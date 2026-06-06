MotoGP | Marquez domina la Sprint di Balaton Park, sul podio Acosta e Bezzecchi

Aspettarsi una gara spettacolare su una pista atipica come il Balaton Park era un'utopia, ma almeno ci ha pensato Marc Marquez a regalare un sabato da ricordare agli appassionati di MotoGP, andando a conquistare la vittoria nella Sprint del Gran Premio d'Ungheria. La terza stagionale, che è anche la 18° in assoluto, che lo porta a pareggiare i conti con il recordman Jorge Martin.

Il pilota della Ducati è stato molto prudente con le sue dichiarazioni per tutto il weekend, essendo ancora convalescente dalla doppia operazione al piede destro ed alla spalla destra, ma quando è stato il momento di fare sul serio ha dato una lezione a tutti nella giornata di sabato.

Dopo aver firmato la pole position, il campione del mondo in carica infatti è scattato benissimo ed ha subito messo la sua Desmosedici GP davanti a tutti. Sapendo probabilmente di poter accusare un calo alla distanza, è stato nei primi 3-4 giri che il #93 ha dato lo strappo decisivo, riuscendo a costruirsi subito un vantaggio di oltre un secondo nei confronti della KTM di un Pedro Acosta che entrava in questa Sprint con grandi ambizioni, che però non è riuscito a ripagare trovandosi di fronte un Marc troppo in palla.

Con Marquez in fuga, lo "Squalo di Mazarron" si è infatti ritrovato a fare una gara solitaria, perché a sua volta ha dimostrato di avere qualcosina in più rispetto a tutti gli altri. Dopo il weekend molto deludente del Mugello, questa piazza d'onore è sicuramente un passo avanti importante per lui però.

Se si considera che la Sprint non è la specialità della casa e che in questi due giorni ha faticato abbastanza con la sua Aprilia, Marco Bezzecchi può essere soddisfatto del terzo posto finale. Nella prima parte della gara il riminese ha subito la pressione di un Fermin Aldeguer molto arrembante, poi il pilota del Gresini Racing ha subito una chiusura dell'anteriore alla chicane 9-10, che ha salvato miracolosamente, arretrando però al quinto posto.

A questo punto, anche Bezzecchi ha potuto amministrare senza troppe remore il gradino più basso del podio. Un risultato prezioso anche in ottica Mondiale, visto che il suo compagno di box Jorge Martin non è andato oltre al sesto posto, quindi è arretrato a -20, e che Fabio Di Giannantonio, dopo una brutta partenza, è rimasto addirittura fuori dalla zona punti, arrivando a -46.

Alle spalle di Bezzecchi poi la lotta per il quarto posto è stata abbastanza accesa fino ad un paio di giri dal termine, con Aldeguer che dopo il suo errore si è incollato all'Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez. Al penultimo giro, però il pilota del Gresini Racing ha commesso un'altra sbavatura, andando lungo alla curva 5 e garantendo così un finale tranquillo al connazionale.

Come detto, Martin questa volta si è dovuto accontentare di un sesto posto, dopo una gara abbastanza anonima, nella quale ha battagliato abbastanza a lungo con un ottimo Diogo Moreira. Il rookie della Honda, proprio come al Mugello, si è reso protagonista di una bellissima partenza che lo ha portato al sesto posto. Questa volta però ha saputo resistere di più, chiudendo settimo, il suo miglior risultato in una Sprint.

Gli ultimi due punticini in palio se li sono andati a prendere Enea Bastianini, con una bella rimonta dalla quinta fila, e Pecco Bagnaia, che invece alla distanza sembra essere tornato ad accusare il calo della gomma posteriore sulla sua Ducati. Cosa che comunque non gli ha impedito di resistere al ritorno finale di un Di Giannantonio un po' in ombra, come già detto.

Bisogna scendere fino al 13° posto per trovare la prima delle Yamaha, che è stata quella del rookie Toprak Razgatlioglu, che ha chiuso alle spalle anche dell'Aprilia di Ai Ogura e della Honda di Luca Marini. Da dimenticare la gara di Fabio Quartararo, solo 17° al traguardo con la sua M1, ma comunque davanti ad altri piloti esperti come Maverick Vinales e Franco Morbidelli, rispettivamente 19° e 20°.