MotoGP | Marquez domina la Sprint di Aragon, Bezzecchi chiude 3° dietro ad Alex

La pole position aveva illuso Marco Bezzecchi e l'Aprilia, ma Marc Marquez ha dimostrato ancora una volta di essere l'uomo da battere quando si corre a MotorLand Aragon, andando a prendersi la vittoria di una Sprint che ha comandato praticamente dall'inizio alla fine, con il suo quinto sigillo stagionale in una gara breve del sabato, che è anche il 20° in carriera, che rappresenta un record assoluto per la MotoGP.

Un successo che il pilota della Ducati ha probabilmente costruito alla prima curva: dopo essere scattato bene dalla prima fila, sapeva di dover evitare che Bezzecchi provasse a scappare, visto che l'alfiere della Casa di Noale montava la gomma posteriore soft a differenza della sua media, e si è infilato di forza alla prima staccata, mandando anche il riminese leggermente largo, quel tanto che ha permesso di infilarsi anche a suo fratello Alex.

Una volta in testa, il #93 ha subito piazzato un paio di giri molto veloci, costruendo un piccolo buco tra sé e la Ducati del fratello, che poi ha amministrato con maestria fino alla bandiera a scacchi. Con la sua spalla destra che non è ancora al top, Marc è consapevole di dover sfruttare al massimo le piste favorevoli e in questo weekend il primo mattoncino che vale 12 punti lo ha piazzato con merito.

Alle sue spalle, il pilota del Gresini Racing ha a sua volta vissuto una gara abbastanza tranquilla, perché Bezzecchi è sempre rimasto vicino, ma mai abbastanza da poter provare a portare un attacco. L'azzardo della gomma soft (erano 12 i piloti con la media) non sembra aver pagato, anche se per il riminese si tratta comunque del terzo podio consecutivo dopo i due di Silverstone. Dunque, sta ritrovando quella concretezza che gli era mancata dopo il trionfo del Mugello.

Anche in ottica Mondiale poi è riuscito a recuperare due punticini sul compagno di box Jorge Martin, quinto alla bandiera a scacchi. Anche "Martinator" aveva scelto la soft al posteriore e probabilmente l'ha un po' pagato alla distanza, perché nella seconda parte di gara ha dovuto cedere la "medaglia di legno" alla KTM di un Pedro Acosta, parso più brillante rispetto al resto del weekend, ma comunque un passatto indietro rispetto al terzetto di testa. In ogni caso, con questa top 5 comunque il madrileno mantiene 29 punti di margine su Bezzecchi e 33 su Marquez.

Con la sesta posizione, Fermin Aldeguer ha celebrato alla grande il suo ritorno in pista a due mesi dalla frattura della vertebra T7 rimediata ad Assen. Tra le altre cose, il pilota del Gresini Racing è venuto fuori alla distanza, segno quindi che fisicamente è recuperato, riuscendo proprio all'ultimo giro ad avere la meglio su Diogo Moreira. E anche il rookie della Honda si è reso protagonista di un'ottima prova, gestendo al meglio la gomma soft per essere alla fine la migliore delle RC213V con la settima piazza.

A giudicare da quanto ha faticato Raul Fernandez, l'Aprilia probabilmente non poteva fare una scelta diversa dalla soft, perché il pilota del Trackhouse Racing aveva invece la media sulla sua RS-GP e non è riuscito a trovare il passo, chiudendo solo ottavo ad oltre 11". L'ultimo punticino poi se l'è portato a casa l'altro eroe di giornata, ovvero Johann Zarco, che rientrava dopo addirittura tre mesi dal terribile incidente di Barcellona e nella Sprint ha bissato l'ottimo nono posto colto in qualifica.

E' stata purtroppo una Sprint da dimenticare per gli altri piloti italiani: dopo essere stato inizialmente in zona punti, Pecco Bagnaia è crollato alla distanza ed ha chiuso solamente 11°, alle spalle anche della Yamaha Pramac di Jack Miller, e distanziato di 14"5 dalla Desmosedici GP gemella. Poco più indietro, in 14° piazza, c'è la KTM Tech3 di Enea Bastianini, mentre il collaudatore Aprilia, Lorenzo Savadori, chiamato a sostituire l'infortunato Ai Ogura, ha chiuso il gruppo in 19° posizione.

All'appello manca purtroppo Fabio Di Giannantonio, caduto nelle primissime fasi della corsa. Un duro colpo per le sue ambizioni iridate, perché ora il suo gap sale a 46 lunghezze. Out anche Luca Marini, che è stato anche costretto ad un passaggio dal Centro Medico dopo la caduta avvenuta al primo giro, ma che comunque sembra in buone condizioni. La rottura del motore della sua Yamaha ha portato invece all'esclusione di Fabio Quartararo.