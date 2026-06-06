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MotoGP | Marquez domina la Sprint di Balaton Park, sul podio Acosta e Bezzecchi

Il pilota della Ducati fa subito il vuoto alle sue spalle e centra la sua terza vittoria stagionale in una Sprint, dando un segnale molto importante sulle sue condizioni. Il connazionale della KTM non riesce a reggere il ritmo, ma si prende un buon secondo posto in solitario. Stringe i denti il leader del Mondiale, che si porta a +20 su Martin, 6°.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Modificato:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Aspettarsi una gara spettacolare su una pista atipica come il Balaton Park era un'utopia, ma almeno ci ha pensato Marc Marquez a regalare un sabato da ricordare agli appassionati di MotoGP, andando a conquistare la vittoria nella Sprint del Gran Premio d'Ungheria. La terza stagionale, che è anche la 18° in assoluto, che lo porta a pareggiare i conti con il recordman Jorge Martin.

Il pilota della Ducati è stato molto prudente con le sue dichiarazioni per tutto il weekend, essendo ancora convalescente dalla doppia operazione al piede destro ed alla spalla destra, ma quando è stato il momento di fare sul serio ha dato una lezione a tutti nella giornata di sabato.

Dopo aver firmato la pole position, il campione del mondo in carica infatti è scattato benissimo ed ha subito messo la sua Desmosedici GP davanti a tutti. Sapendo probabilmente di poter accusare un calo alla distanza, è stato nei primi 3-4 giri che il #93 ha dato lo strappo decisivo, riuscendo a costruirsi subito un vantaggio di oltre un secondo nei confronti della KTM di un Pedro Acosta che entrava in questa Sprint con grandi ambizioni, che però non è riuscito a ripagare trovandosi di fronte un Marc troppo in palla.

Con Marquez in fuga, lo "Squalo di Mazarron" si è infatti ritrovato a fare una gara solitaria, perché a sua volta ha dimostrato di avere qualcosina in più rispetto a tutti gli altri. Dopo il weekend molto deludente del Mugello, questa piazza d'onore è sicuramente un passo avanti importante per lui però.

Se si considera che la Sprint non è la specialità della casa e che in questi due giorni ha faticato abbastanza con la sua Aprilia, Marco Bezzecchi può essere soddisfatto del terzo posto finale. Nella prima parte della gara il riminese ha subito la pressione di un Fermin Aldeguer molto arrembante, poi il pilota del Gresini Racing ha subito una chiusura dell'anteriore alla chicane 9-10, che ha salvato miracolosamente, arretrando però al quinto posto.

A questo punto, anche Bezzecchi ha potuto amministrare senza troppe remore il gradino più basso del podio. Un risultato prezioso anche in ottica Mondiale, visto che il suo compagno di box Jorge Martin non è andato oltre al sesto posto, quindi è arretrato a -20, e che Fabio Di Giannantonio, dopo una brutta partenza, è rimasto addirittura fuori dalla zona punti, arrivando a -46.

Alle spalle di Bezzecchi poi la lotta per il quarto posto è stata abbastanza accesa fino ad un paio di giri dal termine, con Aldeguer che dopo il suo errore si è incollato all'Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez. Al penultimo giro, però il pilota del Gresini Racing ha commesso un'altra sbavatura, andando lungo alla curva 5 e garantendo così un finale tranquillo al connazionale.

Come detto, Martin questa volta si è dovuto accontentare di un sesto posto, dopo una gara abbastanza anonima, nella quale ha battagliato abbastanza a lungo con un ottimo Diogo Moreira. Il rookie della Honda, proprio come al Mugello, si è reso protagonista di una bellissima partenza che lo ha portato al sesto posto. Questa volta però ha saputo resistere di più, chiudendo settimo, il suo miglior risultato in una Sprint.

Gli ultimi due punticini in palio se li sono andati a prendere Enea Bastianini, con una bella rimonta dalla quinta fila, e Pecco Bagnaia, che invece alla distanza sembra essere tornato ad accusare il calo della gomma posteriore sulla sua Ducati. Cosa che comunque non gli ha impedito di resistere al ritorno finale di un Di Giannantonio un po' in ombra, come già detto.

Bisogna scendere fino al 13° posto per trovare la prima delle Yamaha, che è stata quella del rookie Toprak Razgatlioglu, che ha chiuso alle spalle anche dell'Aprilia di Ai Ogura e della Honda di Luca Marini. Da dimenticare la gara di Fabio Quartararo, solo 17° al traguardo con la sua M1, ma comunque davanti ad altri piloti esperti come Maverick Vinales e Franco Morbidelli, rispettivamente 19° e 20°.

La classifica della Sprint

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Ritirato Punti
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 13

21'22.047

   148.7   12
2 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 13

+1.548

21'23.595

 1.548 148.5   9
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 13

+2.722

21'24.769

 1.174 148.4   7
4 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 13

+3.973

21'26.020

 1.251 148.2   6
5 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 13

+4.366

21'26.413

 0.393 148.2   5
6 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 13

+5.708

21'27.755

 1.342 148.0   4
7 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 13

+6.285

21'28.332

 0.577 148.0   3
8 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 13

+7.587

21'29.634

 1.302 147.8   2
9 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 13

+8.237

21'30.284

 0.650 147.8   1
10 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 13

+8.469

21'30.516

 0.232 147.7    
11 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 13

+11.609

21'33.656

 3.140 147.4    
12 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 13

+12.070

21'34.117

 0.461 147.3    
13 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 13

+14.173

21'36.220

 2.103 147.1    
14 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 13

+15.799

21'37.846

 1.626 146.9    
15 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 13

+15.961

21'38.008

 0.162 146.9    
16 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 13

+16.376

21'38.423

 0.415 146.8    
17 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 13

+17.070

21'39.117

 0.694 146.7    
18 Spain I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 13

+17.381

21'39.428

 0.311 146.7    
19 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 13

+19.490

21'41.537

 2.109 146.5    
20 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 13

+20.662

21'42.709

 1.172 146.3    
21 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 13

+24.063

21'46.110

 3.401 146.0    
22 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 13

+30.947

21'52.994

 6.884 145.2    
Guarda i risultati completi

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