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MotoGP | Marquez continua il suo gioco psicologico con Martin: "Se sei veloce non hai bisogno di ordini di squadra"
Il pilota Ducati non perde di vista gli altri rivali, ma ritiene che, al momento, la sua battaglia per il campionato sia incentrata su Jorge Martin, che cerca di intimidire con le sue dichiarazioni.
Germán Garcia Casanova
Pubblicato: 22 ott 2026, 13:35
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Marc Márquez y Jorge Martín en pista
Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images
Durante lo scorso GP d'Indonesia, in Q2, Marc Marquez si è messo dietro a Jorge Martin, deciso a innervosire il suo rivale per cercare di deconcentrarlo. La mossa è riuscita piuttosto bene al pilota della Ducati, che si è qualificato davanti a quello dell'Aprilia, quarto e quinto, nonostante Jorge, sul giro secco, fosse più veloce di Marc.
Il fine settimana si è chiuso con un "pareggio", dato che entrambi hanno lasciato Mandalika così come erano arrivati, separati da due punti in classifica generale, cosa che il #93 ha definito un grande risultato, visto che in Ducati davano per buono perdere 10 o 12 punti su un circuito che non si addiceva a Marc.
Questo giovedì, alla vigilia del GP d'Australia, Marquez ha nuovamente sfruttato una domanda su eventuali "ordini di squadra" per cercare di mettere pressione al suo rivale: "Se hai velocità non ne hai bisogno. Ne hai bisogno se non ce l'hai", ha detto sul sito ufficiale della MotoGP.
Da quando è tornato dall'operazione alla spalla, al Mugello, Marc è stato quasi sempre la prima Ducati al traguardo, il più veloce e l'unico pilota del marchio capace di puntare alle vittorie. Cosa che rende inefficace una strategia di ordini di squadra tra i piloti del costruttore di Bologna. Inoltre, lo stesso Alex Marquez ha assicurato che "è troppo presto" per queste strategie, quando Motorsport.com glielo ha chiesto in Indonesia.
Con quattro piloti e moto veloci, in Aprilia devono valutare la situazione con estrema cautela. Il rivale è durissimo e, senza andare oltre, nell'ultima gara il costruttore di Noale ha ottenuto un risultato storico, portando tutte le sue moto al traguardo davanti alle altre. Anche se il leader del campionato ha potuto essere solo terzo, perdendo nove punti preziosi.
Marco Bezzecchi, vincitore in Indonesia e terzo della generale con 46 punti in meno di Martin, si vede perfettamente in grado di lottare ancora per il campionato, e ancor più se alla fine si disputerà il GP del Qatar.
L'italiano non vuole nemmeno sentir parlare di ordini di squadra."Non gli do molta importanza. In questo momento, non ci riguarda. Se ci dicono qualcosa, ascolteremo e vedremo come agire. Per il momento, non è stato detto nulla", assicura.
"È positivo avere questo tipo di problema, per gestire la situazione. Per il momento, come ha dichiarato il nostro CEO, Massimo Rivola, la situazione è totalmente libera", ha assicurato il direttore tecnico di Aprilia, Fabiano Sterlacchini, a Motorsport.com. "Però è chiaro che iniziamo a discutere tra noi, per stabilire alcune linee guida che evitino problemi".
"È un'utopia pensare che i piloti Aprilia mi lascino passare perché io vinca le gare", ha spiegato lo stesso Martín.
Márquez non ha bisogno di ordini di squadra
Il #93 è consapevole che, in questo momento, non c'è in Ducati un pilota sufficientemente veloce in modo costante da aiutarlo a togliere punti alle Aprilia, e capisce che dovrà affrontare praticamente da solo la battaglia contro le moto di Noale.
Questo giovedì, alla vigilia del GP d'Australia, il sito web del campionato ha parlato con il catalano e gli ha chiesto della possibilità che Aprilia le utilizzasse per "aiutare" Martin nella sua lotta per il campionato. "Dirò sempre che siamo una squadra e cercherò, come sempre, di dare il massimo con Ducati e con il mio team", ha esposto Marc.
"Per quanto riguarda gli ordini di squadra, se hai velocità non ne hai bisogno. Ne hai bisogno se non ce l'hai", ha detto in una chiara allusione ai suoi rivali.
"Per il momento sono concentrato su me stesso e cercherò di dare il 100%. Vedremo se potremo con tutto il contingente Aprilia", ha concluso.
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