MotoGP | Marquez domina la Sprint di Aragon, Bezzecchi chiude 3° dietro ad Alex
Con una grande prima staccata, il pilota della Ducati ha preso subito il comando delle operazioni e lo ha tenuto fino alla fine, impedendo al rivale dell'Aprilia di sfruttare la gomma soft nei primi giri. L'italiano quindi sale ancora sul podio, ma è terzo dietro all'altra Ducati di Alex Marquez. Il leader Martin invece è quinto dietro ad Acosta.
Marc Marquez, Ducati Team
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
La pole position aveva illuso Marco Bezzecchi e l'Aprilia, ma Marc Marquez ha dimostrato ancora una volta di essere l'uomo da battere quando si corre a MotorLand Aragon, andando a prendersi la vittoria di una Sprint che ha comandato praticamente dall'inizio alla fine, con il suo quinto sigillo stagionale in una gara breve del sabato, che è anche il 20° in carriera, che rappresenta un record assoluto per la MotoGP.
Un successo che il pilota della Ducati ha probabilmente costruito alla prima curva: dopo essere scattato bene dalla prima fila, sapeva di dover evitare che Bezzecchi provasse a scappare, visto che l'alfiere della Casa di Noale montava la gomma posteriore soft a differenza della sua media, e si è infilato di forza alla prima staccata, mandando anche il riminese leggermente largo, quel tanto che ha permesso di infilarsi anche a suo fratello Alex.
Una volta in testa, il #93 ha subito piazzato un paio di giri molto veloci, costruendo un piccolo buco tra sé e la Ducati del fratello, che poi ha amministrato con maestria fino alla bandiera a scacchi. Con la sua spalla destra che non è ancora al top, Marc è consapevole di dover sfruttare al massimo le piste favorevoli e in questo weekend il primo mattoncino che vale 12 punti lo ha piazzato con merito.
Alle sue spalle, il pilota del Gresini Racing ha a sua volta vissuto una gara abbastanza tranquilla, perché Bezzecchi è sempre rimasto vicino, ma mai abbastanza da poter provare a portare un attacco. L'azzardo della gomma soft (erano 12 i piloti con la media) non sembra aver pagato, anche se per il riminese si tratta comunque del terzo podio consecutivo dopo i due di Silverstone. Dunque, sta ritrovando quella concretezza che gli era mancata dopo il trionfo del Mugello.
Anche in ottica Mondiale poi è riuscito a recuperare due punticini sul compagno di box Jorge Martin, quinto alla bandiera a scacchi. Anche "Martinator" aveva scelto la soft al posteriore e probabilmente l'ha un po' pagato alla distanza, perché nella seconda parte di gara ha dovuto cedere la "medaglia di legno" alla KTM di un Pedro Acosta, parso più brillante rispetto al resto del weekend, ma comunque un passatto indietro rispetto al terzetto di testa. In ogni caso, con questa top 5 comunque il madrileno mantiene 29 punti di margine su Bezzecchi e 33 su Marquez.
Con la sesta posizione, Fermin Aldeguer ha celebrato alla grande il suo ritorno in pista a due mesi dalla frattura della vertebra T7 rimediata ad Assen. Tra le altre cose, il pilota del Gresini Racing è venuto fuori alla distanza, segno quindi che fisicamente è recuperato, riuscendo proprio all'ultimo giro ad avere la meglio su Diogo Moreira. E anche il rookie della Honda si è reso protagonista di un'ottima prova, gestendo al meglio la gomma soft per essere alla fine la migliore delle RC213V con la settima piazza.
A giudicare da quanto ha faticato Raul Fernandez, l'Aprilia probabilmente non poteva fare una scelta diversa dalla soft, perché il pilota del Trackhouse Racing aveva invece la media sulla sua RS-GP e non è riuscito a trovare il passo, chiudendo solo ottavo ad oltre 11". L'ultimo punticino poi se l'è portato a casa l'altro eroe di giornata, ovvero Johann Zarco, che rientrava dopo addirittura tre mesi dal terribile incidente di Barcellona e nella Sprint ha bissato l'ottimo nono posto colto in qualifica.
E' stata purtroppo una Sprint da dimenticare per gli altri piloti italiani: dopo essere stato inizialmente in zona punti, Pecco Bagnaia è crollato alla distanza ed ha chiuso solamente 11°, alle spalle anche della Yamaha Pramac di Jack Miller, e distanziato di 14"5 dalla Desmosedici GP gemella. Poco più indietro, in 14° piazza, c'è la KTM Tech3 di Enea Bastianini, mentre il collaudatore Aprilia, Lorenzo Savadori, chiamato a sostituire l'infortunato Ai Ogura, ha chiuso il gruppo in 19° posizione.
All'appello manca purtroppo Fabio Di Giannantonio, caduto nelle primissime fasi della corsa. Un duro colpo per le sue ambizioni iridate, perché ora il suo gap sale a 46 lunghezze. Out anche Luca Marini, che è stato anche costretto ad un passaggio dal Centro Medico dopo la caduta avvenuta al primo giro, ma che comunque sembra in buone condizioni. La rottura del motore della sua Yamaha ha portato invece all'esclusione di Fabio Quartararo.
La classifica finale della Sprint
|Cla
|Pilota
|#
|Moto
|Giri
|Tempo
|Distacco
|km/h
|Ritirato
|Punti
|1
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|11
|
19'37.995
|12
|2
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|11
|
+1.140
19'39.135
|1.140
|9
|3
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|11
|
+2.089
19'40.084
|0.949
|7
|4
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|11
|
+2.648
19'40.643
|0.559
|6
|5
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|11
|
+6.237
19'44.232
|3.589
|5
|6
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|11
|
+10.475
19'48.470
|4.238
|4
|7
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|11
|
+11.071
19'49.066
|0.596
|3
|8
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|11
|
+11.213
19'49.208
|0.142
|2
|9
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|11
|
+12.021
19'50.016
|0.808
|1
|10
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|11
|
+12.166
19'50.161
|0.145
|11
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|11
|
+14.575
19'52.570
|2.409
|12
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|11
|
+14.648
19'52.643
|0.073
|13
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|11
|
+15.776
19'53.771
|1.128
|14
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|11
|
+16.051
19'54.046
|0.275
|15
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|11
|
+16.761
19'54.756
|0.710
|16
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|11
|
+19.845
19'57.840
|3.084
|17
|P. Espargaro Tech 3
|44
|KTM
|11
|
+23.160
20'01.155
|3.315
|18
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|11
|
+25.074
20'03.069
|1.914
|19
|L. Savadori Trackhouse Racing Team
|32
|Aprilia
|11
|
+27.798
20'05.793
|2.724
|dnf
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|4
|
+7 Giri
9'01.208
|7 Giri
|Ritirato
|dnf
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|1
|
+10 Giri
3'24.719
|3 Giri
|Ritirato
|dnf
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|0
|
+11 Giri
36.997
|1 Giro
|Ritirato
|Guarda i risultati completi
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