MotoGP | Marquez conferma la Ducati del 2024: "Guiderò la GP23”

Il mondiale MotoGP è una questione tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin, ma l’uomo del momento è Marc Marquez, che la scorsa settimana ha annunciato l’addio a Honda per passare al team Gresini il prossimo anno, rompendo così l’accordo con la Casa dell’ala dorata con un anno di anticipo rispetto alla scadenza. Una volta ufficializzato l’arrivo nell’orbita Ducati, la domanda che ci si poneva era di quale mezzo disporrà l’otto volte campione del mondo nel 2024.

Fino a quest’anno, la squadra capitanata da Nadia Padovani ha portato in pista la Desmosedici GP22, quella campione del mondo. Nella griglia attuale, solamente la formazione ufficiale e il team Pramac dispongono della versione più aggiornata e così sarà anche il prossimo anno. Pertanto, Marc Marquez guiderà la GP23, quella che attualmente si sta giocando il titolo, conteso tra Bagnaia e Martin.

Alla luce di ciò, la domanda era scontata e la risposta piuttosto ovvia, tuttavia la vicenda Marquez-Honda-Gresini ci ha dimostrato quanto la MotoGP attuale sia imprevedibile non solo in pista. In occasione di un evento organizzato a Phillip Island prima che inizi il vortice del Gran Premio d’Australia, Marc ha risposto alla fatidica domanda, confermando di fatto ciò che tutti immaginavamo o sapevamo: “Avrò la moto del 2023, ma non so quale evoluzione sarà”.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“L’anno prossimo sarà interessante”, spiega il campione di Cervera, “guiderò la moto che vincerà il mondiale quest’anno”. Chiunque tra Pecco e Jorge porti a casa la corona, infatti, regalerà il titolo alla GP23, di cui dispongono entrambi. Nel frattempo, Marc Marquez proverà a godersi le ultime gare in sella alla Honda, che lascerà la domenica di Valencia.

Questo fine settimana sarà impegnato con il 16° appuntamento della stagione a Phillip Island, dove l’anno scorso salì sul podio. Prima di immergersi nel weekend, ha partecipato a un evento sulla pista australiana guidando una parata di ben 400 motociclisti! Ad accompagnarlo nell’evento c’erano anche Pedro Acosta, Joel Kelso e Wayne Gardner. Un momento memorabile per gli appassionati, che hanno avuto l’occasione di girare su una delle piste più belle e spettacolari del mondo insieme a grandi campioni!