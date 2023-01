MotoGP | Marquez continua il recupero con un test ad Aragon

Carica lettore audio

Marc Marquez prosegue con la sua preparazione fisica e ha compiuto un altro passo in avanti tornando in pista dopo un mese lontano dai circuiti. Anche se l’otto volte campione del mondo ha chiuso la stagione 2022 con la fiducia nel suo rendimento dopo un altro mese di recupero, non è ancora al 100% e aveva definito cruciale la pausa invernale per provare a recuperare tutta la capacità del braccio destro.

Dopo il test di Valencia lo scorso novembre, ha tolto la tuta per concentrarsi sul resto del recupero, concentrato principalmente sul rafforzamento muscolare. È salito in moto in pista solamente in occasione di eventi promozionali come la prova dei biocarburanti o il programma televisivo con Joaquin Sanchez. La sua perdita di forza, legata alle settimane di immobilizzazione dopo la quarta operazione del mese di giugno, è stata la sua principale debolezza dal suo rientro in gara e lo ha costretto a passare il tempo a recuperare dopo ogni gran premio.

Lo spagnolo ha trascorso il mese di dicembre lontano dalle piste a lavorare sui muscoli per recuperare forze e tornare a collocare la spalla nella posizione corretta. Anche se ha ammesso che durante questo mese aveva provato a tornare a fare motocross, ma secondo quando ha dichiarato al sito motogp.com era troppo presto per quell’allenamento.

“Quest’inverno ho bisogno di capire meglio che posso questo braccio, che penso possa migliorare molto. Sto provando a capire il limite, ma la cosa importante è che ogni settimana mi sento meglio. Questa è la cosa principale. Ovviamente arriverà un giorno in cui il progresso si fermerà e allora capiremo qual è il massimo per il braccio”.

Marquez ha ripreso gli allenamenti di motocross all’inizio di gennaio, prima di tornare in pista questa settimana. Si è trattato di una sessione privata sulla pista di Aragon con una CBR600RR insieme a suo fratello Alex. Queste prove hanno dato il via alla preparazione per la prestagione, che inizierà con i primi test ufficiali a Sepang, in Malesia, dal 10 al 12 febbraio.

Resta da sapere che stato di forma avrà quest’anno, ma sembra che vada sempre meglio. Tuttavia, l’otto volte campione del mondo è consapevole del fatto che il suo braccio destro non tornerà più a essere lo stesso.