ad andare bene e ormai avevo in testa quella mossa. Ho preso il rischio ed è andata bene, ma ormai avevo deciso già prima della gara e ho fatto tutto al momento giusto". 

"Dopo sono riuscito a prendere un buon ritmo, ho mantenuto il medesimo passo delle prove, in 1'46" alto; mi sentivo bene e non ho dato più del dovuto, né mi sono risparmiato. Sono andato comodamente".

"Anche il resto del gruppo è stato veloce, specialmente Alex, per cui vedremo se domani riusciremo a trovare le giuste soluzioni per essere costanti come oggi, tenendo conto che le temperature saranno più alte e quindi il tracciato diventerà più scivoloso".

Il Direttore Generale di Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, aggiunge: "Sicuramente è stata una gara complicata, soprattuto per la scelta della gomma posteriore. Eravamo preoccupati per i primi giri, dato che la morbida aveva un vantaggio nei primi giri, ma Marc è stato bravo a prendere subito vantaggio e ha vinto bene".

 

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