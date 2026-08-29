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MotoGP | Marquez domina la Sprint di Aragon, Bezzecchi chiude 3° dietro ad Alex

Con una grande prima staccata, il pilota della Ducati ha preso subito il comando delle operazioni e lo ha tenuto fino alla fine, impedendo al rivale dell'Aprilia di sfruttare la gomma soft nei primi giri. L'italiano quindi sale ancora sul podio, ma è terzo dietro all'altra Ducati di Alex Marquez. Il leader Martin invece è quinto dietro ad Acosta.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Modificato:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

La pole position aveva illuso Marco Bezzecchi e l'Aprilia, ma Marc Marquez ha dimostrato ancora una volta di essere l'uomo da battere quando si corre a MotorLand Aragon, andando a prendersi la vittoria di una Sprint che ha comandato praticamente dall'inizio alla fine, con il suo quinto sigillo stagionale in una gara breve del sabato, che è anche il 20° in carriera, che rappresenta un record assoluto per la MotoGP.

Un successo che il pilota della Ducati ha probabilmente costruito alla prima curva: dopo essere scattato bene dalla prima fila, sapeva di dover evitare che Bezzecchi provasse a scappare, visto che l'alfiere della Casa di Noale montava la gomma posteriore soft a differenza della sua media, e si è infilato di forza alla prima staccata, mandando anche il riminese leggermente largo, quel tanto che ha permesso di infilarsi anche a suo fratello Alex.

Una volta in testa, il #93 ha subito piazzato un paio di giri molto veloci, costruendo un piccolo buco tra sé e la Ducati del fratello, che poi ha amministrato con maestria fino alla bandiera a scacchi. Con la sua spalla destra che non è ancora al top, Marc è consapevole di dover sfruttare al massimo le piste favorevoli e in questo weekend il primo mattoncino che vale 12 punti lo ha piazzato con merito.

Alle sue spalle, il pilota del Gresini Racing ha a sua volta vissuto una gara abbastanza tranquilla, perché Bezzecchi è sempre rimasto vicino, ma mai abbastanza da poter provare a portare un attacco. L'azzardo della gomma soft (erano 12 i piloti con la media) non sembra aver pagato, anche se per il riminese si tratta comunque del terzo podio consecutivo dopo i due di Silverstone. Dunque, sta ritrovando quella concretezza che gli era mancata dopo il trionfo del Mugello.

Anche in ottica Mondiale poi è riuscito a recuperare due punticini sul compagno di box Jorge Martin, quinto alla bandiera a scacchi. Anche "Martinator" aveva scelto la soft al posteriore e probabilmente l'ha un po' pagato alla distanza, perché nella seconda parte di gara ha dovuto cedere la "medaglia di legno" alla KTM di un Pedro Acosta, parso più brillante rispetto al resto del weekend, ma comunque un passatto indietro rispetto al terzetto di testa. In ogni caso, con questa top 5 comunque il madrileno mantiene 29 punti di margine su Bezzecchi e 33 su Marquez.

Con la sesta posizione, Fermin Aldeguer ha celebrato alla grande il suo ritorno in pista a due mesi dalla frattura della vertebra T7 rimediata ad Assen. Tra le altre cose, il pilota del Gresini Racing è venuto fuori alla distanza, segno quindi che fisicamente è recuperato, riuscendo proprio all'ultimo giro ad avere la meglio su Diogo Moreira. E anche il rookie della Honda si è reso protagonista di un'ottima prova, gestendo al meglio la gomma soft per essere alla fine la migliore delle RC213V con la settima piazza.

A giudicare da quanto ha faticato Raul Fernandez, l'Aprilia probabilmente non poteva fare una scelta diversa dalla soft, perché il pilota del Trackhouse Racing aveva invece la media sulla sua RS-GP e non è riuscito a trovare il passo, chiudendo solo ottavo ad oltre 11". L'ultimo punticino poi se l'è portato a casa l'altro eroe di giornata, ovvero Johann Zarco, che rientrava dopo addirittura tre mesi dal terribile incidente di Barcellona e nella Sprint ha bissato l'ottimo nono posto colto in qualifica.

E' stata purtroppo una Sprint da dimenticare per gli altri piloti italiani: dopo essere stato inizialmente in zona punti, Pecco Bagnaia è crollato alla distanza ed ha chiuso solamente 11°, alle spalle anche della Yamaha Pramac di Jack Miller, e distanziato di 14"5 dalla Desmosedici GP gemella. Poco più indietro, in 14° piazza, c'è la KTM Tech3 di Enea Bastianini, mentre il collaudatore Aprilia, Lorenzo Savadori, chiamato a sostituire l'infortunato Ai Ogura, ha chiuso il gruppo in 19° posizione.

All'appello manca purtroppo Fabio Di Giannantonio, caduto nelle primissime fasi della corsa. Un duro colpo per le sue ambizioni iridate, perché ora il suo gap sale a 46 lunghezze. Out anche Luca Marini, che è stato anche costretto ad un passaggio dal Centro Medico dopo la caduta avvenuta al primo giro, ma che comunque sembra in buone condizioni. La rottura del motore della sua Yamaha ha portato invece all'esclusione di Fabio Quartararo.

La classifica finale della Sprint

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Ritirato Punti
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 11

19'37.995

       12
2 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 11

+1.140

19'39.135

 1.140     9
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 11

+2.089

19'40.084

 0.949     7
4 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 11

+2.648

19'40.643

 0.559     6
5 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 11

+6.237

19'44.232

 3.589     5
6 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 11

+10.475

19'48.470

 4.238     4
7 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 11

+11.071

19'49.066

 0.596     3
8 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 11

+11.213

19'49.208

 0.142     2
9 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 11

+12.021

19'50.016

 0.808     1
10 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 11

+12.166

19'50.161

 0.145      
11 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 11

+14.575

19'52.570

 2.409      
12 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 11

+14.648

19'52.643

 0.073      
13 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 11

+15.776

19'53.771

 1.128      
14 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 11

+16.051

19'54.046

 0.275      
15 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 11

+16.761

19'54.756

 0.710      
16 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 11

+19.845

19'57.840

 3.084      
17 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 11

+23.160

20'01.155

 3.315      
18 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 11

+25.074

20'03.069

 1.914      
19 Italy L. Savadori Trackhouse Racing Team 32 Aprilia 11

+27.798

20'05.793

 2.724      
dnf France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 4

+7 Giri

9'01.208

 7 Giri   Ritirato  
dnf Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 1

+10 Giri

3'24.719

 3 Giri   Ritirato  
dnf Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 0

+11 Giri

36.997

 1 Giro   Ritirato  
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